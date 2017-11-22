Ратко Младич, один из командующих армии Республики Сербской во время гражданской войны в Боснии в 1992-1995 гг., приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ, известен также как Гаагский трибунал, по месту нахождения) к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения законов и обычаев ведения войны. В частности, Младич признан виновным в убийстве 8 тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году и организации 43-месячной осады города Сараево, в результате которой от обстрелов погибли до 11 тысяч мирных жителей. В целом было выдвинуто обвинение по 11 пунктам.

Это последний приговор МТБЮ, в конце года он прекратит свое существование.

74-летний Младич, который перенес в последнее время несколько инсультов и инфаркт, не признал себя виновным. Его защита строилась на том, что ответственность за убийства и этнические чистки сербскими войсками и союзными военизированными формированиями «никогда не была установлена». Адвокаты пытались убедить трибунал, что Младичу не нужно было давать более 15 лет тюрьмы.

Генерал Ратко Младич / wikipedia.org

Ратко Младич родился в 1942 году на территории современной Боснии, в 1965 году с отличием окончил Военную академию сухопутных войск в Белграде и начал службу в Югославской народной армии (ЮНА). Его военную карьеру можно считать блестящей и к концу существования социалистической Югославии он был назначен командующим 9-м корпусом Югославской народной армии, который был расквартирован в хорватском Книне. Это был ключевой город Республики Сербской Краины, образования с преимущественно сербским населением, которое возникло на территории Хорватии после того, как республика провозгласила независимость от Югославии. Если до того югославская армия старалась не допускать столкновений между сербскими и хорватскими силами, то с приходом Младича армия, фактически, встала на сторону сербов.

В 1992 году Младич был переведен в Боснию, где, уже в генеральском звании, возглавил военный округ ЮНА. А после того как Республика Сербска начала формировать собственную армию, возглавил ее. Так что все хоть сколько-нибудь крупные операции сербов в той войне, так или иначе, проводились под руководством Младича.

В 1996 году, после подписания Дейтонского соглашения, которое запрещало обвиненным МТБЮ занимать государственные посты, Ратко Младич исчез из Боснии. Пока Югославию возглавлял Слободан Милошевич, он свободно жил в Белграде, но после его свержения в 2000 году исчез опять. Задержать его удалось только в 2011 году — выяснилось, что он жил в деревне недалеко от Белграда. Не исключено, что сербские власти знали о местоположении Младича, но не решались на арест из-за его популярности.

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Всего МТБЮ выдвинул обвинения против 161 человек. Основная масса — это сербы, но были обвинены и признаны виновными также десятки хорватов и граждан Боснии и Герцеговины. МТБЮ остался последним судом ООН, созданным ad hoc, Международный трибунал по Руанде завершил свою деятельность в 2015 году. С 2002 года, так же в Гааге, действует Международный уголовный суд.