Топ новостей 20 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умер Чарльз Мэнсон, в бундестаге не договорились о коалиции с участием партии Ангелы Меркель, а президенту Зимбабве начали готовить импичмент.

Известный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюремной больнице в возрасте 83 лет. Его госпитализировали после резкого ухудшения состояния и внутреннего кровотечения. У заключенного было серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта. Сейчас власти сША решают, как поступить с телом.

Свободная демократическая партия вышла из консультаций для создания коалиции «Ямайка» в бундестаге, чтобы сформировать правительство. Теперь христианско-демократическая партия Ангелы Меркель и «зеленые» потеряли шанс получить большинство. Возможны перевыборы федерального собрания страны, а Меркель может уйти с поста.

Роберт Мугабе после ряда уступок согласился с условиями ухода с поста президента Зимбабве. Ему и его супруге дадут иммунитет и сохранят частную собственность. Встречным условием стало признание действий военных конституционными. Ранее Мугабе в телеобращении вопреки прогнозам ничего не сказал о своем уходе.

