В высший совет «Единой России» могут войти бывшие губернаторы и федеральные чиновники. Во всяком случае, «Ведомости» пишут, что в понедельник, 20 ноября, бюро высшего совета партии власти, скорее всего, порекомендует съезду «Единой России» 22-23 декабря включить в высший совет экс-глав регионов и бывших министров.

Источники издания утверждают, что партии необходимы «сильные фигуры на уровне кураторов межрегиональных координационных советов, экс-губернаторы, политики, действующие сенаторы, хорошо знающие территорию, которые могут работать в тандеме с высшим советом».

Заседание Бюро Высшего совета Партии "Единая Россия". Май 2017 ЕР

Также в «Единой России» планируется создать экспертный совет под руководством Юрия Шувалова, в который войдут секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, политологи созданного при поддержке руководства внутриполитического блока АП института Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов и Андрей Шутов, а также председатели ведомственных общественных советов и представители РАН. Совет должен будет обеспечить «быстрое политическое реагирование», кроме того, так в «Единой России» должны появляться непартийные эксперты.

Отметим, что пока под вопросом остается формат участия «Единой России» в главном политическом событии сезона — выборах президента. Партия, естественно, поддерживает Владимира Путина, но он, во-первых, официально еще не объявил о своих президентских амбициях, а во-вторых, непонятно, как он будет участвовать в случае своего выдвижения, как кандидат от партии или как самовыдвиженец.

Между тем внеочередной съезд ЕР назначен на 22-23 декабря специально, чтобы иметь возможность официально выдвинуть кандидата в президенты.

Пока даже неизвестно, будет ли Владимир Путин участвовать в проведении съезда в конце декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу заявил, что считает преждевременным вопрос об участии президента в съезде партии.

Если же не брать в расчет выборы президента, то, можно сказать, что реформа в «Единой России», которая началась с назначением Андрея Турчака на пост и.о. главы генсовета партии, идет полным ходом.

Руководство партии уже начало аудит партийных проектов. В начале 2017 года «Единая Россия» запустила 25 партпроектов, теперь часть из них могут объединить друг с другом, упор будет сделан на «электорально-привлекательных» проектах. Это, прежде всего, социальные проекты, направленные на строительство школ, больниц, сельских домов культуры.

Встреча Андрея Турчака с партактивом Якутского регионального отделения Партии ЕР

Вдобавок «Единая Россия» меняет структуру партийных межрегиональных координационных советов (МКС). Сейчас их 26. Работа МКС идет на территориях в рамках нарезки, которая в целом повторяла особенности формирования региональных групп партии на выборах в Госдуму 2011 года. После реформы МКС будут повторять нарезку страны на федеральные округа.

Также руководство ЕР сейчас меняет глав региональных отделений, причем в первую очередь ротация происходит в регионах, где ранее президент сменил губернаторов.