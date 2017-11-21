Похоже, Владимир Путин начинает открывать свои штабы в ключевых регионах страны. Или кто-то хочет, чтобы создавалось такое впечатление. Так или иначе, сразу из четырех регионов пришли сообщения о формировании неформальных предвыборных штабов Владимира Путина — который, напомним, еще даже не заявил о своем выдвижении.

О формировании штаба в Петербурге пишет «Коммерсантъ». По информации издания, в минувшую пятницу на совещании с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко в Санкт-Петербурге, где присутствовали губернатор Георгий Полтавченко и его заместитель по внутренней политике Константин Серов, была представлена структура городского предвыборного штаба Владимира Путина. По словам источников издания, он будет создан на базе администрации и займется административной мобилизацией и работой со СМИ.

Георгий Полтавченко gov.spb.ru

Как сообщают собеседники издания, возглавит штаб Константин Серов. Бывший вице-губернатор по внутренней политике, а теперь курирующий безопасность Александр Говорунов станет первым заместителем. А отвечать за «креатив и аналитику» станет политтехнолог Александр Ершов, давно сотрудничающий с петербургской администрацией.

«Полевая» работа штаба, в частности, агитация, будет сведена к минимуму, говорит один из источников «Коммерсанта», упор пока планируется сделать на борьбу с радикальным протестом, работу со СМИ и административную мобилизацию.

Интересно, что по информации петербургского издания «Фонтанка», ранее было несколько претендентов на пост главы предвыборного штаба «кандидата №1». Через приближенные СМИ спорили ректор петербургского Горного университета Владимир Литвиненко и полномочный представитель президента по СЗФО Николай Цуканов.

Судя по данным издания 47news, штаб постепенно формируется и в Ленинградской области. Сейчас, как говорят источники издания, рассматривается вариант, при котором предвыборный штаб возглавит председатель региональной Общественной палаты Юрий Трусов, в мае он отмечает свой 80-й день рождения и, в целом, воспринимается всеми как декоративная фигура. Если такое назначение действительно состоится, то, вероятнее всего, рычаги управления, останутся у губернатора Александра Дрозденко, а также вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова.

Юрий Трусов special.lenobl.ru

О том, что со дня на день руководитель избирательного штаба появится в Свердловской области, пишет Ura.ru. Претендентов на этот пост несколько. Самая популярная версия состоит в том, что пост «по должности» получит Владимир Тунгусов, глава администрации губернатора, который руководил его предвыборным штабом в 2017 году.

Впрочем, источники издания не исключают, что могут быть сюрпризы и избирательный штаб возглавит кто-то еще.

Отметим, что в столице, как рассказал «Коммерсанту» одним из политтехнологов, работающий с московскими властями, сейчас «идет инвентаризация ресурсов», и о формировании штаба говорить пока рано. Впрочем, за выборы, скорее всего, будет отвечать вице-мэр Анастасия Ракова — хотя в администрации президента к этому «относились без особой симпатии».