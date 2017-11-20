В Зимбабве продолжается государственный переворот. Захватившие телестанцию представители «Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта» поместили под домашний арест 93-летнего президента страны Роберта Мугабе. Изначально появлялась информация, что тот бежал из страны, но оказалось, что он находится в пределах государства, а повстанцы объявили ему ультиматум — он должен покинуть свой пост или ему объявят импичмент в понедельник. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на министра безопасности Патрика Чинамаса.

Решение было принято на заседании Центрального комитета партии, где также пришли к выводу, что Мугабе больше не может быть главой партии, как и его 52-летняя супруга Грейс не может состоять в ней. На заседании ЦК партии подыскали и замену Мугабе — новым президентом должен стать бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.

«Президент ушел. Да здравствует новый президент», — приводит Reuters слова приветствия сменщику президента, произнесенные лидером ветеранов войны, одним из повстанцев Крисом Мутсвэнгва.

Впрочем, в ответ на угрозы импичмента Роберт Мугабе отказался принимать условия организаторов переворота. Вместо того он заявил, что готов умереть за правду, и устроил голодовку.

«Старик испробовал не один трюк за прошедшие сутки: голодовка, угрозы, отказ говорить», — цитирует Daily Mail одного из высокопоставленных членов ЗАНУ-ПФ.

Впоследствии оказалось, что Мугабе все же согласился на ультиматум партии власти, которую он еще недавно возглавлял. Об этом в воскресенье сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники в ЗАНУ-ПФ. Генералитет и пока еще президент Зимбабве продолжили обсуждение, как будет сделано заявление об отставке Мугабе. Однако в понедельник, во время телеобращения к народу, Мугабе ничего не сказал о своей отставке, но пообещал руководить конгрессом правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт»(ZANU PF). Как уточняет агентство AFP, он состоится в декабре.

«Съезд партии должен состояться через несколько недель, и я буду им руководить», — заявил Магубе. Он добавил, что события последней недели не представляют опасности для его власти как главы государства и главнокомандующего.

В Хараре празднуют смещение Мугабе с поста президента. 19 ноября 2017 Nanorsuaq

Роберт Мугабе родился в 1924 году, в 60-е боролся за свержение власти белого меньшинства, неоднократно был арестован, участвовал в военных действиях против текущего правительства, уже в начале 1980-х он, заручившись поддержкой британской короны, одержал победу — власти ушли в отставку, на объявленных выборах «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» одержала победу, сам Мугабе стал премьер-министром, а спустя семь лет упразднил пост главы кабмина и назначил себя президентом.

В 2000-х он провел реформу, в результате которой безземельные черные жителей страны получили участки белых фермеров, многие из последних были убиты или вынуждены бежать. Однако это принесло только урон экономике — фермы были заброшены, Зимбабве из сильной аграрной страны превратилась в голодающее государство. К тому же на него были наложены санкции Евросоюза и США. В итоге к 2009 году инфляция в стране составила 4 млрд процентов. Государство было вынуждено отказаться от собственной валюты в пользу доллара США.

«Зимбабве входит в число беднейших государств мира, в стране постоянно повышаются цены на все товары, а безработица достигает 80%. При этом, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, глава государства не собирался уходить из политики. Он намеревался участвовать в президентских выборах в 2018 году, когда ему исполнилось бы уже 94 года», — напоминает РИА Новости.