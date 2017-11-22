Хворостовский. Последний концерт на родине

Сегодня не стало легенды оперной сцены Дмитрия Хворостовского. Он ушел из жизни после более чем двух лет борьбы с тяжелейшим заболеванием - опухолью головного мозга. Хворостовский продолжал выступать, несмотря на перерывы для лечения, и отказался от концертной деятельности лишь после резкого ухудшения самочувствия в сентября.

Редакция «Полит.ру» публикует подборку видео с одного из последних концертов легенды. Символично, что он прошел на родине певца - в Красноярске.