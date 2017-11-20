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20 ноября 2017, 13:09
газовая промышленность Китай нефть Россия экспорт
Алексей Белогорьев

Российский нефтегаз. Что случится из-за Китая

Владимир Путин в Китае
Владимир Путин в Китае
kremlin.ru

Замедление экономики Китая существенно скажется на сокращении объемов российского экспорта, в особенности же значительно ситуация отразится на российской нефтегазовой отрасли. Такой вывод сделали эксперты Всемирного банка на основе анализа экономических процессов в регионе.

По оценке аналитиков ВБ, готовивших доклад «Перебалансировка экономики Китая и возобновление роста в Индии: в какую сторону качнется маятник для России?»., дальнейшее замедление темпов роста в Китае с нынешних 6,5% до 4,6% к 2030 году приведет к сокращению объемов российского экспорта в Китай на 17%. Последствия этого сокращения будут ощущаться во всех секторах российской экономики, в особенности же для сырьевых отраслей.

Процессы в экономиках Индии и Китая, формально открывающие, «новые возможности», становятся источником проблем для России. «Возможности преимущественно возникают в результате перебалансировки спроса в Китае, предполагающей усиление акцента на потреблении по сравнению с инвестициями, а также в связи со становлением Индии как одной из самых быстрорастущих крупных экономик мира. Проблемы же главным образом обусловлены замедлением экономики Китая (что снижает спрос на товары российского экспорта), низкой интенсивностью торговли между Россией и Индией (по сравнению с торговыми потоками между Россией и Китаем), а также […] существующими в настоящее время неоптимальными структурами двусторонних торговых потоков между Россией и Китаем и между Россией и Индией», – приводит информационное агентство РБК общие положения из объяснения экономистов Всемирного банка.

Согласно их расчетам, нефтегазовая отрасль, будучи основой российского экспорта, в результате замедления роста китайской экономики пострадает сильнее всего: к 2030 году экспорт нефти и газа сократится в сравнении с нынешним объемом на 18%.

 
Строительство газопровода «Сила Сибири», по которому планируется поставка газа в Китай с 20 декабря 2019 года
ПАО "Газпром"

Напомним, в основном Россия экспортирует что-либо в страны Европы м СНГ, которые традиционно являлись ее торговыми партнерами. Одновременно Россия пытается наладить торговые отношения с Китаем и Индией. Как сообщает интернет-издание «Газета.ру», аналитики Всемирного банка убеждены: в России есть потенциал увеличения экспорта товаров (по сравнению с фактическим экспортом в 2015 году) в Китай примерно на 24%, а в Индию – почти на 17%.

Например, за последние 10 лет объем торговли товарами между Россией и Китаем почти утроился. Нетто-приток прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию существенно увеличился, правда, скорее на фоне сокращения чистого притока инвестиций от других традиционных партнеров.

Оценить ситуацию и ее перспективы согласился Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. В беседе с «Полит.ру» он высказал мнение, что процессы, происходящие в китайской экономике, не скажутся на положении дел в нефтегазовой промышленности России таким негативным образом, как полагают аналитики ВБ.

«Опасения, высказанные в докладе, на мой взгляд, являются преувеличенными. Естественно, что снижение темпов роста ВВП Китая сказывается на объемах потребляемой энергии, в том числе на объемах нефти и газа. Но все-таки зависимость здесь далеко не один к одному: на деле рост экономики не только Китая, но и развитых стран не настолько тесно связан с потреблением энергии, чтобы снижение темпов этого роста приводило к каким-то катаклизмам на энергетическом рынке.

На самом деле с точки зрения потребления нефти и газа важнее иные обстоятельства. Первое – что рынок этот в Китае крайне ненасыщен в расчете на душу населения. Не насыщен он с точки зрения удовлетворения потребностей все более богатеющего среднего класса, в целом  городского населения, рост которого продолжается. И в этой связи сильно переживать насчет возможного снижения энергопотребления я бы не стал.

Риски, конечно, повышаются в части нефти – но не в связи с тем, что, как предполагается, замедлится китайский экономический рост. Нет, они связаны с тем, что для стимулирования этого экономического роста Китай делает ставку на новые отрасли промышленности, включая возобновляемую энергетику и производство оборудования для такой энергетики не только на экспорт, но и на внутренний рынок (а это – производство электромобилей и прочее, то есть те отрасли, которые напрямую связаны с потреблением энергии и потребление нефти.

 
Заключение контракта между "Газпромом" и КННК на поставку российского газа в Китай 
kremlin.ru

Так что, по-видимому, к 2030 году Китай действительно выйдет на максимум потребления нефти и больше наращивать этот уровень не будет. То есть весь прирост потребления нефти, скорее всего, придется на ближайшие 12-13 лет и он составит до 4 миллионов баррелей в день. Это немало, но меньше, чем ожидалось несколько лет назад. Так что следует признать, что здесь риски есть.

Что касается газа, то там наоборот ситуация становится более оптимистичной. Это связано с тем, что в Китае стали преобладать антиугольные настроения, связанные прежде всего с экологическим фактором. Так что сейчас ставка на газ делается больше, чем ранее, и спрос на газ будет расти быстрее, чем ожидалось.

Однако это не означает, что в перспективе увеличится экспорт именно российского газа, поскольку на китайском рынке есть большая международная конкуренция, и Китай не слишком заинтересован в том, чтобы усиливать свою зависимость от какого-то одного источника поставок (в частности, от России). Поэтому здесь есть моменты, не связанные с экономикой, а связанные, скорее, с вопросами энергетической безопасности и ценовой конкурентоспособности.

Так что если говорить о нефтегазовом комплексе России и влиянии на него процессов в экономике Китая, я бы точно разделял нефть и газ. Потому что перспективы для них совершенно различные. Рост потребления газа продолжится минимум до 2060-х годов, а для нефти, повторюсь, максимум будет достигнут примерно к 2030 году. Но при этом по нефти у России больше перспектив в смысле экспорта в Китай, чем по газу. Дела обстоят таким образом в силу того, что Китай больше заинтересован в нефтяном, чем в газовом экспорте из России», – объяснил Алексей Белогорьев.

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