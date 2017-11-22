Минпромторг подготовил проект указа президента о передаче под контроль «Ростеха» акций Объединенной авиастроительной корпорации. Ожидается, что это упростит управление авиастроительной отраслью, если только «Ростех» не надорвется.

Министерство промышленности и торговли подготовило проект указа президента о передаче под контроль госкорпорации «Ростех» акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «в качестве имущественного взноса России». Об этом в среду пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Также эту информацию подтвердили изданию в аппарате правительства.

В настоящее время напрямую в государственной собственности находятся 90,3% акций ОАК, именно их и планируется передать «Ростеху». Еще 5,6% принадлежат Внешэкономбанку, а 4,1% — частным собственникам.

Объединенная авиастроительная корпорации на выставке Ле Бурже / uacrussia.ru

В составе ОАК находится около 30 компаний, в том числе «Гражданские самолеты Сухого», корпорация «Иркут», АК имени Ильюшина, нижегородский авиазавод «Сокол», «Туполев», «Ильюшин Финанс Ко», «Авиастар-СП», РСК МиГ и другие. В прошлом году корпорация поставила 141 самолет, из них гражданские — только 37. Ее доля на мировом рынке по поставкам в сегменте военных, транспортных и специальных самолетов составила 24,2%, а в гражданском сегменте — 2,3%. Чистый убыток за 2016 год — 4,5 млрд руб.

В «Ростех» входят более 700 организаций. Его авиационный кластер, который возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков, объединяет «Вертолеты России», Объединенную двигателестроительную корпорацию, концерн «Радиоэлектронные технологии» и «Технодинамику».

О том, что ОАК должна войти в состав «Ростахе» в марте 2017 года говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Тогда он назвал такой шаг «целесообразным», но признал, что делать его нужно «не сегодня». Позже глава Минпромторга Денис Мантуров признал, что эта тема действительно обсуждается. Он также отметил, что этот вопрос не решится в 2017 году.

Сергей Чемезов, генеральный директор Ростех / rostec.defence.ru

Судя по словам одного из собеседников «Коммерсанта», именно тогда в правительстве начали детальную проработку проекта объединения двух корпораций, а министр Денис Мантуров взял лично под свой контроль ход всех обсуждений. «Он прикладывает много усилий, чтобы продвинуть проект, и как министр, и как председатель совета директоров ОАК, и как глава наблюдательного совета "Ростеха"», — пояснил собеседник издания в оборонной промышленности.

Идея объединения двух государственных корпораций исходит из того, что для самолетов, которые производятся на мощностях ОАК, порядка 60–70% всех комплектующих выпускают госпредприятия, входящие в структуру «Ростеха».

Объединение будет выгодно и для ОАК, поскольку сократится управленческая цепочка: компаниям, входящим в корпорацию, не нужно будет проводить длительное межведомственное согласование проектов. Однако высокопоставленный чиновник заявил «Коммерсанту», что единой позиции по вопросу объединения авиастроительных активов в рамках «Ростеха» пока нет: «Ростех» и Минпромторг только за, но все остальные пока сомневаются. Собеседник поясняет, что некоторые члены кабинета министров убеждены, что передача активов ОАК «Ростеху» попросту перегрузит корпорацию.