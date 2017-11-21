Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106 не связано с деятельностью ПО «Маяк»

Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, о котором сообщил Росгидромет, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк». Об этом заявила информационная служба ПО «Маяк».

Озвученные Росгидрометом данные по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, что доза, которая могла быть получена человеком, в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей, говорится в сообщении.

Отмечается, что первые данные о повышенных значениях объемной активности 106Ru в атмосфере регистрировались одновременно в странах Западной Европы, в Татарстане, Волгограде и на Южном Урале на одних и тех же уровнях (10-20 мБк/м3). Экстремально высокие концентрации Ru-106 в атмосфере регистрировались в Словакии (29-30.09.2017) и в Румынии (30.09.2017), которые удалены от ФГУП ПО «Маяк» на расстоянии около 3000 км.

«На ФГУП "ПО "Маяк" в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме. Дополнительно сообщаем, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет», - подчеркивается в сообщении пресс-службы предприятия