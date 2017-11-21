Все большее число родителей недовольны российскими школами, показал четырехлетний мониторинг РАНХиГС, проведенный по заказу правительства Российской Федерации. По данным мониторинга, самыми часто встречающимися претензиями стали нехватка педагогов и недостаточная техническая оснащенность школ. По словам экспертов, недовольны в основном те родители, чьи дети учатся в сельской местности.

Действительно, в течение примерно 10 лет в России проводилась так называемая «оптимизация» сельских школ (и, видимо, их учителей). В результате с 2005 по 2016 год количество таких учебных заведений уменьшилось с 40 тысяч до 24 тысяч, то есть на 40%, приводит данные Росстата газета «Известия».

Приморский край, село Григорьевка, 2014 primorsky.ru

При этом качество преподавания абсолютное большинство – 86% респондентов – считают достаточно высоким, и этот показатель почти не менялся за годы исследования. В то же время экспертам внушает беспокойство тот факт, что родителей школьников все больше волнует нехватка учителей. Если в 2014 году это считали проблемой 12% родителей, то в 2016 – уже 19,7%. Кроме того, по данным мониторинга, доля родителей, которых не удовлетворяет техническая оснащенность школ, с 2013 по 2016 год выросла в полтора раза – с 8,2% до 12,1%.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по образованию Людмила Дудова считает, что растущее недовольство родителей нехваткой кадров имеет основания: если в начале прошлого десятилетия в стране работали 110 педагогических вузов, то сейчас их осталось 39. Вместе с этим упало и качество подготовки учителей, передает ее мнение газета.

В то же время профессор Института образования НИУ ВШЭ Константин Ушаков, например, полагает: рост недовольства школами связан с тем, что россияне стали связывать благосостояние и положение в обществе с образованием.

Поговорить с «Полит.ру» о ситуации согласился Дмитрий Логинов, старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По его мнению, высокий показатель удовлетворенности качеством преподавания обусловлен, в частности, тем, что родители школьников постоянно пользуются услугами дополнительного образования, а от школ ждут только необходимого базового минимума знаний.

«Как вы знаете, в РАНХиГС проводился мониторинг того, насколько люди удовлетворены школьным образованием. По нашим данным в целом родители декларируют достаточно высокий уровень удовлетворенности различными аспектами школьного образования. А если говорить в цифрах, то минимально удовлетворительные позиции – это техническая оснащенность школы и укомплектованность школ педагогическими кадрами. Не даже по этим позициям количество родителей, которые говорят, что «скорее не удовлетворены» или «полностью не удовлетворены» ситуацией составляет не более 15% по каждой из позиций.

По большинству оценочных позиций более чем половина родителей полностью удовлетворены положением дел, а значительная часть остальных говорят, что они «скорее удовлетворены, чем нет». То есть какой-то явной массовой проблемы с точки зрения родителей в школах не наблюдается. Но в чем может состоять или появляться проблема – сейчас или в ближайшие годы? Дело в том, что такой высокий уровень удовлетворенности школой сочетается с тем, что родители массово водят детей на различные дополнительные обучающие и воспитательные занятия (кружки, секции, репетиторы). И массовое обращение к дополнительному образованию начинается уже с младшей школы, к старшим классам школы становясь практически повсеместным – что особенно верно в отношении тех детей, которые нацелены на поступление в вузы.

То есть все последние годы те проблемы и те лакуны школьного образования, которые родители видели или предполагали, они просто заполняли дополнительными услугами. А в последние два-три года (и, видимо, в ближайшие несколько лет) на фоне кризисных явлений в экономике и на фоне снижения уровня жизни значительных групп населения это дополнение может для родителей стать проблемой. И, будучи не готовы в той же степени оплачивать в полной мере дополнительные услуги, часть родителей эту потребность попробует возложить на школу. А школа готова только к тому, что она может дать. И здесь возможна некоторая проблема.

Что касается других поводов для недовольства родителей, то еще раз скажу: про недовольство можно говорить крайне мягко, потому что уровень недовольства – это максимум 15% по позициям укомплектованность школы учителями» и «техническая оснащенность школ». По всем остальным позициям, в том числе и «качество преподавания», мы видим гораздо более позитивные оценки. То есть качеством преподавания полностью удовлетворены или скорее удовлетворены около 90% родителей. Это связано с тем, что, во-первых, большинство родителей крайне ответственно относится к выбору школ для своих детей. И многие родители стараются устроить ребенка в ту школу, которая соответствует его возможностям и притязаниям.

То есть те родители, которые нацелены на высокий уровень преподавания, озабочены тем, чтобы найти для ребенка школу (и устроить его туда), где уровень и качество преподавания по их мнению высоки. А в том случае, если качество преподавания родителям недостаточно, то, опять же повторюсь, это дополняется внешкольным дополнительным образованием. И, исходя из этого, качество преподавания в школе кажется родителям достаточным – потому что то, чего не хватает, восполняется. И родители, как мы видим, не предъявляют к школе повышенных требований.

Родители осознают и предполагают, что школа – это хороший, достаточно качественный «социальный срез». То есть в школу в целом можно безбоязненно отдавать ребенка, не опасаясь, что с ним там что-то случится. Это первое. Второе – что туда можно отдавать ребенка, предлагая, что минимально необходимый уровень образования он там получит. А если родители нацелены на поступление в особенно престижные вузы, то они изначально понимают, что школа не даст знаний, которые позволят сдать ГИА и ЕГЭ на высокие баллы. Школы, строго говоря, на это и не нацелены – они не ориентируются на то, чтобы всем дать 90 баллов на ЕГЭ. И для этого родители ведут ребенка на дополнительные занятия.

Вот так можно описать эту систему с точки зрения родителей, и отсюда мы приходим на достаточно высокие оценки со стороны родителей по разным аспектам обучения. То есть в школе, безусловно, не все идеально, но баланс в последние годы в той или иной степени с точки зрения родителей был достигнут.

Хотел бы добавить по поводу нехватки учителей кое-что такое, что мы видим и о чем говорят директора школ. Они говорят, что нехватка учителей – это проблема, которая крайне остро стояла в 1990е – начало 2000-х годов. В последние же годы, в том числе и вследствие выполнения майских указов (то есть в той или иной степени повышения оплаты труда учителей; безусловно, не полностью и не все учителя удовлетворены, но, так или иначе, некоторое повышение оплаты труда произошло), эта проблема значительно сглажена. Она до сих пор существует, но локально. И в большей степени это – проблема школ из сельских поселений и малых городов, там проблемы решаются совмещением.

В крупных же городах проблема массово не стоит – что, конечно, не отменяет того, что в какой-то отдельно взятой школе может не оказаться какого-то предметного педагога. Но это уже далеко не 1990-е, когда с укомплектованностью было очень жестко», – сказал Дмитрий Логинов.