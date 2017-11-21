Росстат опубликовал октябрьскую макроэкономическую статистику, которая подтвердила опасения экспертов: восстановительный рост «выдыхается», заметно резкое торможение роста экономики.

Статистика впервые с начала 2016 года зафиксировала прекращение роста промпроизводства в годовом выражении (если не считать февраль 2017 года, который показал плохие результаты из-за отсутствия «високосного» дня). Также Росстат опубликовал неутешительную оценку по динамике ВВП в III квартале: рост замедлился с 2,5% во II квартале до 1,8%. Ранее в материалах Минэкономразвития говорилось, что в III квартале экономика выросла на 2,2%. Всего ВВП за январь-сентябрь 2017 года увеличился к тому же периоду прошлого года на 1,6%, так что официальный прогноз правительства по росту экономики на 2,1% в 2017 году практически недостижим.

Реальные доходы россиян в октябре упали сразу на 1,3% в годовом выражении. До того два месяца подряд они снижались на 0,3% в годовом выражении и многие надеялись на стабилизацию. Напомним, реальные доходы сокращаются четвертый год подряд: по подсчетам агентства Fitch, с 2013 года они уменьшились на 11%.

Интересная особенность: сокращение доходов происходит главным образом из-за низких темпов индексации пенсий, по крайней мере, реальные зарплаты в годовом выражении выросли на 4,3%.

Не удивительно, что на этом фоне плохие результаты показывает розничная торговля. По сравнению с динамикой сентября (3,1%) рост оборота российской розницы незначительно замедлился (до 3%), прервав тренд на ускорения роста, обозначившийся в начале III квартала. Не радует даже строительство: в октябре было зафиксировано снижение на 3,1%, а в сентябре был рост на 0,1%.

Замедлился даже рост инвестиций, на который так много внимания обращают в правительстве. Во II квартале инвестиции выросли на 6,3%, а в III — всего на 3,4%.

Отметим, что 16 ноября, выступая в Государственной Думе, обо всем этом уже говорила Эльвира Набиуллина (заинтересованные ведомства получают статистику Росстата за несколько дней до ее официальной публикации). «Мы ожидаем, что в целом за 2017 год годовой темп прироста ВВП составит 1,8%. С одной стороны, это, бесспорно, положительный факт, экономика восстановилась быстрее, чем многие ожидали, чем мы ожидали», — сказала Набиуллина. Но добавила, что, с другой стороны, такие цифры означают, что «период восстановительного роста почти завершен».

Эльвира Набиуллина на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку рхивное фото

«По нашей оценке, мы компенсировали 95% падения экономики, которое произошло, начиная с 2015 года. И, по нашей оценке, сейчас экономика растет темпами, уже близкими к потенциальным. Потенциальным — тем, которые возможны при данной структуре и данной производительности экономики», — сказала Набиуллина.

Изменение структуры экономики — очень сложная задача, и в том числе о ней в своих «президентских программах» пишут Центр стратегического развития, Столыпинский клуб и правительство. Какая именно из трех программ будет реализована, пока неизвестно, тем более, что пока Владимир Путин даже не объявил о своем выдвижении.