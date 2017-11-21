Председатель правления ЭПЦ «Беллона»: Обнаруженные концентрации рутения-106 не представляют никакой опасности для людей

Концентрация рутения-106 в Румынии была в два раза выше, чем в России, концентрации в Польше и на Украине – такие же, как в России, заявил в кулуарах форума «АтомЭко» в Москве глава Росгидромета Максим Яковенко. Никакой угрозы эти обнаруженные выбросы не представляли, они были зафиксированы в разных местах, подчеркнул Яковенко.

Ранее ПО «Маяк» выступило с заявлением о том, что в 2017 году источники из рутения-106 на предприятии не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. «Дополнительно сообщаем, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет», - заявили в информационной службе предприятия.

Александр Никитин, председатель правления ЭПЦ «Беллона»:

Обнаруженные в конце сентября концентрации рутения-106 в воздухе были низкие – гораздо ниже, чем предельно допустимые. Поэтому можно сказать, что они опасности не представляют.

До сих пор до конца непонятно, где был источник. Следы рутения-106 были зафиксированы и в районе Санкт-Петербурга, и на Урале, в европейской части России, и в Румынии, и в других странах Европы. На румынской территории выбросы были гораздо выше, чем в России. Не выяснено, что это был за источник и где он находился. Все страны отрицают свою причастность к выбросам, об этом заявили и Россия, и европейские страны, молчат только наши восточные соседи, в частности, Китай.

Сложно сказать, что это за процесс, в котором был только рутений. Если бы это был выброс с какой-нибудь технологической цепочки переработки отработавшего топлива (чем занимается ПО Маяк), то наверняка там бы нашли не только рутений. А здесь он был зафиксирован в чистом виде, как будто это был лабораторный выброс. С этим надо ещё разбираться.

Я бы выделил две главные вещи в связи с этой ситуацией. Во-первых, обнаруженные концентрации не представляют никакой опасности для людей. Во-вторых, все пользователи технологий, которые нарабатывают в том числе рутений, должны ответственно подходить к своей работе, чтобы не возникало ажиотажа.

Неправильно сейчас перекладывать на кого-то вину или подозрения. Почему нас подозревают, если у нас ничего не было?