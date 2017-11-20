Вице-премьер Александр Хлопонин «концептуально поддержал» законопроект Минфина о продаже алкоголя через интернет. Если документ будет принят, то через сеть с 2018 года можно будет заказать доставку некоторых вин, пива, сидра и медовухи, а потом и всех остальных алкогольных напитков — фактически на интернет-площадки будут распространены все нормы, которые применяются к обычным магазинам.

Можно, конечно, спросить, зачем изначально было чинить препятствия сетевому ретейлу, почему нельзя было к интернет-магазинам относиться так же, как ко всем остальным. Но, с другой стороны, можно порадоваться, что, в итоге, голос разума побеждает. Для этого, конечно, придется принять закон и с десяток других актов, но юристам тоже нужна работа.