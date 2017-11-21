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В гимназии Нового Уренгоя началось служебное расследование по факту поездки и выступления школьника в бунденстаге 19 ноября, на котором он рассказывал о немецких военнопленных.



Николая Десятниченко, прилетевшего после поездки сегодня утром, в Новом Уренгое встретили представители администрации, родители и представители школы для «психологической поддержки».

В гимназии №1 проверку проводит Департамент образования администрации города.

Начальник городского департамента образования Михаил Терещенко сказал, что школьник выйдет на учебу уже завтра, сообщает «Коммерсант». Мать школьника ранее заявляла о том, что в адрес его сына поступают угрозы.



В Кремле отметили, что никак не будут реагировать на выступление Десятниченко. «Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он назвал угрозы в его адрес «экзальтированной травлей», пишет «Радио Свобода».

Антиновость



Росгидромет распространил сообщение о том, что в конце сентября в ряде регионов было зафиксировано экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106. Это касается Южного Урала, Татарстана, Поволжья, Ростова-на-Дону, информируют РИА «Новости».

Наибольшие концентрации рутения-106 (Ru-106) Росгидромет обнаружил на Южном Урале около комбината «Маяк», который принадлежит «Росатому». Гринпис России сообщил, что планирует направить письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии, говорится в сообщении на сайте организации.

Река Теча. 2017 © Константин Фомин

В «Росатоме» эти утверждения назвали несостоятельными, объяснив, что следы рутения были обнаружены в единственном пункте измерения в Санкт-Петербурге.



В сообщении Росгидромета говорится о том, что начиная с 25 сентября по 1 октября все посты ведомства на Южном Урале зафиксировали превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений. В таблице, которую составили представители ведомства, говорилось также о том, что концентрация изотопа в Аргаяше в этот период превышала фон за предыдущий месяц в 986 раз, в Новогорном – в 440 раз, пишут «Ведомости».

Также продукты распада Ru-106 были зафиксированы в Татарстане, Волгограде, Ростове-на-Дону. В этот же период Ru-106 фиксируют все европейские страны. В Германском федеральном ведомстве по защите от радиации (BfS) отметили, что источником изотопа мог стать выброс на одном из предприятий Южного Урала. Французский институт ядерной безопасности IRSN заявил о радиоактивном облаке, которое пришло в Европу и связано с ЧП на ядерном предприятии в России или в Казахстане.

Власти Челябинской области не были поставлены в известность, хотя и запрашивали данные у Гидрометцентра, сказал министр общественной безопасности Южного Урала Евгений Савченко. Вице-губернатор региона Олег Климов 20 октября отметил, что источник радиоактивного изотопа не мог находиться в Челябинской области. «Источник находился где-то за тысячи километров от Урала. Голословно заявлять, где именно, в отличие от тех же немцев, я не буду», – сказал он.

Непонятная новость

26-летняя сотрудница новосибирской мужской колонии ИК-13 подозревается в покушении на убийство православного священника. Принесенным с собой мечем она пыталась нанести три удара по голове и телу священнослужителя, говорится в сообщении на сайте СК РФ по Новосибирской области.

Священник на территории ИК-13 ГУФСИН РФ по Новосибирской области / fsin.su





Жертвой нападения стал настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Убинское. Во время нападения женщина угрожала ему самурайским мечом, высказывая претензии по поводу несения им церковной службы, информирует 8plus1.ru.

Ассорти



Администрация Подмосковья до конца года планирует продать долю в компании- крупнейшем пригородном перевозчике, ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК), об этом говорится в распоряжении регионального правительства, опубликованном на сайте ведомства.



Перевозчик работает в 11 регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье, последнему принадлежит 76 акций ЦППК. Их планируется продать двумя лотами по 38 штук со стартовой ценой 1,04 млрд руб. за лот.

До 2013 года РЖД владела 50% ЦППК минус 2 акции, в 2013 продала 25% минус 3 акции Московской пассажирской компании. 9 ноября 2017 года РЖД продала оставшиеся 25% плюс 1 акция в ЦППК компании «Маршрутные системы». После того, как доля Подмосковья в ЦППК будет продана, компания станет полностью частной, пишут «Ведомости».

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Жильцы дома в Ижевске, в котором произошло обрушение подъезда, получили единовременные выплаты – это 556 человек из 594-х зарегистрированных в доме на улице Удмуртской. Размер компенсации составил 10 тысяч рублей, пишет udm-info.ru.

Также жильцам восстанавливают документы, оказывают медицинскую, психологическую помощь.

Работы на месте взрыва дома в Ижевске / vk.com/izh_life

«Нуждающиеся восстановили утерянные документы. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. У них есть возможность поправить здоровье в рамках программы «Мать и дитя». В учебных заведениях для детей из аварийного дома организовано бесплатное горячее питание. Директора школ оперативно решают вопросы с учебниками и канцелярскими товарами», – сообщает пресс-служба главы республики.

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В Башкирии утверждена премия для художников и искусствоведов в размере 500 тысяч рублей. Указ об этом подписал глава региона Рустэм Хамитов.



Премия будет присуждаться два раза в год. Номинироваться могут работы, созданные в течение последних пяти лет за создание выдающихся произведений изобразительного искусства, за исследования в теории и истории искусств, художественной критики, сообщает «АиФ-Уфа».

Первое присуждение премии состоится в конце текущего года, следующее – в апреле 2018.