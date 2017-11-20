Главы крупнейших российских бизнес-объединений, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» направили письмо главе государства Владимиру Путину, в котором утверждается, что правительство нарушает объявленный в 2014 году мораторий на рост налоговой нагрузки.

Только в 2018 году бизнесу придется доплатить в бюджет более 100 млрд рублей из-за новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета. Копия письма есть в распоряжении газеты «Ведомости».

Владимир Путин поздравляет главу налоговой службы с профессинальным праздником kremlin.ru

Причем формально налоги не повышаются — дополнительная нагрузка на бизнес скрывается в других статьях. Так, в проекте бюджета появились сразу три новых платежа. Это пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения и инвестиционный сбор в морских портах. Остальные сборы проект бюджета предлагает проиндексировать.

Предприниматели предупреждают президента, что введение новых сборов и индексация старых неминуемо приведут к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям. Индексация утилизационного сбора, например, увеличит цены импортируемой техники, так что еще больше снизится импорт автомобилей, который за 2012–2016 гг. уже упал почти в 5 раз.

Президент «Опоры России» Александр Калинин обращает внимание на то, что утилизационный сбор взимается, а самой утилизации, например, аккумуляторов не происходит — таким образом, это можно считать не сбором, а именно налогом.

Александр Калинин opora.ru

Отметим, что Государственная Дума 17 ноября одобрила проект бюджета во втором чтении. Хотя, по закону, предстоит еще третье чтение, оно, как правило, является чисто техническим: документ вычищается от ошибок и опечаток. Вдобавок адресат письма — президент Владимир Путин — чисто с формальной точки зрения может лишь отклонить уже принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации бюджет. Президенты в России крайней редко пользуются правом вето, а бюджет не отклоняли вообще ни разу.

Таким образом, можно считать, что письмо крупнейших деловых ассоциаций является частью борьбы вокруг будущего состава российского правительства. Считается, что Владимир Путин, если все-таки пойдет на выборы, после избрания отправит в отставку Дмитрия Медведева и назначит нового премьера. Хотя Владимир Путин известен своей любовью к неожиданным кадровым решениям, журналисты, политологи и все причастные все равно пытаются угадать расклад сил в будущем правительстве и в первую очередь конечно, интересна фигура будущего премьер-министра.

Одна из самых обсуждаемых кандидатур — бывший министр финансов, а сейчас глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Если верить официальному сайту президента, Владимир Путин встречается с ним не очень часто, но о многих встречах публично не сообщается. Так, в пятницу Дмитрий Песков рассказал, что Кудрин встречался с Путиным, но о подробностях их разговора ничего не известно. Сам Кудрин предпочитает не комментировать свои карьерные перспективы.

Про другого вероятного кандидата на пост премьер-министра, Сергея Собянина, говорят, что он намеренно делает все, чтобы «увязнуть» в Москве надолго: начал реновацию, реформу транспортной системы и многие другие проекты, которые, казалось бы, требуют от него работы именно в кресле столичного градоначальника.

Но, как бы то ни было, борьба за пост премьер-министра продолжается — и бизнес не собирается остаться в стороне.