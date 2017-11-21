В правительстве вновь заговорили о слиянии налоговой и таможенной служб. Так или иначе, идея эта обсуждается уже давно, ведь оба ведомства исполняют похожую миссию — приносят деньги в бюджет, хоть и немного разными способами. Собственно проблема лишь в том, что объединенная структура может оказаться слишком большой.

На этот раз об объединении напомнил первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов. На коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) он заявил, что к маю 2018 года, к «началу нового политического цикла», должно быть принято решение о создании единого фискального органа путем объединения этого органа и Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РБК. «Каким образом будет построен налоговый администратор, как он будет взаимодействовать с гражданами и юридическими лицами — это в целом будет зависеть от того, как будет чувствовать себя система в целом», — заявил он.

Шувалов отметил, что решение обязательно должно быть принято именно к маю, поскольку именно тогда «появится новое правительство». «Когда появляется новое правительство, президент всегда принимает решение о системе органов исполнительной власти», — напомнил первый вице-премьер.

Игорь Шувалов — заместитель председателя Правительства

В своей речи Шувалов признал, что вопрос об объединении ФНС и ФТС — «непростой и болезненный». По его словам, возможен вариант «сохранения налогового администратора в том виде, в котором он существует сегодня». «Сам Михаил Владимирович (Мишустин, глава ФНС) от новых функций пытается как можно быстрее откреститься и показывает всем своим видом и действиями, что надо сначала разобраться в тех полномочиях, которые уже выполняет ФНС», — пошутил Шувалов.

Действительно, ФНС уже сейчас является самым большим гражданским ведомством в стране. В этой структуре трудится каждый пятый «гражданский» чиновник, всего более 150 тысяч человек.

Причем ФНС — это давно уже не десятки тысяч бухгалтеров, которые проверяют и перепроверяют деколорации, отчетность и платежки, а также сводят на основе всего этого отчетность. Современная российская налоговая служба — одно из самых информатизированных ведомств. Один только что сданный центр обработки данных в Дубне может хранить и обрабатывать до 1,5 тысяч терабайт информации, а это значит, что налоговая действительно может оценивать качество всех контрагентов той или иной компании.

Расширенное заседание Коллегии Федеральной налоговой службы / kremlin.ru

Отметим, что ФНС уже сейчас во многом напоминает «Министерство доходов». В это ведомство были переданы полномочия по сбору взносов в Пенсионный фонд и фонд ОМС, а также фискальные обязанности Федеральной таможенной службы и Росалкогольрегулирования (РАР). Еще раньше было принято решение об объединении информационных систем ФНС и ФТС — действительно, во многом похожие системы во многом дублировали друг друга.

В 2016 году ФТС и РАР были даже «понижены» в статусе, они были переведены из подчинения правительству в ведение Минфина.