Никулинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Дмитрия Захарченко — так что имя и заслуги «полковника-миллиардера» вновь на слуху, а также общественность узнает много новых подробностей.

В понедельник утром Генпрокуратура опубликовала видеоролик, в котором рассказывается про главные претензии, которые есть у правоохранительных органов к полковнику МВД и его семье. Перечисляемые суммы настолько огромны, что желание сделать из процесса шоу понятно. В этом смысле Генпрокуратура, похоже, пытается заодно переиграть Алексея Навального, который очень любит свои антикоррупционные расследования оформлять в виде фильмов.

Как бы то ни было, теперь мы узнали, что нехитрую бухгалтерию для Захарченко вела его мать, бывшая когда-то учителем математики в средней школе. Об этом говорилось и в ролике, и на заседании суда. «Это очень познавательная вещь. Тетрадка в 12 листиков, в линеечку она исполнена. Я расцениваю это как приложение к этой громадной сумме денег [$120 млн и €2 млн]. И действительно, когда мы ознакомились с этой тетрадкой, оказалось, что мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, конспектировала объем этих денежных средств», — заявил прокурор Сергей Бочкарев в суде. Он уверен, что Захарченко доверил матери столь важную задачу так как был уверен в ее квалификации. Прокурор отметил, что почерк матери Захарченко в тетради установлен экспер​тизой.​

Обыск в квартире Д.Захарченко. Оперативная съемка

Квартирой по документам владела сестра Захарченко Ирина Разгонова. Видеорегистратор на улице зафиксировал, как она несла наличные в эту квартиру, заявил Бочкарев. «Она шла с сумкой. Сумка в дальнейшем была найдена в этой квартире, и это сумка не с помидорами и огурцами со своего огорода, а с денежными средствами. 202 тысяч долларов США с копейками», — пояснил прокурор.

Также выяснилось, что сестра и мать подозреваемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко находятся за рубежом. «В настоящее время полковник Захарченко и его отец находятся в изоляторе. Мать уехала в Израиль, сестра в Турцию. Оттуда они делают отдельные попытки как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, поскольку мы уличаем их во лжи», — говорится в видеоролике.

На суде было публично заявлено, что прослушка Дмитрия Захарченко была санкционирована почти за четыре года до его ареста. К материалам была приобщена выписка из решения Московского гарнизонного военного суда о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Среди документов, в частности, было «разрешение на прослушку в отношении Захарченко Дмитрия Викторовича по указанным номерам в течение 180 дней с 1 января 2013 года», объявила судья Елена Кузнецова.

Сам Дмитрий Захарченко заявил в суде, что не является собственником изымаемых квартир, машин и наличных денег на сумму 9 млрд рублей. «Такие голословные обвинения в мой адрес являются оскорбительными и для меня и соответчиков. Никакого отношения к регистрации имущества и его оплате я не имел и не имею, что подтверждается допросами всех его владельцев», — передает РБК его слова.

Дмитрий Захарченко в суде / russia24t.ru





«В материалах отсутствуют какие-либо сведения о том, что я передавал деньги соответчикам для приобретения того или иного имущества или для хранения денежных средств», — заявил Захарченко. По его словам, изымаемое имущество было приобретено гораздо раньше дат, в которые, как считают в СКР, полковник брал взятки.

В суде Захарченко указал, что по закону обратить в доход государства можно подозрительное имущество самого чиновника и его супруги. «Представитель прокуратуры наплевал на закон и указал в соответчиках третьих лиц, которые не являются ни моими супругами, ни малолетними детьми», — отметил полковник, подчеркнув, что Генпрокуратура намерена «выбросить людей на улицу только за то, что они являлись моими знакомыми и родственниками».

Напомним полковник МВД Дмитрий Захарченко, начальник управления «Т» главного управления ведомства по экономической безопасности и противодействию коррупции, был арестован в сентябре 2016 года. Он обвиняется в получении взятки от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, в злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Позже в дело были добавлены еще два эпизода получения взяток — от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. Одна взятка в $800 тысяч наличными была платой за «общее покровительство», а вторая была дана в виде дисконтной карты заведения на 3,5 млн рублей.

Владелец рыбного ресторана - Меди Дусс / YouTube.com

В ходе расследования в собственности у Захарченко и членов его семьи были обнаружены 13 квартир, 14 машино-мест, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом в полкилограмма. Следственный комитет сообщал, что общая сумма изъятых денег, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд рублей.

Помимо Дмитрия Зараченко арестован его отец Виктор, его обвиняют по двум эпизодам пособничества в хищении банковских средств. Следователи выяснили, что в течение полутора лет он числился в качестве одного из руководителей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) и получил 4 млн рублей зарплаты, хотя на самом деле там не работал.

Откуда у Захарченко и его семьи оказался огромный объем наличных денег, пока неизвестно — сейчас Генпрокуратура хочет национализировать деньги, а об их происхождении на суде будут говорить позже. По версии источников газеты «Коммерсантъ», Захарченко был известен тем, что помогал владельцам и руководителям банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например выводить средства за границу или обналичивать их.