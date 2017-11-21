Совместными усилиями Москве и Дамаску удалось отстоять целостность Сирии, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Встреча состоялась 20 ноября в рамках рабочего визита Асада в Россию.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили достижения в борьбе с терроризмом и свои дальнейшие действия для урегулирования ситуации в Сирии. В разговоре с Путиным Асад подчеркнул, что теперь многие сирийцы могут вернуться в свои дома, и что это стало возможным во многом именно благодаря российской армии.

Путин же отметил, что пришло время для политического урегулирования. Он обратил внимание на готовность Асада вести переговоры с различными силами, действующими в стране. «Думаю, теперь самое главное, конечно, – перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю Вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования», – говорится в заявлении главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению Путина, главным в периоде после разгрома террористов является вопрос долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии. При этом российский президент добавил, что Москва рассчитывает на активное участие ООН в процессе урегулирования.

Пресс-тур на территории российской группировки войск в Сирии, сентябрь 2017 Вадим Савицкий / mil.ru

«Очень хотел бы обсудить с вами основные принципы организации политического процесса, проведение поддержанного вами Конгресса народов Сирии. Очень хотелось бы услышать ваши оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации, в том числе ваше видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой ООН», – цитирует слова Путина информационное агентство ТАСС.

В Совете Федерации встречу оценили высоко. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, заявления, прозвучавшие в ходе встречи, свидетельствуют о «колоссальном» прорыве в деле политического урегулирования и борьбы с терроризмом в Сирии. Сенатор также не исключил, что операции ВКС РФ в Сирии может завершиться еще до конца года.

«На территории Сирии ИГ (террористическая организация, запрещенная в России – прим.ред.) будет уничтожена до конца года, российские ВКС уйдут», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Кинцевича.

Поговорить с «Полит.ру» о ситуации в Сирии и перспективах ее развития, включая дальнейшую борьбу с терроризмом и политическое урегулирование, согласился политолог Алексей Макарккин. По его мнению, в настоящее время и у Асада, и у России есть желание закончить войну в Сирии, и это сделало встречу возможной. Однако перед обеими странами в связи с этим стоят еще некоторые сложноразрешимые проблемы.

Владимир Путин с президентом Сирии Башаром Асадом на встрече с руководящим составом МО и Генштаба ВС РФ kremlin.ru

«У Асада, наверное, есть желание закончить войну. Это понятно. И окончание войны – это не просто вывод российской авиации, а нечто более сложное. Надо решать вопросы послевоенного устройства.

То есть что для этого нужно? Во-первых, решить, с кем война. Как я понимаю, Россия хотела бы локализовать этот вопрос – в том смысле, что война шла и еще идет с террористическим ИГИЛом (запрещенная в России организация – прим. ред.), и важно не распространять ее дальше. Асад исходит из того, что война закончится, когда он восстановит контроль над всей территорией страны. Но Россия явно не хотела бы втягиваться в многолетний конфликт с непонятными результатами.

Очередь за гуманитарной и медицинской помощью провинции Хомс. Сентябрь 2017 Вадим Савицкий / mil.ru

Для этого надо договориться – по крайней мере, с большинством заинтересованных сторон, а там их достаточно много. Причем приоритеты этих сторон со временем меняются: если вначале конфликта существовала антиасадовская коалиция, то сейчас есть страны с их наборами интересов. И далеко не все игроки, которые первоначально требовали немедленного ухода Асада, сейчас остались на этих позициях.

Неслучайно Россия сейчас разговаривает с Катаром (который в последнее время сблизился с Ираном, и для него сейчас уже основная угроза – это Саудовская Аравия); Россия выстроила отношения с Турцией, и существует трехсторонний формат «Россия-Турция-Иран» для обсуждения вопросов. Так что Россия хотела бы зафиксировать свои интересы. А интересы ее состоят в том, чтобы в Дамаске было правительство, которое сохранит российское военное присутствие на сирийском побережье Средиземного моря – в Тартусе и в Латакии.

Сергей Лавров с главами МИД Ирана и Турции. Анталья, 19 ноября 2017 МИД РФ

Эта задача очень сложная. Сложной она является как минимум по двум причинам. Во-первых, потому что речь идет о длительной перспективе – не о 2-3 годах, не 5 годах, а о желании удержаться там надолго. Потому что есть задача присутствия Черноморского флота в Средиземного море, а других мест для российских военно-морских баз не видно.

Второй момент заключается в том, что, несмотря на коррекцию приоритетов целого ряда игроков (того же Катара или той же Турции), их долгосрочная задача не изменилась. То есть они исходят из того, что Асад должен уйти. Пусть не сейчас, пусть в результате какого-то политического процесса, но он должен уйти. И должно быть сформировано новое правительство.

Да, возможен какой-то формат переходного периода, когда Асад может оставаться президентом, но должно быть сформировано правительство на основе компромисса – с участием игроков, которые ориентированы на Турцию и на другие страны. И необходимо проведение выборов под международным контролем, которые будут признаны всеми заинтересованными внешними игроками.

Если проводить такие выборы, то возникает проблема Асада. Может ли он в них участвовать? И за кого будет голосовать суннитское большинство населения? В общем, вопросов очень много.

Понятно, что Асад совершенно не собирается проводить такие выборы. Он исходит из того, что укрепился. Настолько укрепился, что не будет отдавать власть. Действительно, его позиции при поддержке России серьезно усилились. И вдруг ему надо уходить! Либо хотя бы сокращать первоначальные объемы своей реальной власти, уступая министерские портфели тем, кто стрелял в его людей. Для Асада это политически и психологически неприемлемо.

Башар Асад kremlin.ru

В то же время, как я уже сказал, Россия не хотела бы втягиваться в борьбу Асада с его многочисленными противниками. А если так, то без российской авиации Асад может снова ослабнуть. То есть возникает вопрос, насколько его успехи действительно являются стабильными. Да, оппозиция ослаблена, но она не разгромлена. Поэтому, наверное, и есть желание найти какой-то формат, который обеспечил бы интересы России и обеспечил бы интересы алавитской общины, возглавляемой Асадом. Думаю, сейчас именно такое желание есть.

Ну, и если учесть, что сирийский вопрос оказался единственным, который Россия и США сумели обсудить во Вьетнаме, на том самом саммите, где двусторонней полноценной встречи так и не произошло (обсуждение велось на уровне глав внешнеполитических ведомств: была разработана декларация, которую президенты на ходу одобрили), значит, наверное, есть понимание того, что здесь, в отличие от украинского вопроса, шансы на то, чтобы найти какой-то нужный формат, имеются.

Задача эта в самом деле очень сложная – с учетом разницы в приоритетах, долгосрочных целях договориться будет очень непросто. И даже когда, например, речь идет о каком-то конгрессе, на который приглашают различные сирийские стороны, то тут же оказывается, что на по этому поводу есть масса вопросов у Асада, есть вопросы у Эрдогана, есть они и у других сторон. Но, по крайней мере, желание уйти из Сирии, обеспечив там какую-то минимально стабильную конструкцию, имеется.

Другой вопрос – насколько эта конструкция, даже если ее создать, будет долгосрочной. Наверное, возможно, что-то сформировать – но обеспечить российское военное присутствие в Сирии на длительное время будет очень нелегко», – сказал Алексей Макаркин.