Глава Росгидромета: Обнаруженные в России и Европе в конце сентября концентрации рутения-106 были в сотни и тысячи раз меньше предельно допустимой

Концентрации рутения-106, обнаруженные в России и Европе в конце сентября – начале октября, были в сотни и тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации, никакой опасности они не представляли, заявил сегодня, 21 ноября, глава Росгидромета Максим Яковенко.

«В конце сентября российская автоматическая система мониторинга фиксировала повышение концентрации рутения-106. Причем превышения были зафиксированы не только в России, но и в соседних странах – в Польше, Румынии, Болгарии, Украине», - напомнил Яковенко.

«Если смотреть по странам, концентрация рутения в Румынии была в два раза выше, чем в России. Концентрации в Польше и Украине – такие же, как в России, поэтому определить, с какой стороны пошел выброс и откуда он был, мы такой задачи себе не ставили. Повторю, никакой угрозы эти обнаруженные выбросы не представляли, они были зафиксированы в разных местах», - подчеркнул глава Росгидромета.