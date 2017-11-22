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22 ноября 2017, 15:37
Владимир Путин Дмитрий Песков музыка
Ольга Зайцева

Тепло его голоса

Дмитрий Хворостовский, певец
Дмитрий Хворостовский, певец
АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Умер российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. Информацию о его смерти, появившуюся в блогах его друзей, официально подтвердила его семья. Хворостовскому было 55 лет; летом 2015 года у него диагностировали опухоль головного мозга.

Хворостовский умер в Лондоне, куда уехал на лечение. Первое сообщение о его смерти сделал в своем микроблоге в Twitter певец, композитор и музыкант Дмитрий Маликов. Спустя 15 минут после публикации поста последний был удален, однако остались скриншоты его, а вскоре сообщение о случившемся появилось и на официальной странице Дмитрия Хворостовского в Facebook.

«От имени семьи Хворостовских с тяжелым сердцем объявляем об уходе Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга. В возрасте 55 лет после двух с половиной лет сражения с раком мозга он мирно скончался этим утром, 22 ноября, в окружении семьи недалеко от своего дома в Лондоне, Великобритания. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами», – говорится в сообщении, опубликованном на английском языке.

Затем в редакцию информационного агентства ТАСС поступило официальное сообщение исполнительного вице-президента 21C Media Group Шона Майкла Гросса, который был официальным представителем артиста в Лондоне. Информацию подтвердила и представитель Хворостовского в России Анна Ильина. «Это действительно, к сожалению, так случилось», – сказала она.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Отец его, Александр Степанович, был инженером-химиком, мать, Людмила Петровна, – гинекологом. В 1972-1977 годах  Хворостовский занимался в городской музыкальной школе №4, обучался сольфеджио и игре на фортепиано. 

 
Дмитрий Хворостовский

В 1982 году он окончил музыкальное отделение Красноярского педагогического училища им. А. М. Горького, в 1985 – вокальный факультет Красноярского государственного института искусств по классу профессора Екатерины Иофель. До 1990 года был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

В 1987 году Хворостовский получил первую премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки, проходившем в Баку, в 1988 году – Гран-при на Международном конкурсе певцов в Тулузе (Франция). В том же году он впервые выступил в Европе вне конкурсов, исполнив партию Елецкого из «Пиковой дамы» Чайковского в оперном театре Ниццы.

Всемирную известность Хворостовский обрел в 1989 году после победы на IV Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе. Он начал получать предложения выступать Ковент-Гардене, Баварской и Берлинской государственных операх, «Ла Скала», Венской государственной опере, «Метрополитен-опера» и т.д.

В репертуар Хворостовского входили главные партии таких известных опер, как «Евгений Онегин», «Иоланта» и «Пиковая дама» Чайковского, «Риголетто», «Травиата», «Симон Бокканегра» и «Отелло» Верди, «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини, «Фаворитка» и «Любовный напиток» Доницетти, «Демон» Рубинштейна, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Фауст» Гуно, «Паяцы» Леонкавалло и др. Певец также исполнял русские народные песни, романсы русских и зарубежных композиторов, арии западноевропейских композиторов XVI-XVII веков.

Хворостовский сотрудничал с Нью-Йоркским и Роттердамским филармоническими оркестрами, с ведущими российскими и зарубежными дирижерами – Владимиром Спиваковым, Валерием Гергиевым, Владимиром Федосеевым, Джеймсом Ливайном и Лорином Маазелем, Клаудио Аббадо. В 1995 году он был удостоен звания народного артиста России. В то же году композитор Георгий Свиридов специально для дуэта Хворостовского и пианиста Михаила Аркадьева написал «Петербург» – музыкальную поэму для голоса и фортепиано на слова Александра Блока. Ее мировая премьера состоялась в мае 1996 года в лондонском Вигмор-холле.

Специально для Хворостовского и симфонического оркестра Сан-Франциско (США) грузинский композитор Гия Канчели сочинил произведение «Не горюй!». Его премьера прошла в мае 2002 года.

Хворостовский также стал первым оперным исполнителем, выступившим с оркестром и хором на Красной площади в Москве: 28 моя 2004 года в хооде благотворительного концерта он исполнял советские песни военных лет, арии из опер русских и итальянских композиторов, русские романсы и неаполитанские песни. Выступление транслировалось по телевидению в более чем на 30 стран.

В 2005 году по спецприглашению президента России Владимира Путина он совершил тур по городам страны, посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 2006 года регулярно выступал в Москве и Санкт-Петербурге с концертами цикла «Дмитрий Хворостовский и друзья». В этих концертах по его приглашению также участвовали ведущие оперные исполнители разных стран мира. Кроме того, с начала 2010-х годов  Хворостовский сотрудничал с композитором Игорем Крутым: их совместные концерты проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Нью-Йорке. 

В 2014-2016 годах Хворостовский выступал на разных площадках с благотворительными концертами «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям». 9 мая 2015 года на ВДНХ в Москве дал концерт «Песни военных лет» в честь 70-летия Победы. Его выступления, посвященные празднику, также состоялись в Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске и ряде других городов. А 24 июня 2015 года было официально объявлено, что у Хворостовского диагностирована опухоль мозга.

Однако он не прекратил выступлений. Уже в процессе лечения, в сентябре 2015 года, Хворостовский выступал с Анной Нетребко в «Метрополитен-опера», в октябре – с латвийской певицей Элиной Гаранчей в Государственном Кремлевском дворце.

 
Дмитрий Хворостовский, певец / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

В конце 2016 года Хворостовский перестал выступать в опере из-за осложнений, вызванных болезнью, однако некоторое время еще участвовал в концертах. Так, в мае 2017 года он участвовал в гала-концерте на Дворцовой площади ко Дню города Санкт-Петербурга, а в июне 2017 года он принял участие в австрийском фестивале Grafenegg, проведя концерт под названием «Дмитрий и его друзья».

Сам он говорил, что за некоторое время до того, как узнал о своей болезни, уже утратил вкус к жизни, появилась апатия. Но, как ни странно, собрался с духом, получив диагноз. «Я был очень уставший, пессимистичный. Я уже как бы не любил жить. Я это чувствовал психологически. Естественно, когда начинаешь бороться, то по другому воспринимаешь жизнь и уже хочется выжить. И невероятная любовь публики окрылила меня», – приводит его слова газета «Комсомольская правда».

Хворостовский записал более 40 дисков своих сольных и оперных выступлений. На 10 ноября 2017 года был намечен выход диска с записью оперы «Риголетто», в которой Хворостовский исполнил заглавную партию.

Певец был награжден орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017). Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки за 1991 год. Был почетным гражданином Красноярска и Красноярского края, а также Кемеровской области. Являлся почетным профессором Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, членом попечительского совета Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

Хворостовский был дважды женат (вторым браком – на итальянской певице Флоранс Илли). В этом браке у него было двое детей – сын Максим и дочь Нина. Первая жена певца, балерина Светлана Иванова, скончалась в 2015 году. В браке с ней у Хворостовского родились дочь Александра и сына Данила; он также удочерил дочь Светланы от ее предыдущего брака Марию.

В честь Хворостовского назван астероид главного пояса 7995 Khvorostovsky. Личности и творчеству певца посвящены книги Натальи Черновой «Дмитрий Хворостовский. Эпизоды…» и Софьи Бенуа «Дмитрий Хворостовский. Две женщины и музыка», документальные фильмы Натальи Черновой «Дмитрий Хворостовский. Наука дальних странствий…» и Ники Стрижак «Дмитрий Хворостовский. Это я и музыка…»

Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Хворостовского. «Президент глубоко соболезнует родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который сегодня ушел из жизни. Президент был поклонником творчества Хворостовского», – приводит информационное агентство РИА Новости высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, Путин намерен также направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в ближайшее время.

Известие о смерти певца вызвало огромный отклик в социальных сетях. Первоначально многие отказывались верить в то, что это правда, так как в октябре 2017 года в СМИ уже появлялись сообщения о смерти Хворостовского, которые позже были опровергнуты его женой. Кроме того, людей смущало, что Маликов, написавший о событии, удалил свой твитт.

Однако спустя несколько часов Маликов опубликовал новый твитт, в котором извинялся за первоначальное сообщение: «Я не собирался становиться ньюсмейкером с этой печальной, трагической новостью. Это были просто эмоции, простите…»

Общим тоном публикаций, которые последовали за этим, являлось глубокое сожаление о понесенной мировой и российской культурой утрате и соболезнование близким певца. 

«Эта русская песня – последнее, что слышал в его исполнении: на сцене Венской оперы в 2014 году, перед изумленной и рукоплещущей публикой, после изысканнейшей программы песен Листа и никому здесь не известного Меттнера, и еще целой программы разных популярных итальянских вещей на бис. Браво! И Вечная память!», – пишет журналист Андрей Золотов, размещая на своей странице в Facebook видеозапись исполнения Хворостовским романса «Прощай радость, жизнь моя».

«Дмитрий Хворостовский – великий, надежды были… Жаль – даже не то слово!.. Такого тембра, такой величины таланта вряд ли можно еще ждать в ближайшее время. Простите и прощайте...», – пишет Ирина Чернова, директор Культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге. «Спокойной ночи, милый принц, и пусть теперь ангелы поют вам. Спасибо вам за прекрасный подарок музыки миру, Dmitri Hvorostovsky. Мы всегда будем помнить вас. Сердечные соболезнования из Новой Зеландии», – пишет София Тара, директор Compassionate Communication.

«Помню, как впервые увидела Дмитрия в Кардиффе на конкурсе «Певиц мира» и была в восторге от такого сказочного таланта. Шлю много любви его семье и друзьям, это такая ужасно жестокая болезнь», «Так невероятно грустно, такой потрясающий голос... Спасибо вам за всю красоту, что вы принесли в этот мир. Я благодарна судьба за то, что видела и слышала вас. Сострадаю тем, кого вы покинули», «Я был в Красноярске на последнем его концерте этим летом: оголенная душа и немыслимая воля к жизни! Светлая память!», «Очень жаль! Божественный голос! Любила его слушать. Соболезную всем родным и близким. Пусть земля ему будет пухом», «Невероятно красивый был человек. Во всех смыслах...», «Я не забуду как Дмитрий, совершенно как простой гражданин, приехал в Ярославль на электричке. Такой скромный, мог бы потребовать более комфортные условия! Прекрасный, красивый, талантливый, скромный. Горе…» – так вспоминают о певце те, кто любил его творчество.

 
Концерт Дмитрия Хворостовского в Зеленом театре ВДНХ / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

«С ним ушла целая эпоха. Он был гордостью России, баритоном номер один во всем мире. Он был у нас такой один. Пусть земля будет пухом», «Эта большая утрата для нас! Великолепный оперный певец, настоящий гений своего дела! Соболезную», «Покойся с миром, дорогой наш земляк. Очень жаль, что эта болезнь непобедима. Весь Красноярский край скорбит, такая потеря», «Я с ним познакомилась в 1998 году в Нью-Йорке. Как он любил жизнь! Был полон сил. Не верю», «Очень-очень горько!!! Я слышала его голос живьем на концерте, посвященном 9 Мая. Он затрагивал самые глубинные струны души! Покойтесь с миром, Дмитрий! Когда же уже научатся лечить эту проклятую болезнь», «Потеря из потерь. Талант, мужество, красота, в этом человеке было все. Соболезнования всем близким», «Огромная утрата для России и мировой культуры. Примите глубокие соболезнования», «Вечная память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах», – отзываются о самом певце и об известии о его смерти пользователи Instagram, где у Хворостовского также была официальная страница.

По данным СМИ, Хворостовский оставил завещание, в котором указал, что хотел бы, чтобы его тело кремировали, а прах разделили на две части, и одну захоронили бы на родине певца в Красноярске, а другую – в Москве.

Официально дата и место похорон Хворостовского пока не объявлены. Решение об этом примет его вдова.

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