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19 ноября 2017, 12:57

ЖКХ на прямой линии

Отечественные технологии выводят жилищно-коммунальную сферу на чистую воду и яркий свет.

В России высокой политикой становится все. Даже то, что изначально ею быть не может и не должно. Национальная особенность: на всех пятнадцати прямых линиях, которые президент страны Владимир Путин ежегодно проводил с гражданами, львиная доля вопросов касалась дырявых труб, неисправных счетчиков, несуразных квитанций об оплате услуг ЖКХ и бесконечного безнадежного ремонта. Такое впечатление, что вместо «Алло, диспетчерская?» люди уже привыкли говорить «Здравствуйте, Владимир Владимирович!». Ситуация, мягко говоря, ненормальная. Чтобы наконец провернуть намертво приржавевшие клапаны и вентили коммунальной реформы, разработаны целевые программы и даны поручения органам власти всех уровней – от правительства до муниципалитетов и отдельных управляющих компаний. 

По данным Минстроя, отраслевой долг в жилищно-коммунальном хозяйстве превысил в 2017 г. 1, 34 триллиона рублей. Питательная среда для неразберихи и откровенного жульничества – то, что в России на сегодня практически не автоматизированы ни учет ни контроль качества коммунальных ресурсов и услуг, которые получают (и оплачивают) потребители. «Квиточки» и «бумажки» - наше все. В итоге УК, которые собирают с клиентов деньги, при расчетах опираются только на эти, мягко говоря, не слишком достоверные данные. И трактуют их, конечно же, к собственной выгоде. Тем более что из-за криво написанных и неточных данных порой лишаются до трети платежей и вводят не слишком законные «поправки на утечку». Граждане и организации справедливо возмущаются, коммунальщики занимают глухую оборону, суды стонут от исков с взаимными претензиями. Собственно говоря, большинство жалоб на проблемы с ЖКХ сводятся к одним и тем же причинам: нет единой системы учета, нет контроля и ответственности, нет нормальных технологий, чтобы все это наконец появилось.

В ходе апрельской прямой линии-2017 Владимир Путин особо подчеркнул, что управляющие компании (он с иронией назвал их «правящими») до сих пор не готовы к тому, чтобы должным образом организовать работу, и «первое, что нужно сделать, — добиться того, чтобы уровень качества их работы отвечал предъявляемым требованиям». Причем добиваться этого надо «настойчиво».До 1 декабря 2017 года кабинету министров было поручено издать соответствующие нормативные акты, работа близится к завершению.

Ряд программ уже в действии – например, «Цифровая экономика», которую правительство РФ разработало на период до 2024 года. Главная ее цель – ввести в повседневную практику цифровые технологии обработки данных, внедрить современные информационные системы и таким образом наконец сделать прозрачной и эффективной самую «темную», архаичную и запутанную сферу нашей экономики. 

На дворе XXI век. Все перечисленное выше есть не только во всем мире, но и в нашей отдельно взятой стране непуганых коммунальщиков.  Найдены и, главное, уже успешно применяются те самые современные технологии, которые позволяют автоматизировать работу разнообразных счетчиков и датчиков, снизить потери при водо- и теплоснабжении, а главное – обеспечить платежную дисциплину, о которой не раз говорилось в поручениях президента и правительственных документах.  Нечистым на руку это может сильно не нравиться, но добросовестные потребители и УК обеими руками голосуют «за».

Убедительный пример таких разработок представили российские ученые под руководством Андрея Бакуменко, большинство из которых – выпускники ведущих технических вузов страны (МВТУ им. Баумана, МФТИ и др.) В созданной ими компании «Телематические решения» придуман и реализован уникальный протокол передачи данных. Отказавшись от импортного протокола, на котором обычно работали датчики для ЖКХ зарубежного производства, группа Бакуменко добилась того, чтобы данные со счетчиков можно было передавать на расстояние до 10 км в городе и более 30 км – в зоне прямой видимости, при этом затрачивая минимум энергии. Датчики довели до совершенства: их надо просто установить и включить, техподдержка - по минимуму.  Встроенный модем работает от обычной батарейки и в течение 10 лет не требует подзарядки, обходится в 8 раз дешевле аналогов на GPRS или 3G.

Но еще важнее другое. Мы живем в век «умных» домов, квартир, транспорта и целых городов, которыми можно управлять как единым целым. Однако сбор информации с миллионов датчиков ставит крайне жесткие рамки информационной безопасности. Использование закрытых импортных протоколов несет в себе угрозу: третьи лица теоретически вполне могут получить доступ к данным и перехватить управление «умными» системами в своих целях. К чему это может привести, можно даже не пояснять. Если же используется открытый протокол передачи данных, разработанный в России, безопасность на порядок выше. Не боясь возможных санкций или атак извне, на подобном фундаменте можно постепенно перевести «в цифру» ключевые отрасли экономики на долгие годы вперед, создать в стране глобальное покрытие для сети интернета вещей. Немаловажно и то, что отечественная промышленность в таком случае получает стимул к производству высокотехнологичных устройств, способных использовать подобную сеть. А это, в свою очередь, новые рабочие места, дополнительные миллиардные налоговые поступления в бюджет и, главное, серьезная заявка на победу в конкуренции на международных рынках IT-сферы.

Такой подход полностью отвечает задачам, поставленным в принятой президентом РФ программе «Цифровая экономика». Ассоциация Интернета вещей (АИВ) уже внесла в Росстандарт проект нового стандарта связи для Интернета вещей NB-Fi, основанный на этой технологии.

Но лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сеть NB-Fi, разработанная группой Андрея Бакуменко, уже доказала свою эффективность – опытные образцы были готовы еще в 2012 году, активное внедрение началось летом 2013 г., старт массовых продаж для целых домов и жилых комплексов – в 2015-ом. Сейчас базовые станции установлены в 62 городах РФ, выход на них имеют десятки тысяч устройств. Никаких от руки написанных и сданных консьержу листочков с показаниями счетчиков, никаких приблизительных подсчетов  - все «на автомате», точно и в соответствии с тарифом. Поначалу, как рассказывают разработчики, управляющие компании относились к новшеству с недоверием. Убеждать приходилось буквально на пальцах и опытным путем – демонстрируя возможности передовой техники. Дальше заявки на установку умных датчиков начинали расти в геометрической прогрессии. Экономика говорила сама за себя. Так, в одном лишь подмосковном Домодедово УК «Домодедово-Жилсервис» после установки индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды с функцией дистанционной передачи данных сократила потери при водоснабжении на 62%.

В государстве, повторимся, даже трубы и счетчики – всегда политика. И подобные технологические прорывы – дело по-прежнему политически важное. Это тоже своего рода «прямая линия» - между потребителем и казной, между гражданами и управленцами разного уровня. Все честно, все открыто, поводов для обид и недоверия нет. Управдомы на посту и работают как надо. Что от них и требуется.

Александр Четвериков

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