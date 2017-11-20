Топ новостей 20 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умер Чарльз Мэнсон, в бундестаге не договорились о коалиции с участием партии Ангелы Меркель, а президенту Зимбабве начали готовить импичмент.

Известный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюремной больнице в возрасте 83 лет. Его госпитализировали после резкого ухудшения состояния и внутреннего кровотечения. У заключенного было серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта. Сейчас власти сША решают, как поступить с телом.

Про Мэнсона — хорошая история, как он пару лет назад чуть не женился по переписке на 20-летней поклоннице, которая выглядела вот так. pic.twitter.com/3CNUVYSRbY — Roman Volobuev (@romanvolobuev) 20 ноября 2017 г.

В США на 83 году жизни умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, осуждённый на 9 пожизненных сроков.



Осталось 8 — #MDK (@mudakoff) 20 ноября 2017 г.

Чарльз Мэнсон альбомы скачать — Криптобуддист (@sranysovok) 20 ноября 2017 г.

Здание Бундестага в Берлине / pixabay.com

Свободная демократическая партия вышла из консультаций для создания коалиции «Ямайка» в бундестаге, чтобы сформировать правительство. Теперь христианско-демократическая партия Ангелы Меркель и «зеленые» потеряли шанс получить большинство. Возможны перевыборы федерального собрания страны, а Меркель может уйти с поста.

В Германии FDP отказались от коалиции с Меркель. Либералы заявили, что их избрали для перемен, но переговоры показали, что в рамках коалиции их не реализовать и не стали брать портфели. Молодцы, принципы важнее постов. — Andrey Pivovarov (@brewerov) 19 ноября 2017 г.

Роберт Мугабе / kremlin.ru

Роберт Мугабе после ряда уступок согласился с условиями ухода с поста президента Зимбабве. Ему и его супруге дадут иммунитет и сохранят частную собственность. Встречным условием стало признание действий военных конституционными. Ранее Мугабе в телеобращении вопреки прогнозам ничего не сказал о своем уходе.

I hope this blazer goes up on eBay soon pic.twitter.com/TrMvu0jJw2 — Alec Luhn (@ASLuhn) 19 ноября 2017 г.

Президенты бизнес-объединений РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» написали Владимиру Путину письмо с жалобами на введенные правительством новые фискальные нагрузки. Бизнесу придется доплатить свыше 100 млрд рублей. Они констатируют нарушение моратория на повышение налоговой нагрузки.

Дмитрий Захарченко в суде / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко выехали за границу. По данным обвинения, мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире его сестры 8 млрд рублей. «Это тетрадочка на 12 листиков в линеечку. В ней мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, их конспектирование. Все расчеты, сделанные в этой тетрадке, велись в столбик, ведь она в прошлом педагогический работник – преподаватель математики», – сказал прокурор.

ВНИМАНИЕ! Найден первый в мире человек, которому в жизни пригодилась математика pic.twitter.com/nbaBaZZlKt — Лентач (@oldLentach) 20 ноября 2017 г.

Владимир Путин на пресс-конференции / kremlin.ru

В ходе опроса 15% россиян заявили о том, что Путин «забыл о простых людях», а уверены в том, что он не борется с коррупцией и «развел вокруг себя воров», 7% респондентов. Положительными чертами президента назвали мужество (19%), защищающую от Запада внешнюю политику (18%) и опыт правления (16%). Участники опроса (51%) заявили, что российский президент в первую очередь заботится о силовиках, защищает интересы олигархов (35%) и чиновников (31%).

Я это видел в жизни. Трижды. И каждый раз Ланцелоты ломались. Потому что один человек не может держаться долго в такой среде. А быстро нельзя. Иначе вот ты уже и дракон. Поэтому альтернативы парламентаризму сейчас нет. https://t.co/G1wk7WpUGk — Ходорковский Михаил (@mich261213) 20 ноября 2017 г.

Человек за решеткой / pixabay.com

Сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете распространения в соцсетях рекламы криминальной субкультуры, назвав ее не менее опасной, чем пропаганда экстремизма и суицида. Так, в тексте запрещается распространение информации о социокультурных ценностях преступного мира и создание привлекательного образа криминального поведения.

Вот увидите, "запрет пропаганды криминальной культуры"

а) запретит СМИ упоминать криминальных авторитетов

б) запретит вскрывать в расследованиях связь власти и криминала

в) ну и да, даст возможность посадить конечно же не воров в законе, а нескольких школьников в регионах — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 20 ноября 2017 г.

Дело о перестрелке в «Москва-Сити» передано в управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК по поручению руководителя ГСУСК по Москве Александра Дрыманова. Выяснилось, что на месте перестрелки были обнаружены 15 гильз и восемь пуль.

Николай Десятниченко во время речи в бундестаге / YouTube.com

Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко во время речи в бундестаге рассказал о солдате вермахта, погибшем в советском плену, и заявил, что многие погибшие немцы не хотели войны. Он выразил надежду, что «на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн». Однако слова ученика восприняли как оправдание нацизма. Его речь потребовали проверить прокуратуру и ФСБ, а Совфед заявил о необходимости проверки гимназии, где учится парень.

мальчик заговорил о том, что войны не должны повториться, и что многие немецкие солдаты не хотели на фронт,а просто хотели жить,-на него набросились всякие говнюки.вот поистине в России последнее прибежище негодяя сегодня - патриотизм в кавычках без мозговhttps://t.co/dMPdrsPatY — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 20 ноября 2017 г.

Школьник из Нового Уренгоя бесит намного меньше, чем те, кто на него уже пишет доносы в ФСБ. — La Russie parle (@Russia_calls) 20 ноября 2017 г.

Патриарх Кирилл / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Патриарх Кирилл в свой день рождения обратился к интеллигенции с призываом не повторять «губительную ошибку своих предшественников», которая довела империю до революции. «Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», - заявил патриарх. Он призвал «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».

В день рождения патриарха Кирилла РПЦ запустила сайт с его цитатами. А мы тоже вспоминаем самые «емкие, важные и выдержавшие проверку временем» высказывания патриарха: https://t.co/N9MOisqKkf pic.twitter.com/en7hoCdHy6 — Открытая Россия (@openrussia_org) 20 ноября 2017 г.