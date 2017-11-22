Член Совета Федерации Сулейман Керимов во вторник был задержан во Франции — полицейские подошли к нему сразу после того, как самолет миллиардера приземлился в Ницце.

Сулеймана Керимова подозревают в покупке недвижимости на Лазурном берегу через фиктивные компании. Это, по мнению следствия, позволило снизить объем налогов, которые необходимо было уплатить в бюджет республики. Если верить его декларациям, никакой собственности за пределами страны у Керимова нет.

Яхта "Ice", принадлежащая Судейману Керимову Rtphokie / Wikimedia

Сулейман Керимов, формально, бизнесом не занимается уже давно: с 1999 по 2007 гг. он был депутатом Госдумы, а с 2008 года представляет Дагестан в Совете Федерации. В 2013 году, когда был принят закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, Керимов перевел в слепой траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation все активы, в том числе долю в Polyus Gold (головная компания крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс»). Почти все активы были впоследствии проданы, а после обратного выкупа в 2015 году Polyus Gold на 100% принадлежит структурам сына сенатора Саида. Однако мало кто сомневается, кто именно управляет его компаниями. Собственно из этого не делается особого секрета, в сентябре на встрече Владимира Путина с предпринимателями присутствовал и Сулейман Керимов, хотя по закону парламентарии не вправе заниматься бизнесом или представлять интересы коммерческих компаний.

Forbes в своем рейтинге богатейших людей страны поставил Керимова на 21-ю строчку, его состояние оценивается в 6,3 млрд долларов. Семья Керимова владеет компанией по добыче золота «Полюс», а также контролирует аэропорт Махачкалы. Правда, после задержания Керимова акции «Полюса» упали не слишком сильно, на 2,4%.

Глава Дагестана вручает орден владельцу ФК «Анжи» Сулейману Керимову. 2013 glava.e-dag.ru

Но французские правоохранительные органы, конечно, имеют другие основания для преследования Керимова. В марте 2017 года французское издание Nice Matin писало, что на вилле Hier на юге Франции прошли обыски. Полицейские смогли найти счет от драпировщика на 580 тысяч евро. Со ссылкой на источники издание утверждало, что этот счет может быть доказательством того, что сама вилла «принадлежит Сулейману Керимову», хотя и приобретена на имя сторонней компании. Если Керимов действительно покупал себе виллу через «компанию-прокладку», это могло позволить ему уйти от уплаты налогов, а это, по французскому законодательству, может быть серьезным преступлением, за которое можно попасть в тюрьму на пять лет, или же отделаться штрафом в 250 тысяч евро.

Коммуна Антиб historical couple

При этом Керимов пока отказывается признать собственную вину. Об этом, во всяком случае, сообщил канал «Россия 24» со ссылкой на свои источники.

Защитой Керимова сейчас занимаются не только его адвокаты, но и российские дипломаты. Сразу после задержания сенатора в полицию прибыли представители российского консульства в Марселе. Сулейман Керимов, как член Совета Федерации, является обладателем дипломатического паспорта, который давал бы ему иммунитет на территории Франции, но, так как поездка была частной, он мог взять с собой только обычный, общегражданский заграничный паспорт. В любом случае он был во Франции не в составе какой-либо официальной делегации.

Естественно, сейчас в защиту своего коллеги высказываются депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, но МИД пока действует не слишком активно, во всяком случае в публичном поле. Пока представители министерства только сообщили РИА Новости, что Керимов обладает дипломатическим паспортом и «в этой связи пользуется иммунитетом, присущим должностным лицам, и не может быть задержан на территории иностранного государства».

Учитывая, что Керимов — далеко не единственный российский предприниматель, который, как считается, владеет недвижимостью на Лазурном берегу и, скорее всего, так или иначе, уходит от налогов, интересна как раз официальная реакция МИДа и других государственных органов. Если уже в начале следующей недели с проверками и обысками придут в представительства французских компаний, таких как Danone, Renault, Auchan и т. д., то можно считать, что Москва действительно встала на защиту любителей французской недвижимости. Иначе, даже если Керимов вскоре вернется в Россию, сотню-другую предпринимателей, которые купили себе виллы на Лазурном берегу или где-нибудь в Альпах, ждут непростые времена.