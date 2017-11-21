Рамзан Кадыров похвастался: в Чечне теперь полностью отсутствует социальная база для терроризма, а если кто-то и вербует молодежь, так это западные спецслужбы, «приспешники которых, сидя в Европе, днем и ночью ведут в сети подрывную работу». «Конечно, в любой точке земного шара особую опасность представляют террористы-одиночки. Но и их по разным признакам можно в большинстве случаев вычислить», — заверил Кадыров.

Если не считать терроризмом преследование женщин, геев или инакомыслящих, Чечня действительно является достаточно спокойным регионом, тут Рамзан Кадыров прав. Но вопрос даже не в том, какими средствами был достигнут этот результат, интересно скорее, насколько он долговечен. А тут уже есть сомнения.