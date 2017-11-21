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21 ноября 2017, 11:46
биология насекомые охрана лесов

Родина опасного вредителя

Agrilus planipennis
Agrilus planipennis
U.S. Department of Agriculture/Flickr

Биологи из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Зоологического института РАН впервые определили точный естественный ареал опасного вредителя, уничтожившего миллионы деревьев, — ясеневой изумрудной узкотелой златки. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ). Статья на эту тему опубликована в журнале Biological Invasions, кратко об итогах исследования сообщается в пресс-релизе РНФ.

Оказалось, что реальная область распространения жука златки в Азии значительно меньше, чем принято считать. Насекомое распространено на Дальнем Востоке, в восьми провинциях Китая, на Корейском полуострове и в Японии. Упомянутые во множестве работ указания на распространение этого вида в Монголии, на Тайване, а также во Внутренней Монголии и Сычуани не подтверждены реальными находками.

В настоящее время ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis) — один из самых знаменитых и самых изучаемых чужеродных вредителей. Ежегодно выходят сотни научных статей, посвященных данному виду. При этом из одной публикации в другую переходит «стандартное» описание естественного ареала вида. Российские ученые решили проверить, насколько правильно и полно это описание, сопоставив его с реальными, точно задокументированными данными о находках златки в Азии. Они собрали информацию из всевозможных источников: изучили экземпляры, хранящиеся в музейных коллекциях, собрали воедино все сведения, опубликованные на разных языках, в том числе в редких японских и китайских работах, а также в тезисах конференций, — и построили первую точную карту естественного ареала вредителя.

«Казалось бы, что может быть проще? Но точечные ареалы насекомых – это большая редкость. Собери все находки и нанеси на карту, и всё. Люди предпочитают не определять ареал, а примерно переписывать из других статей. Наверное, потому, что это очень кропотливая работа – учесть каждую точку, выписать все географические координаты», — рассказала ведущий автор статьи Марина Беньковская.

Естественный ареал ясеневой изумрудной узкотелой златки. Источник: Марина Беньковская

Проникновение видов за пределы естественного ареала (биологические инвазии) — одна из самых серьезных экологических и экономических проблем современности. Она особенно обострилась в связи с глобализацией: в последние десятилетия вредители сельского и лесного хозяйства все чаще и чаще расселяются на новые территории, куда попадают на самолетах, кораблях и автомобилях при международной торговле. Попав в новый регион, вредитель избавляется от естественных врагов. В результате может произойти вспышка его численности, наносящая огромный экономический урон.

Яркий пример опасного инвазивного вида — ясеневая изумрудная узкотелая златка. До начала XXI века этот жук обитал только в Восточной Азии и не считался вредителем, так как был очень редким. Инвазия в Северную Америку и европейскую часть России, однако, сделала его одним из самых опасных лесных вредителей мира. Златка была впервые обнаружена в США в Мичигане в 2002 году, а в России – в Москве в 2003 году. С того времени и началось ее катастрофическое размножение и расселение в обеих странах. В Северной Америке жук уничтожил сотни миллионов ясеней в лесах. В России пострадали преимущественно деревья городских зеленых насаждений центральных регионов. Подробнее об этом жуке можно прочитать в специальном очерке и в других материалах Полит.ру.

Ученые по всему миру ломают голову над тем, как победить чужеземных вредителей. Прежде всего, нужно хорошо знать, откуда занесен «незваный гость», то есть получить точные сведения о естественном ареале вида. Такая информация является ключевой для понимания экологии вида-вредителя, составления прогноза его дальнейшего расселения и разработки мер по снижению экономического ущерба. В частности, именно в естественном ареале можно найти паразитов или хищников, которые способны стать агентами биологической борьбы и победить опасных «иностранцев».

«Мы считаем, что наше исследование должно стать модельным. Пример ясеневой изумрудной узкотелой златки показывает, что общепринятые представления об ареалах вредителей нужно проверять путем сбора информации о конкретных находках», — заключила Беньковская.

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