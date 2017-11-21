Эксперт: Даже самая высокая обнаруженная концентрация рутения – это одна десятитысячная от дозы природного фона

Концентрация рутения-106 в Румынии была в два раза выше, чем в России, концентрации в Польше и на Украине – такие же, как в России, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. Никакой угрозы эти обнаруженные выбросы не представляли, они были зафиксированы в разных местах, подчеркнул Яковенко.

Ранее ПО «Маяк» выступило с заявлением о том, что в 2017 году источники из рутения-106 на предприятии не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. «Дополнительно сообщаем, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет», - заявили в информационной службе предприятия.

Рафаэль Арутюнян, заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок ИБРАЭ РАН:

Рутений в атмосфере появился не после аварии или инцидента на АЭС, так как он обнаружен в чистом виде. Поскольку вместе с ним нет других изотопов, то речь о том, что он появился в воздухе в результате переработки топлива на ПО «Маяк», также идти не может.

Причём самые высокие концентрации были найдены в Румынии, поменьше – у нас. Но даже самая высокая концентрация в Румынии – это 0, 00001 (одна десятитысячная) от дозы, получаемой от природного фона. Это в тысячу раз меньше, чем мы получаем при рентгене зуба, в 50 тысяч раз меньше облучения при компьютерной томографии грудной клетки. Наконец, это в 100 тыс. раз меньше, чем доза, получаемая теми, кто живёт в Республике Алтай на курорте. Поэтому обнаруженный рутений ни к здоровью, ни к окружающей среде никакого отношения не имеет.

Похожая ситуация была, когда подняли шумиху и искали источник мизерной концентрации йода в Европе, а до этого цезий - в Испании. Все это не имеет никакого отношения к вопросам здоровья. И главный вопрос - а дальше что? Если объявляют, что где-то там предельно допустимая концентрация в воздухе повышена в два раза или в три, (а установлена она на уровне рисков, которые в 100 раз выше, чем установлено для нормативов при радиации), дозы от этого рутения в 10 тыс. раз меньше. Ведь никто же не реагирует на повышенное содержание кадмия в воздухе. Так что ситуация с рутением не имеет никакого отношения к людям. Это информационная история. Современные системы мониторинга позволяют замерять такие мизерные количества в области радионуклидов, потому что у них высокая чувствительность. Это особенность современных атомных технологий, в том числе и измерительных.