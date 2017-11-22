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22 ноября 2017, среда, 09:47
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22 ноября 2017, 09:00
Google банковский сектор Германия Зимбабве малый бизнес ОПЕК Роскомнадзор Ростех Сирия Сулейман Керимов Украина
Илья Карпюк

Заголовки утра. 22 ноября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «Крылья складывают в положенном месте». «Ростех» может получить Объединенную авиастроительную корпорацию.

«У граждан заберут чужие займы»: Роскомнадзор озаботился проблемой микромошенничества.

«МРОТ выводят на чистоту»: в минимальной зарплате предлагают не учитывать надбавки.

«Ведомости»: «Чиновники придумали, как заставить блогеров и репетиторов платить налоги». Предлагается снизить налог и разрешить платить его через мобильное приложение.

«Сулеймана Керимова задержали в Ницце»: Сенатор находится в полицейском участке, рассказали в российском посольстве.

«"Газпром" готовит рекордную инвестпрограмму на 2018 год»: на проекты компания планирует направить 1,2 трлн рублей.

РБК в статье «И банки наши быстры» пишет, что власти могут засекретить информацию о работающих с оборонзаказом организациях.

«Безударный Новый год»: Россия в декабре максимально сократит контингент в Сирии.

Кто виноват в повышении радиационного фона в Европе выясняется в статье «Рутений маякнул с Урала».

«Известия» в статье «Неподопечная нефть» пишут, что Россия может нарастить добычу углеводородов сверх договоренностей с ОПЕК.

Как изменятся цены на продукты в преддверии Нового года написано в материале «Вкусно и дорого».

Откуда взялись визы и зачем они нужны объясняется в статье «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

«Газета.ru» в статье «Судьба Сирии решается в Сочи: США поставят перед фактом» пишет, что в Сочи начинаются переговоры о новом устройстве Ближнего Востока.

«Правительство-2018: суперведомство соберет все доходы». Шувалов предложил объединить налоговиков и таможенников в одну службу.

Как глава ЛНР объяснил появление вооруженных людей в центре Луганска рассказывается в материале «Вооруженные люди в Луганске: что будет с ЛНР».

The Economist: «Разговоры о гибели стабильности в Германии содержат сильные преувеличения» (Reports of the death of German stability are greatly exaggerated). Материал призывает не поддаваться медийной панике: политическая драма в Германии - это как раз признак того, что конституциональная демократия там вполне работает.

Bloomberg: «Самый старый в мире лидер Мугабе завершил свое 37-летнее правление» (World’s Oldest Leader Mugabe Ends 37-Year Rule). Президент Зимбабве Роберт Мугабе направил в парламент заявление об уходе в отставку.

The Wall Street Journal: «Мугабе уходит в отставку с поста лидера Зимбабве спустя 37 лет» (Mugabe Resigns as Zimbabwe’s Leader After 37 Years). Через неделю после государственного переворота, организованного военными, Роберт Мугабе оставляет пост президента Зимбабве.

The Guardian: «Теракт в нигерийской мечети. Подросток-смертник убил как минимум 50 человек» (Nigeria mosque attack: teenage suicide bomber kills at least 50). Предположительно теракт на северо-востоке Нигерии был организован по инициативе исламистской организации "Боко харам".

BBC: «Google понизит рейтинг Russia Today и Sputnik» (Google to 'derank' Russia Today and Sputnik). Руководство корпорации Alphabet заявило, что поисковая система Google будет применять алгоритмы, позволяющие сократить распространение пропаганды.

Al Jazeera: «Последняя победа Мугабе» (Mugabe's last victory). Как 93-летний зимбабвийский лидер мог удерживать власть, несмотря на недовольство генералов и правящей партии.

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