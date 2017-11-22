Видео дня. Побег солдата из КНДР в Южную Корею

Сеульские командование разместило видео побега северокорейского военнослужащего через охраняемую границу с Южной Кореей. Это случилось 13 ноября. Солдат при побеге был ранен, но выжил и сейчас находится в больнице Сеула. Сегодня он пришел в сознание.

Солдат приблизился к границе на джипе. Когда его авто съехало на обочину, за ним бросились в погоню пограничники. Однако военнослужащий смог убежать от преследователей.

На записи также видно, как южнокорейские пограничники спасают раненого солдата из пограничной зоны.