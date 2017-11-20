Новость дня

Глава Нового Уренгоя и учитель немецкого языка в городской гимназии поддержали ученика Николая Десятниченко, который выступил с докладом в бундестаге перед парламентом по случаю Дня национального траура в Германии, сообщает Lenta.ru.

Видеозапись с выступлением Десятниченко была опубликована на YouTube. На ней школьник рассказал о том, что по открытым источникам изучил биографию одного немецкого солдата. По словам школьника, он «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

После этого Комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя.

На это мэр города Иван Костогриз, защищая ученика, отметил, что такую позицию нельзя оценивать как оправдание фашизма. «Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму», - сказал он.

Преподаватель немецкого Людмила Кононенко заявила, что в сеть выложили только часть доклада ее ученика, который в конце своего выступления говорит о необходимости переосмыслить историю ВОВ.

Антиновость дня

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о переезде Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вердикт суда касался одностороннего отказа комитета имущественных отношений Петербурга от договора аренды университетом здания Малого мраморного моста, пишет «Коммерсант».

Вручение дипломов студентам Европейского университета в Санкт-Петербурге / vk.com/eupublic

Ранее первая и апелляционная инстанции утвердили право властей города на разрыв договора аренды особняка Европейским университетом, который занимал дворец Кушелева-Безбородко в течение 23 лет.

В сентябре Рособрнадзор отклонил заявку университета на получение новой образовательной лицензии. В ведомстве тогда сослались на то, что новое здание университета не приспособлено для обучения студентов с ограниченными возможностями,

Образовательная лицензия вуза была отозвана в марте 2017 года после жалобы депутата Госдумы Виталия Милонова.

Непонятная новость

Житель города Вяземский в Хабаровском крае осужден за продажу марихуаны в общем объеме 2,54 грамма в феврале 2016 года. Мужчина на суде заявил, что продавал не наркотик, а зеленый чай, свою вину он не признал, говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

Травяные чаи / pixabay.com

Покупатель, который заплатил тысячу рублей за наркотики, сотрудничал с правоохранительными органами, участвуя в «Проверочной закупке».

За незаконный сбыт наркотических средств подсудимый решением суда получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ассорти

Из-за долгов за электричество в Челябинске 860 семей остались без света. ПАО «Челябэнергосбыт» отправили уведомления об отключении по трем тысячам адресов.



В целом долг челябинцев перед ПАО «Челябэнергосбыт» составляет 1,3 млрд рублей. Директор Челябинского филиала ПАО «Челябэнергосбыт» Александр Молчан отметил, что отключение электроснабжения – не очень приятная, но действенная мера. 40% отключенных потребителей оплачивают счета в тот же день, информирует Znak.com.

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Выигрыш жителя Ставропольского края в «Русском лото» составил 100 млн рублей. В «Столото», которая распространяет гослотереи, сообщили, что он пока не вышел на связь.

Джекпот был разыгран в ходе тиража, 19 ноября на ТВ велась его трансляция. Победитель приобрел билет в одном из киосков, пишет РБК.

Ранее в ноябре же крупные выигрыши достались пенсионерке из Воронежской области - 506 млн рублей, жителю Сургута – 32 млн рублей.

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Сделка по продаже предприятия «Новомет» в Прикамье американской нефтесервисной компании Halliburton отложена на неопределенный срок.

Пермское предприятие занимается производством нефтепогружного оборудования. Американская компания подала заявку в ФАС 23 декабря 2016 года, ведомство дважды продлевало срок ее рассмотрения, пишет «Коммерсант».

Цех завода "Новомет"

«Роснано», которой принадлежит 30,76% акций, летом 2016 года объявило о продаже доли в «Новомете», выставив ее на аукцион за 7,5 млрд рублей. Halliburton тогда предложила цену в два раза больше конкурентов и в пять раз больше затрат «Роснано». Однако, по информации российской компании, сделка не выносилась на правительственную комиссию.

В мае 2017 года стало известно, что «Новомет» является компанией стратегического значения. В ФАС заявили, что сейчас решается вопрос о том, «является ли «Новомет» обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».