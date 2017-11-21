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30 ноября 2017 г. (Четверг) | 19:00
Альберт Байбурин:
Из истории советской паспортной системы
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
21 ноября 2017, 00:17

Из истории советской паспортной системы

Альберт Байбурин
Альберт Байбурин
ЕУСПб

30 ноября (четверг)  в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит доктор исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, главный редактор журнала «Антропологический форум», почётный доктор Сорбонны, автор ряда книг и более 300 статей по этнографии, антропологии и истории Альберт Байбурин.

Тема лекции: Из истории советской паспортной системы

Аннотация

Советский паспорт — не просто документ. От его наличия или отсутствия, от того, какие сведения он содержал, зависела судьба человека, траектория его жизни. Почему паспорту придавалось такое большое значение? Почему большевики, придя к власти, отменили паспортную систему, но через 15 лет все-таки вернулись к ней? Как получилось, что прописка становится одним из ключевых понятий советской жизни? Что означает выражение «паспортный режим»? Как менялась паспортная книжка и ее наполнение? Почему национальность прежде определялась со слов гражданина, а позже стала определяться «по родителям»? Как и почему подделывались паспортные сведения? Почему все граждане СССР получили паспорта только после 1974 г.? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в лекции профессора А.Байбурина.

Альберт Кашфуллович Байбурин

В 1972 году окончил историко-филологический факультет Тартуского университета по специальности “Филолог, литературный работник”. Еще в университете стал заниматься фольклором, поступил в аспирантуру Института этнографии по специальности “Фольклор и этнография восточных славян”. В 1975 году окончил аспирантуру и был принят на работу в Институт этнографии (сейчас Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН). В 1977 году защитил кандидатскую, в 1995 – докторскую диссертацию по этнографии восточных славян. Занимался исследованиями в области фольклора, обрядов, семиотики вещей. В конце 2000-х гг. переключился на изучение советской повседневности, антропологическое исследование культуры документов. Автор более 350 научных публикаций в области этнографии, фольклора и семиотики.

С 1992 года участвовал в проекте создания Европейского университета в Санкт-Петербурге. С 1994 по 2002 – декан-организатор факультета этнологии, затем - профессор факультета антропологии ЕУСПб. 

Главный научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, главный редактор журнала "Антропологический форум", Почетный доктор Сорбонны.

Научные интересы и области исследований в настоящий момент: история антропологических идей, советская повседневность, антропология документа, стереотипы поведения.

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Лекция состоится 30 ноября 2017 года (четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева  (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894. 

Место проведения
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

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