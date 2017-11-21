Топ новостей 21 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня британский авиасалон в Фарнборо запретил России выставлять военную технику, сроком завершения операции ВКС РФ в Сирии назвали декабрь, Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции Владимира Путина.

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что оргкомитет авиасалона «Фарнборо» в Великобритании запретил РФ выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.

Скоро единственным иностранным городом, куда будут пускать российских военных, спортсменов и промышленников, станет Дамаск. https://t.co/mgQfXTKbGv — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 21 ноября 2017 г.

Парад на аэродроме / mil.ru

Источник, близкий к российскому внешнеполитическому ведомству, утверждает, что военную операцию в Сирии планируется завершить до конца нынешнего года. Эту информацию подтвердил источник в Министерстве обороны, а также в администрации президента. Речь идет о прекращении авиаударов, которые наносят ВКС РФ по позициям боевиков на сирийской территории, и максимальном сокращении контингента — как людей, так и военной техники. После этого в Сирии останутся только «необходимые силы и средства для функционирования авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения ВМФ) России в Тартусе».

Все никак не уйдет. @Sergey_Elkin об очередном заявлении Путина о завершении военной операции в Сирии. Другие карикатуры на сайте DW https://t.co/Zp45RcEEBk pic.twitter.com/E4Oyf0U0KU — DW (на русском) (@dw_russian) 21 ноября 2017 г.

Журналисты на пресс-конференции Владимира Путина / kremlin.ru Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 14 декабря. Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации начинает прием заявок на участие в пресс-конференции. О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.

Логотип телекомпании Russia Today / rt.com

Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров заявил, что его ведомство намерено направить в Google запрос в связи с обещанием компании понизить телеканал RT и агентство Sputnik в новостной выдаче в Google News.

Все, что мы слышали о Гугле, но стеснялись поверить. Теории заговора неприятны тем, что иногда становятся практиками.https://t.co/IBHhDSe2CZ — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 ноября 2017 г.

Ксения Собчак / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, выступила за ограничение полномочий главы государства. Между тем журналист и юрист Екатерина Гордон, также изъявившая желание побороться за президентское кресло, уже предложила упразднить должность президента и создать парламентскую республику, поскольку «неразумно, странно и опасно» жить в стране, где все зависит от одного человека.

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что выброс в атмосферу рутения-106 не представляет опасности. Глава Росгидромета также заявил, что его ведомство не занимается поисками источника выброса радиации: «По поводу источника — источник мы не ищем по одной простой причине: чего его искать, когда нет опасности».

У Россиия три союзника - полоний, мельдоний и рутений — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 21 ноября 2017 г.

раз такое дело, пускай бесплатно пиво раздают населению, в целях профилактики лучевой болезни — недруги за бугром (@Lndcalling) 21 ноября 2017 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов ситуацию вокруг выступления российского старшеклассника из Нового Уренгоя в парламенте Германии: «В данном случае совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения».

Празднование дня ВМФ / mskagency.ru

Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов считает, что россиянам следует больше времени уделять работе, а не устраивать праздники по неоправданным поводам. Такое заявление чиновник сделал в качестве комментария по поводу идеи ввести День специалиста по блокчейну (или криптовалютам).

Реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились, несмотря на рост заработной платы, отмечает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Ведомство отмечает, что реальные доходы в октябре текущего года сократились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. Такой же спад зафиксирован при оценке показателя за январь-октябрь текущего года.

Пожалуй, это единственная новость за сегодня, которая вообще никак не касается рядовых россиян pic.twitter.com/mVO2bTlkya — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 ноября 2017 г.

Сток в душевой комнате

Российское Министерство юстиции выступило с инициативой обязать руководство следственных изоляторов устанавливать во всех камерах кондиционеры, холодильники и телевизоры. Кроме того, в министерстве считают необходимым обеспечить подследственных возможностью ежедневно принимать душ по меньшей мере в течение 20 минут (сейчас правила внутреннего распорядка допускают мытье по 15 минут всего лишь раз в неделю).