В Германии провалились переговоры по формированию коалиционного правительства. Переговоры велись между тремя сторонами: консерваторами под предводительством номинального канцлера Германии Ангелы Меркель, левоцентристами Зелеными и маленькой дружественной бизнесу Свободной демократической партией. В воскресенье лидер этой партии заявил, что за четыре недели переговоров консенсус так и не был выработан, в связи с чем они выбывают из предполагаемой коалиции.

Провал коалиционных переговоров, пишет Wall Street Journal, - это удар по авторитету Меркель. В связи с этим возникают вопросы о том, кто станет лидером крупнейшей в ЕС экономики и в каком направлении она будет развиваться. Проблема в том, что Германия по-прежнему остается без полноценного правительства, а Меркель, будучи условным канцлером, не обладает поддержкой парламентского большинства. Такая ситуация продолжается уже почти два месяца — собственно, начиная с сентябрьских выборов, на которых партия Меркель Христианско-демократический союз получила худший результат за время начиная с 1949 г.

Такая тупиковая ситуация, комментирует автор, очень необычна для Германии. Немецкая политика строится на существовании сложившихся правящих коалиций и сформированных механизмов для нахождения компромиссов. Это может свидетельствовать о сокращении влияния Меркель, однако ни одна немецкая партия сейчас не может предложить лидера, который бы мог с ней серьезно конкурировать.

Ангела Меркель / natiоnalvanguard.оrg

Между тем, и консерваторы, и Зеленые, в отличие от свободных демократов, считали, что к моменту их выбывания консенсус был почти достигнут. Теперь же под вопросом оказалась сама возможность формирования в нынешних обстоятельствах стабильного правительства. Для этого осталось не так много возможностей. Можно, например, попытаться вновь привлечь к сотрудничеству социал-демократов, которая раньше была коалиционным партнером Меркель, но в этот раз предпочла быть в оппозиции. Также Меркель может попытаться работать с миноритарным правительством (впервые в Германии с момента окончания Второй мировой войны), которое бы каждый шаг согласовывало с оппозицией.

The Economist насчитывает четыре варианта развития событий. Во-первых, можно попробовать заманить свободных демократов обратно за стол переговоров. Правда, для этого потребуются значительные уступки со стороны остальных участников. Кроме того, лидер свободных демократов дал понять, что возобновлять переговоры они крайне не расположены.

Во-вторых, можно вернуться к прежней модели, предполагающей сотрудничество с социал-демократами. Вместе они, несомненно, образуют необходимое большинство для безболезненного ведения политики. Проблема в том, что сейчас они пытаются дистанцироваться от консерваторов, опасаясь, что такое сотрудничество может в перспективе повредить их репутации (с учетом результатов последних выборов). Теоретически их можно уговорить, но практически результат уговоров может оказаться неудовлетворительным.

Фракция социал-демократов на демонстрации / YouTube.com

В качестве третьего варианта автор называет упоминавшееся также и в WSJ миноритарное правительство. Пока такой сценарий выглядит необычным, но и небезнадежным. Фактически это значит, что по каждому решению правительство должно будет договариваться с неким парламентским большинством, то есть всякий раз формировать временную коалицию. Возможно, находить поддержку с разных сторон по разным вопросам окажется проще, чем договариваться по всем вопросам с одними и теми же участниками. Но такого опыта у современной Германии еще не было.

Последний вариант — самый радикальный: новые парламентские выборы. Устроить это довольно трудно. В отличие от некоторых других европейских парламентов, бундестаг не может сам себя распустить. Это может сделать канцлер, но официального канцлера у Германии сейчас нет, потому что Меркель еще не утверждена в этом качестве. Чтобы ее утвердить, ее сначала должен номинировать президент, а потом бундестаг должен одобрить кандидатуру абсолютным большинством голосов. Если с первого раза бундестаг не одобряет, то через две недели проводится повторное голосование. В случае новой неудачи проводится третье голосование, где достаточно простого большинства. Только если и на этот раз канцлера не утверждают, президент имеет право распустить бундестаг. После этого через 60 дней должны состояться новые парламентские выборы.