Wall Street Journal очень заинтересовался темой немецкого политического тупика и теперь публикует по этому поводу материалы с толкованиями и обобщениями. В частности, авторов занимает эта тема в контексте политического положение дел в ЕС.

В одном из материалов автор пишет, что Германия теперь стала очередным очагом политической нестабильности в ЕС. Немецкие политики оказались не в состоянии договориться о создании правящей коалиции. Этому предшествовали сентябрьские выборы с очень неоднозначными результатами. Теперь возникла перспектива повторных парламентских выборов. Все это лишний раз указывает на усиливающуюся раздробленность европейской политики. Просто сейчас эти симптомы проявились самой главной страны ЕС. Долгое время Германия считалась гарантом европейской стабильности, однако в нынешних обстоятельствах этот имидж становится все менее убедительным.

Надежды на формирование коалиции практически не осталось. Социал-демократы категорически отказались возобновлять политическое партнерство с консерваторами. Меркель, в свою очередь, не хочет возглавлять правительство, у которого не будет заведомой поддержки со стороны парламентского большинства. Практически это означает, что Германии, скорее всего, предстоят повторные выборы. В более широком смысле это означает, что немецкие выборы 24 сентября стали переломным моментом не только для Германии, но и для всего ЕС.

Результаты сентябрьских выборов демонстрировали тенденцию, которая наблюдалась и в случае с некоторыми другими европейскими странами: рост популярности ультраправых, ослабление партий истеблишмента. Это затрудняет формирование политического консенсуса и, соответственно, стабильного управления. Вопрос в том, насколько устойчивой окажется эта тенденция.

В новых обстоятельствах одним из главных неудачников автору представляется президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон вынашивает амбициозные планы по преобразованию еврозоны таким образом, чтобы она превратилась в еще более интегрированный политический и финансовый союз. Первоначально Макрон пытался заручиться поддержкой Германии, чтобы вместе с ней продвигать эту повестку. Но теперь немецкие политики относятся к таким проектам с возрастающим скепсисом. В сложившейся ситуации им приходится больше внимания уделять своим внутренним делам.

Франсуа Макрон и Ангела Меркель ActuaLitté

Редакция WSJ опубликовала рассуждения о том, что центристские политики в Германии сдают позиции. То, что коалиционные переговоры провалились, - событие предсказуемое и справедливое. Попытка совместить в правительстве несовместимых игроков (консерваторов-правоцентристов, левых зеленых и фанатов свободного рынка) окончилась закономерной неудачей. Но даже если бы им удалось договориться на этапе формирования правительства, никто не мог бы гарантировать, что им удастся плодотворно сотрудничать в дальнейшем.

Само начинание, объясняет редакция, находилось вполне в русле прагматизма, который стал визитной карточкой канцлера Германии Ангелы Меркель. Но опыт показывает, что когда прагматизм настолько пренебрегает принципами ради консенсуса, он становится не очень прагматичным. Результаты сентябрьских выборов отчетливо показали, что центристы избирателей утомили. По этой причине ультраправая партия «Альтернатива для Германии», до недавнего времени бывшая маргинальной, оказалась на третьем месте с 13% голосов.

По мнению редакции, повторные выборы — это, действительно, единственное здравое решение. Только на этот раз Меркель следует постараться и сделать так, чтобы повестка центристских партий снова стала привлекательной для избирателей, а сами эти партии были больше расположены к сотрудничеству между собой.