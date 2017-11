«Коммерсантъ»: «Под крабом зашатались квоты». Система распределения лимитов на вылов может быть изменена.

«Сирии нашлось место под Антальей»: Сергей Лавров обсудил перспективы урегулирования с коллегами из Турции и Ирана.

«Евразийский союз зовут на киберучения»: они могут пройти уже в 2018 году.

«Раздел по кредитной линии»: дешевые деньги банки готовы распределять только среди избранных.

«Ведомости»: «Власти придумали новый способ повышения доступности ипотеки». Договоры долевого участия могут использовать в качестве обеспечения по облигациям.

«Российское законодательство переведут на блокчейн»: «Цифровая экономика» предлагает автоматизировать исполнение законов с помощью смарт-контрактов.

«Отказ "ФК Открытие" платить по субордам задел держателей его обычных облигаций»: по выпуску евробондов банка на $500 млн наступили основания для кросс-дефолта.

РБК: «Бизнес идет за новыми именами». Началась массовая перерегистрация предпринимателей для исключения из банковских черных списков.

«Обед по счетчику»: «Яндекс.Такси» купил сервис доставки ресторанной еды.

«Иммиграционный зов»: эксперты ЦСР назвали главные демографические угрозы России.

Стоит ли покупать «народные» облигации банков, рассказывается в материале «Купоны вместо вкладов».

«Известия»: «Хлопонин поддержал продажу алкоголя в интернете». С нового года в сеть попадет ограниченный ассортимент спиртного.

«Россиян разведут по-новому»: Общественная палата предложила Госдуме внести в Семейный кодекс поправки о разделе имущества при разводе.

«Зарплаты в науке растут быстрее всего»: Минтруд констатировал заметное увеличение доходов работников в пяти сферах.

«Военным начали выдавать электронные "досье"»: на них записана личная информация, биометрические данные и результаты боевой подготовки.

«Газета.ru» в статье «Война СМИ: как выживают иноагенты в США и России» пишет, в чем различие между иностранными агентами в России и США.

«ФИФА зовет на помощь Родченкова»: футбольная федерация хочет обсудить с Родченковым допинг в российском футболе.

The Economist: «Музей Библии открылся в Вашингтоне» (The Museum of the Bible opens in Washington, DC). В столице США открылся новый большой музей, предназначенный для того, чтобы просвещать и проповедовать.

Bloomberg: «Хэммонд намекнул, что Британия внесет свои предложения по поводу Brexit-счета до саммита» (Hammond Signals U.K. Will Make Brexit Bill Offer Before Summit). Канцлер британского казначейства Филип Хэммонд допустил, что Британия, может быть, озвучит свои финансовые предложения, связанные с отсоединением от ЕС, еще до главного евросаммита, который состоится в декабре. Вероятно, это означает, что Лондон собирается пойти на уступки.

The Wall Street Journal: «Мугабе цепляется за власть. Его сместили с поста главы партии» (Mugabe Clings to Power as He Is Fired as Party Leader). Президента Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности лидера правящей партии Зимбабве. Ему также дали срок до понедельника, чтобы снять с себя полномочия главы государства.

The Guardian: «В Британии нет безработных, неуместно заявил Хэммонд по телевидению» (There are no unemployed in UK, says Hammond in TV gaffe). Оговорки канцлера британского казначейства Филипа Хэммонда породили спекуляции о том, что он оторван от народа.

Reuters: «Американский ядерный генерал заявил, что он воспротивился бы "нелегальному" приказу Трампа нанести удар» (U.S. nuclear general says would resist 'illegal' Trump strike order). Один из крупных американских военачальников заявил, что если президент США Дональд Трамп отдал бы "нелегальный" приказ использовать ядерное оружие, то он бы постарался оказать сопротивление.

Al Jazeera: «ЕС урезал финансирование Турции после "демократической деградации"» (EU cuts Turkey funding after 'democratic deterioration'). Европейский блок обвинил Турцию в том, что она «отступает от демократических стандартов ЕС». Анкара возражает, что это несправедливо.