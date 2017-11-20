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20 ноября 2017, понедельник, 20:58
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20 ноября 2017, 18:00

Топ новостей 20 ноября

Чарльз Мэнсон
Чарльз Мэнсон
mansоndirect.cоm

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умер Чарльз Мэнсон, в бундестаге не договорились о коалиции с участием партии Ангелы Меркель, а президенту Зимбабве начали готовить импичмент.

Убийца Чарльз Мэнсон умер в заключении

Известный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюремной больнице в возрасте 83 лет. Его госпитализировали после резкого ухудшения состояния и внутреннего кровотечения. У заключенного было серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта. Сейчас власти сША решают, как поступить с телом.

Сорванные переговоры немецких партий могут привести к перевыборам бундестага

 
Здание Бундестага в Берлине / pixabay.com

Свободная демократическая партия вышла из консультаций для создания коалиции «Ямайка» в бундестаге, чтобы сформировать правительство. Теперь христианско-демократическая партия Ангелы Меркель и «зеленые» потеряли шанс получить большинство. Возможны перевыборы федерального собрания страны, а Меркель может уйти с поста.

СМИ узнали о согласии Мугабе с условиями ухода в отставку

 
Роберт Мугабе / kremlin.ru

Роберт Мугабе после ряда уступок согласился с условиями ухода с поста президента Зимбабве. Ему и его супруге дадут иммунитет и сохранят частную собственность. Встречным условием стало признание действий военных конституционными. Ранее Мугабе в телеобращении вопреки прогнозам ничего не сказал о своем уходе.

СМИ узнали о жалобе предпринимателей Путину на новые сборы

Президенты бизнес-объединений РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» написали Владимиру Путину письмо с жалобами на введенные правительством новые фискальные нагрузки. Бизнесу придется доплатить свыше 100 млрд рублей. Они констатируют нарушение моратория на повышение налоговой нагрузки.

Мать и сестра полковника Захарченко выехали за пределы России

 
Дмитрий Захарченко в суде / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко выехали за границу. По данным обвинения, мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире его сестры 8 млрд рублей. «Это тетрадочка на 12 листиков в линеечку. В ней мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, их конспектирование. Все расчеты, сделанные в этой тетрадке, велись в столбик, ведь она в прошлом педагогический работник – преподаватель математики», – сказал прокурор.

Опрошенные россияне рассказали о главном недостатке Путина

 
Владимир Путин на пресс-конференции / kremlin.ru

В ходе опроса 15% россиян заявили о том, что Путин «забыл о простых людях», а уверены в том, что он не борется с коррупцией и «развел вокруг себя воров», 7% респондентов. Положительными чертами президента назвали мужество (19%), защищающую от Запада внешнюю политику (18%) и опыт правления (16%). Участники опроса (51%) заявили, что российский президент в первую очередь заботится о силовиках, защищает интересы олигархов (35%) и чиновников (31%).

Госдума рассмотрит запрет криминальной субкультуры в соцсетях

 
Человек за решеткой / pixabay.com

Сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете распространения в соцсетях рекламы криминальной субкультуры, назвав ее не менее опасной, чем пропаганда экстремизма и суицида. Так, в тексте запрещается распространение информации о социокультурных ценностях преступного мира и создание привлекательного образа криминального поведения.

Управление СК по особо важным делам будет расследовать стрельбу в «Москва-Сити»

Дело о перестрелке в «Москва-Сити» передано в управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК по поручению руководителя ГСУСК по Москве Александра Дрыманова. Выяснилось, что на месте перестрелки были обнаружены 15 гильз и восемь пуль.

Школьника из Нового Уренгоя осудили за слова о «невинно погибших» солдатах вермахта

 
Николай Десятниченко во время речи в бундестаге / YouTube.com

Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко во время речи в бундестаге рассказал о солдате вермахта, погибшем в советском плену, и заявил, что многие погибшие немцы не хотели войны. Он выразил надежду, что «на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн». Однако слова ученика восприняли как оправдание нацизма. Его речь потребовали проверить прокуратуру и ФСБ, а Совфед заявил о необходимости проверки гимназии, где учится парень.

Патриарх Кирилл заявил о скором конце света

 
Патриарх Кирилл / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Патриарх Кирилл в свой день рождения обратился к интеллигенции с призываом не повторять «губительную ошибку своих предшественников», которая довела империю до революции. «Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», - заявил патриарх. Он призвал «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».

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