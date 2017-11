«Коммерсантъ»: «Крылья складывают в положенном месте». «Ростех» может получить Объединенную авиастроительную корпорацию.

«У граждан заберут чужие займы»: Роскомнадзор озаботился проблемой микромошенничества.

«МРОТ выводят на чистоту»: в минимальной зарплате предлагают не учитывать надбавки.

«Ведомости»: «Чиновники придумали, как заставить блогеров и репетиторов платить налоги». Предлагается снизить налог и разрешить платить его через мобильное приложение.

«Сулеймана Керимова задержали в Ницце»: Сенатор находится в полицейском участке, рассказали в российском посольстве.

«"Газпром" готовит рекордную инвестпрограмму на 2018 год»: на проекты компания планирует направить 1,2 трлн рублей.

РБК в статье «И банки наши быстры» пишет, что власти могут засекретить информацию о работающих с оборонзаказом организациях.

«Безударный Новый год»: Россия в декабре максимально сократит контингент в Сирии.

Кто виноват в повышении радиационного фона в Европе выясняется в статье «Рутений маякнул с Урала».

«Известия» в статье «Неподопечная нефть» пишут, что Россия может нарастить добычу углеводородов сверх договоренностей с ОПЕК.

Как изменятся цены на продукты в преддверии Нового года написано в материале «Вкусно и дорого».

Откуда взялись визы и зачем они нужны объясняется в статье «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

«Газета.ru» в статье «Судьба Сирии решается в Сочи: США поставят перед фактом» пишет, что в Сочи начинаются переговоры о новом устройстве Ближнего Востока.

«Правительство-2018: суперведомство соберет все доходы». Шувалов предложил объединить налоговиков и таможенников в одну службу.

Как глава ЛНР объяснил появление вооруженных людей в центре Луганска рассказывается в материале «Вооруженные люди в Луганске: что будет с ЛНР».

The Economist: «Разговоры о гибели стабильности в Германии содержат сильные преувеличения» (Reports of the death of German stability are greatly exaggerated). Материал призывает не поддаваться медийной панике: политическая драма в Германии - это как раз признак того, что конституциональная демократия там вполне работает.

Bloomberg: «Самый старый в мире лидер Мугабе завершил свое 37-летнее правление» (World’s Oldest Leader Mugabe Ends 37-Year Rule). Президент Зимбабве Роберт Мугабе направил в парламент заявление об уходе в отставку.

The Wall Street Journal: «Мугабе уходит в отставку с поста лидера Зимбабве спустя 37 лет» (Mugabe Resigns as Zimbabwe’s Leader After 37 Years). Через неделю после государственного переворота, организованного военными, Роберт Мугабе оставляет пост президента Зимбабве.

The Guardian: «Теракт в нигерийской мечети. Подросток-смертник убил как минимум 50 человек» (Nigeria mosque attack: teenage suicide bomber kills at least 50). Предположительно теракт на северо-востоке Нигерии был организован по инициативе исламистской организации "Боко харам".

BBC: «Google понизит рейтинг Russia Today и Sputnik» (Google to 'derank' Russia Today and Sputnik). Руководство корпорации Alphabet заявило, что поисковая система Google будет применять алгоритмы, позволяющие сократить распространение пропаганды.

Al Jazeera: «Последняя победа Мугабе» (Mugabe's last victory). Как 93-летний зимбабвийский лидер мог удерживать власть, несмотря на недовольство генералов и правящей партии.