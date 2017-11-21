Росатом: Зафиксированное Росгидрометом в конце сентября превышение концентраций изотопа Ru-106 меньше предельно допустимой концентрации в 100-10000 раз

Все атомные объекты Госкорпорации «Росатом», включая энергоблоки АЭС, работали и работают в штатном режиме, говорится в заявлении, опубликованном департаментом коммуникаций госкорпорации. «Никаких инцидентов на объектах отрасли (включая период сентябрь-октябрь 2017 года) не зафиксировано. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений условий безопасной эксплуатации на всех предприятиях Госкорпорации «Росатом» нет. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации контролируется, находится в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону. Сведения по уровню радиации всегда открыты для населения, предоставляются круглосуточно в режиме реального времени с датчиков Автоматической системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) и доступны на сайте www.russianatom.ru», - отмечается в сообщении.

«Зафиксированное Росгидрометом в конце сентября – начале октября превышение концентраций изотопа рутения-106 (Ru-106) в атмосфере меньше предельно допустимой концентрации в 100-10000 раз. Эти уровни не представляют опасности для жизни и здоровья людей. Особого внимания заслуживает факт, что в это же самое время на территории Европы наблюдалось аналогичное повышение концентрации рутения-106. Значения, зафиксированные на расстоянии около 3000 километров друг от друга, практически совпадают по времени и концентрации. Более того, значения, выявленные на территории Румынии, в несколько раз превосходят зафиксированные на территории Российской Федерации», - утверждают в Росатоме.

«Рутений-106 (Ru-106) может использоваться в медицине при лечении онкологических заболеваний глаз, в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля, а также в генераторах питания космических спутников. Период полураспада рутения-106 составляет около 1 года. Суммарная активность препаратов лечения онкологических заболеваний глаз с радионуклидом рутений-106, произведённых российскими поставщиками для медицинских учреждений страны с начала 2017 года, не превысила ста милликюри. Соответственно, российские производители и медицинские учреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности произведённых препаратов», - подчеркивается в заявлении госкорпорации.