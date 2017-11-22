71-летний Владимир Жириновский решил баллотировать в президенты. В шестой раз, если учитывать выборы президента РСФСР в 1991 году. Не то чтобы эта новость кого-то удивила — в отличии от Коммунистической партии, где помимо Зюганова есть сильные политики, ЛДПР всегда была партией одного человека, а также тех, кто с ним дружит.

Многим не нравится, что набор кандидатов превращает выборы президента из серьезного мероприятия в карнавал. Однако люди, которые выдвигаются на пост главы государства в шутку, ради рекламы себя или какой-то идеи, пусть и весьма нетривиальной, как раз ничего странного не делают. Удивительно скорее выглядит человек, который считает выдвижение Жириновского чем-то действительно важным.