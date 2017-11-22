Финский эксперт: Происхождение рутения не выяснить с помощью моделированных расчетов и игры в секретную полицию

ПО «Маяк» опровергло сообщения о том, что деятельность предприятия могла стать причиной утечки рутения-106, повышенные концентрации которого были обнаружены в конце сентября – начале октября в воздухе над странами Европы и Россией. Как говорится в официальном заявлении Росатома, все атомные объекты госкорпорации, включая энергоблоки АЭС, работали и работают в штатном режиме. «Как сообщалось и ранее, никаких инцидентов на объектах отрасли (включая период сентябрь - октябрь 2017 года) не зафиксировано. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений условий безопасной эксплуатации на всех предприятиях Госкорпорации «Росатом» нет», - говорится в заявлении.

Маарит Муйкку, руководитель лаборатории STUK (Финляндия), комментируя ситуацию, сообщила, что ситуацию с утечкой рутения можно считать исключительной. «Повышенное содержание рутения было зафиксировано во многих регионах, и объявленные российскими властями значения соответствуют показателям, зафиксированным в странах Восточной Европы. Мы уже зашли так далеко, что происхождение рутения не получится выяснить с помощью моделированных расчетов и игры в секретную полицию. Нам следует исходить из того, что «Маяк» заявил, что не является источником выбросов, и Росатом в своем пресс-релизе говорит о том же», - цитирует Муйкку финское издание Iltalehti. Эксперт не верит, что Росатом мог намеренно скрыть утечку.