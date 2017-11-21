Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 ноября 2017, вторник, 16:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Проехавший по Текутьевскому бульвару в Тюмени студент задержан полицией и оштрафован на 2000 рублей
День открытых дверей пройдет в поликлиниках Тюмени 23 ноября
Минсельхоз РФ приказал частным компаниям закупить зерно из Сибири
Поисковики ищут родственников погибшего в 1943 году тюменского стрелка (ФОТО)
Больше полумиллиарда рублей задолженности по зарплате выдано работникам в Тюменской области
Сбербанк и Google провели в Тюмени мастер-класс по исследованию потребителей
Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья участвовали в первом фестивале ГТО (ФОТО)
Андрей Петухов: Варикозную болезнь лучше лечить уже на начальной стадии
Волки вышли к людям: животные замечены вблизи сел и деревень Тюменской области
#Общество
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
21 ноября 2017, 14:44
Башар Асад Владимир Путин Россия Сирия терроризм
Алексей Макаркин

Сирия накануне окончания войны

Встреча президентов России и Сирии в Сочи 21 ноября 2017
Встреча президентов России и Сирии в Сочи 21 ноября 2017
kremlin.ru

Совместными усилиями Москве и Дамаску удалось отстоять целостность Сирии, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Встреча состоялась 20 ноября в рамках рабочего визита Асада в Россию.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили достижения в борьбе с терроризмом и свои дальнейшие действия для урегулирования ситуации в Сирии. В разговоре с Путиным Асад подчеркнул, что теперь многие сирийцы могут вернуться в свои дома, и что это стало возможным во многом именно благодаря российской армии.

Путин же отметил, что пришло время для политического урегулирования. Он обратил внимание на готовность Асада вести переговоры с различными силами, действующими в стране. «Думаю, теперь самое главное, конечно, – перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю Вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования», – говорится в заявлении главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению Путина, главным в периоде после разгрома террористов является вопрос долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии. При этом российский президент добавил, что Москва рассчитывает на активное участие ООН в процессе урегулирования.

 
Пресс-тур на территории российской группировки войск в Сирии, сентябрь 2017

«Очень хотел бы обсудить с вами основные принципы организации политического процесса, проведение поддержанного вами Конгресса народов Сирии. Очень хотелось бы услышать ваши оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации, в том числе ваше видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой ООН», – цитирует слова Путина информационное агентство ТАСС.  

В Совете Федерации встречу оценили высоко. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, заявления, прозвучавшие в ходе встречи, свидетельствуют о «колоссальном» прорыве в деле политического урегулирования и борьбы с терроризмом в Сирии. Сенатор также не исключил, что операции ВКС РФ в Сирии может завершиться еще до конца года. 

«На территории Сирии ИГ (террористическая организация, запрещенная в России – прим.ред.) будет уничтожена до конца года, российские ВКС уйдут», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Кинцевича.

Поговорить с «Полит.ру» о ситуации в Сирии и перспективах ее развития, включая дальнейшую борьбу с терроризмом и политическое урегулирование, согласился политолог Алексей Макарккин. По его мнению, в настоящее время и у Асада, и у России есть желание закончить войну в Сирии, и это сделало встречу возможной. Однако перед обеими странами в связи с этим стоят еще некоторые сложноразрешимые проблемы.

 
Владимир Путин с президентом Сирии Башаром Асадом на встрече с руководящим составом МО и Генштаба ВС РФ

«У Асада, наверное, есть желание закончить войну. Это понятно. И окончание войны – это не просто вывод российской авиации, а нечто более сложное. Надо решать вопросы послевоенного устройства.

То есть что для этого нужно? Во-первых, решить, с кем война. Как я понимаю, Россия хотела бы локализовать этот вопрос – в том смысле, что война шла и еще идет с террористическим ИГИЛом (запрещенная в России организация – прим. ред.), и важно не распространять ее дальше. Асад исходит из того, что война закончится, когда он восстановит контроль над всей территорией страны. Но Россия явно не хотела бы втягиваться в многолетний конфликт с непонятными результатами.

 
Очередь за гуманитарной и медицинской помощью провинции Хомс. Сентябрь 2017
Вадим Савицкий / mil.ru

Для этого надо договориться – по крайней мере, с большинством заинтересованных сторон, а там их достаточно много. Причем приоритеты этих сторон со временем меняются: если вначале конфликта существовала антиасадовская коалиция, то сейчас есть страны с их наборами интересов. И далеко не все игроки, которые первоначально требовали немедленного ухода Асада, сейчас остались на этих позициях.

Неслучайно Россия сейчас разговаривает с Катаром (который в последнее время сблизился с Ираном, и для него сейчас уже основная угроза – это Саудовская Аравия); Россия выстроила отношения с Турцией, и существует трехсторонний формат «Россия-Турция-Иран» для обсуждения вопросов. Так что Россия хотела бы зафиксировать свои интересы. А интересы ее состоят в том, чтобы в Дамаске было правительство, которое сохранит российское военное присутствие на сирийском побережье Средиземного моря – в Тартусе и в Латакии.

 
Сергей Лавров с главами МИД Ирана и Турции. Анталья, 19 ноября 2017
МИД РФ

Эта задача очень сложная. Сложной она является как минимум по двум причинам. Во-первых, потому что речь идет о длительной перспективе – не о 2-3 годах, не 5 годах, а о желании удержаться там надолго. Потому что есть задача присутствия Черноморского флота в Средиземного море, а других мест для российских военно-морских баз не видно.

Второй момент заключается в том, что, несмотря на коррекцию приоритетов целого ряда игроков (того же Катара или той же Турции), их долгосрочная задача не изменилась. То есть они исходят из того, что Асад должен уйти. Пусть не сейчас, пусть в результате какого-то политического процесса, но он должен уйти. И должно быть сформировано новое правительство.

Да, возможен какой-то формат переходного периода, когда Асад может оставаться президентом, но должно быть сформировано правительство на основе компромисса – с участием игроков, которые ориентированы на Турцию и на другие страны. И необходимо проведение выборов под международным контролем, которые будут признаны всеми заинтересованными внешними игроками.

Если проводить такие выборы, то возникает проблема Асада. Может ли он в них участвовать? И за кого будет голосовать суннитское большинство населения? В общем, вопросов очень много.

Понятно, что Асад совершенно не собирается проводить такие выборы. Он исходит из того, что укрепился. Настолько укрепился, что не будет отдавать власть. Действительно, его позиции при поддержке России серьезно усилились. И вдруг ему надо уходить! Либо хотя бы сокращать первоначальные объемы своей реальной власти, уступая министерские портфели тем, кто стрелял в его людей. Для Асада это политически и психологически неприемлемо.

 
Башар Асад
kremlin.ru

В то же время, как я уже сказал, Россия не хотела бы втягиваться в борьбу Асада с его многочисленными противниками. А если так, то без российской авиации Асад может снова ослабнуть. То есть возникает вопрос, насколько его успехи действительно являются стабильными. Да, оппозиция ослаблена, но она не разгромлена. Поэтому, наверное, и есть желание найти какой-то формат, который обеспечил бы интересы России и обеспечил бы интересы алавитской общины, возглавляемой Асадом. Думаю, сейчас именно такое желание есть.

Ну, и если учесть, что сирийский вопрос оказался единственным, который Россия и США сумели обсудить во Вьетнаме, на том самом саммите, где двусторонней полноценной встречи так и не произошло (обсуждение велось на уровне глав внешнеполитических ведомств: была разработана декларация, которую президенты на ходу одобрили), значит, наверное, есть понимание того, что здесь, в отличие от украинского вопроса, шансы на то, чтобы найти какой-то нужный формат, имеются.

Задача эта в самом деле очень сложная – с учетом разницы в приоритетах, долгосрочных целях договориться будет очень непросто. И даже когда, например, речь идет о каком-то конгрессе, на который приглашают различные сирийские стороны, то тут же оказывается, что на по этому поводу есть масса вопросов у Асада, есть вопросы у Эрдогана, есть они и у других сторон. Но, по крайней мере, желание уйти из Сирии, обеспечив там какую-то минимально стабильную конструкцию, имеется.

Другой вопрос – насколько эта конструкция, даже если ее создать, будет долгосрочной. Наверное, возможно, что-то сформировать – но обеспечить российское военное присутствие в Сирии на длительное время будет очень нелегко», – сказал Алексей Макаркин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин, пресс-конференция 23 декабря
Большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря
Российские военные в Сирии
Россия запланировала вывод военных из Сирии под Новый год
Александр Жаров
Роскомнадзор потребует от Google объяснений по ранжированию
Пресс-конференция Ксении Собчак
Собчак предложила ограничить президентские полномочия
Дмитрий Овсянников (в центре)
ЕС объяснил санкции против губернатора Севастополя
16:09 СБУ объявила о выдворении очередного российского журналиста
15:50 Уволенный глава МВД ЛНР объявил об аресте высокопоставленных чиновников
15:29 Большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря
15:24 Выброс радиации на Урале объяснили аварией космического спутника
15:06 Россия запланировала вывод военных из Сирии под Новый год

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Ипатьев
Владимир Ипатьев
21 ноября 1867 года родился великий химик Владимир Ипатьев.
14:57 Ксения Собчак предложила ограничить президентские полномочия
14:26 Подмосковные электрички решили передать в частные руки
13:51 Песков рассказал подробности встречи Путина и Асада
13:46 Глава Роструда призвал россиян работать больше
13:32 Диагноз Шопена подтвердился через полтора века после смерти
13:25 Кремль вступился за выступившего в бундестаге школьника
13:17 ЕС объяснил персональные санкции против губернатора Севастополя
12:59 Росгидромет опроверг опасность выброса радиации на Урале
12:38 Реальные доходы россиян упали вопреки росту зарплат
12:29 Тиньков продаст ценные бумаги на 236 млн долларов
12:13 Роскомнадзор потребует от Google объяснений по ранжированию RT и Sputnik
12:06 На востоке Китая найдены две древних гробницы
11:58 В США вручили международную премию «Эмми»
11:41 Госдеп одобрил поставку противотанковых комплексов Грузии
11:38 Авиасалон «Фарнборо» запретил России выставлять военную технику
11:22 Вероятный преемник Мугабе покинул Зимбабве из-за опасений за свою жизнь
11:02 Медведев поручил разработать проекты системы маркировки товаров
10:52 Белорусское ТВ показало допрос арестованного за шпионаж украинца
10:40 Президент Ирана провозгласил победу над ИГ в Иране и Сирии
10:26 Минюст подготовил приказ о новых условиях содержания в СИЗО
10:15 ИГ объявило о захвате российского танка Т-90
10:03 СМИ узнали об уходе замминистра транспорта из-за «Вим-Авиа»
09:59 Ранжирование RT и Sputnik в Google News снизят из-за «пропаганды»
09:37 «Гринпис» потребовал расследовать выброс радиации на Урале
09:27 «Калашников» решил создать компанию для вывоза зерна
09:21 Генпрокуратуру попросили проверить учителей выступившего в бундестаге школьника
09:07 Путин пообещал пообщаться с Трампом после встречи с Асадом
08:54 ВМС Аргентины опровергли связь шумов с пропавшей подлодкой
08:53 Воздействие наркотика на мозг мыши зависит от пола экспериментатора
08:39 Меркель призвала к досрочным выборам в бундестаг
08:25 Владимир Путин встретился с Башаром Асадом
08:12 Россельхознадзор запретил поставки мяса из Бразилии
07:53 США заблокировали проект заявления СБ ООН по обстрелу посольства РФ
20.11 20:52 Трамп объявит КНДР спонсором терроризма
20.11 20:33 Меркель отказалась уходить в отставку
20.11 20:10 Посольство РФ в Сирии пострадало при минометном обстреле
20.11 19:59 Спасатели зафиксировали стук в районе поисков аргентинской подлодки
20.11 19:34 В Москве суд уменьшил срок участнику протестов 26 марта
20.11 19:23 Глава ФНС посулил прозрачность мира и большую «беду»
20.11 18:59 Глава Минкомсвязи исключил легализацию биткойнов в РФ
20.11 18:46 Караченцов успешно начал курс лечения от рака
20.11 18:21 В Киеве задержан подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова
20.11 18:00 СМИ узнали о допросе свидетелей перестрелки в «Москва-Сити»
20.11 17:43 Президент ФРГ потребовал сформировать новое правительство
20.11 17:30 Курортный сбор в Крыму составит 10 рублей в день
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.