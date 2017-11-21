Главный редактор портала Atominfo.ru: Повышение в атмосфере концентрации рутения-106 теоретически можно связать с аварией разведывательного космического спутника

Концентрация рутения-106 в Румынии была в два раза выше, чем в России, концентрации в Польше и на Украине – такие же, как в России, заявил в кулуарах форума «АтомЭко» в Москве глава Росгидромета Максим Яковенко. Никакой угрозы эти обнаруженные выбросы не представляли, они были зафиксированы в разных местах, подчеркнул Яковенко.

Ранее ПО «Маяк» выступило с заявлением о том, что в 2017 году источники из рутения-106 на предприятии не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. «Дополнительно сообщаем, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет», - заявили в информационной службе предприятия.

Александр Уваров, главный редактор портала Atominfo.ru:

Повышение в атмосфере концентрации рутения-106 теоретически можно связать с аварией какого-либо разведывательного космического спутника, для питания которого использовался радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ) на основе рутения-106.

Насколько известно, рутений-106 рассматривался ранее как потенциально возможный вариант для изготовления РИТЭГов. Но период полураспада рутения-106 — чуть больше года, поэтому речь может идти о спутниках, летающих относительно недолго и на низкой орбите, каковыми могут быть разведывательные спутники.