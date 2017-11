«Коммерсантъ»: «Хлеб выслали из Сибири». Минсельхоз приказал частным компаниям спасать урожай.

«Инфляция упала мимо карманов»: ее снижение не останавливает падения реальных доходов.

«Цифровые налоги себя оправдывают»: сборы ФНС по-прежнему растут быстрее зарплат, прибылей и инфляции.

«Ведомости»: «Восстановительный рост российской экономики завершается». Осенью падение доходов потребителей ускорилось, рост инвестиций замедлился.

«Ритейлер "Дикси" может уйти с биржи»: компания переживает сложности, и справляться с ними лучше в непубличном статусе.

«Белозеров будет руководить РЖД еще пять лет»: однако он продолжит работать уже в качестве гендиректора, а не президента компании.

РБК: «Последний закон робототехники». Подготовлен проект конвенции, регулирующей отношения искусственного интеллекта и людей.

«Нефти дали настояться»: правительство отложило введение налога на добавленный доход.

«Бразильцы попались на гормонах»: Россельхознадзор вводит новые ограничения на импорт мяса.

«Известия»: «Пенсия в разных корзинах». Центробанк меняет правила игры на пенсионном рынке.

За что в России поставили памятник императору Александру III, объясняется в статье «Богатырь-миротворец».

«ДТП с пьяными водителями стало меньше»: по мнению ГИБДД, бороться с нетрезвыми автомобилистами помогают рейды и жалобы активных граждан.

«Газета.ru» в статье «По старой схеме: задавили еще одного "пьяного мальчика"» пишет, что в Молдавии насмерть сбитого 4-месячного ребенка признали «пьяным».

В материале «Курортный сбор: где придется заплатить больше всего» рассказывается, что в Крыму и Сочи размер курортного сбора составит 10 рублей.

Как ПТРК «Джавелин» помогут ВСУ изменить ситуацию в Донбассе описывается в статье «Копье с изъяном: почему "Джавелин" не поможет Украине».

The Economist: «Роберт Мугабе цепляется за свой титул, а толпы призывают его уйти» (Robert Mugabe clings to his title, as crowds holler for him to go). Трудно официально прогнать диктатора, когда армия притворяется, что переворот — это вовсе не переворот (Formally ousting a despot is hard when the army pretends that its coup was not a coup).

Bloomberg: «Меркель заявила, что она предпочитает повторные выборы миноритарному правительству» (Merkel Says She Prefers New Elections Over Minority Government). По итогам провала коалиционных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что из повторных парламентских выборов и перспективы образовать миноритарное правительство первое лучше.

The Wall Street Journal: «Меркель предстоит испытание: Германию разбил политический паралич» (Merkel Faces Test as Germany Hit by Political Paralysis). Канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с самым серьезным политическим кризисом за время своего пребывания на этом посту.

The Washimgton Post: «Часы тикают, и Белый дом намекнул на готовность к компромиссу по налоговому законопроекту» (As clock ticks on tax bill, White House signals a compromise). Американский Белый дом выразил готовность смягчить требования к принятию конгрессом нового законопроекта по налоговой реформе, если в том есть политическая необходимость.

The Telegraph: «У Ангелы Меркель и Германии всего три пути из этой каши, и ни один из них не прост» (Analysis: For Angela Merkel and Germany there are only three ways out of this mess - non e of them are easy). Канцлер Германии Ангела Меркель борется за свое политическое выживание, после того как переговоры по формированию коалиционного правительства провалились.

CNBC: «Как выяснить, что Google о вас знает, и ограничить количество собираемых им данных» (How to find out what Google knows about you, and limit the data it collects). Практическое пособие по информационной гигиене при работе с сервисами Google.