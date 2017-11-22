Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей

Год назад президент Владимир Путин поручил создать систему поддержки несырьевого экспорта. «Уже по итогам следующего, 2017 года мы должны иметь действующую, эффективную систему поддержки несырьевого экспорта и экологических программ, увидеть реальные результаты ее работы», – заявил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Правительству было поручено «уделить особое внимание финансовому обеспечению этих инициатив, а также всех остальных приоритетных проектов». Одним из стратегических направлений экспорта была объявлена продукция агропромышленного комплекса.

Россия давно заняла лидирующие позиции по поставкам зерна на мировой рынок. Вторым по значимости экспортным продуктом могла бы стать птица, ведь Россия уже входит в пятерку крупнейших производителей курицы в мире. По данным портала «Агровестник», в 2016 году производство птицы в стране превысило 4,6 млн т в убойном весе. Как ожидают эксперты, по итогам 2017 года оно достигнет 4,9 млн т. И если в начале 2000-х годов на долю импорта приходилось 50% курицы, то сейчас птицефабрики обеспечивают внутренний рынок на 98%.

Прирост производства замедляется, и просто необходимо наращивать поставки за границу. Этому способствуют привлекательный курс рубля по отношению к доллару и спрос на курицу со стороны ряда стран. В настоящее время курица в России стоит дешевле, чем в Китае и США (хотя значительно дороже, чем в Бразилии).

Большие надежды

По данным портала «Агровестник», в 2016 году российские птицеводы продали за границу более 100 тыс. т продукции. Ожидается, что к концу текущего года экспорт достигнет 152 тыс. т (165 млн долл.). А ведь еще в 2007 году за границу продавалось всего 0,8 тыс. т. В основном отечественные агрохолдинги снабжают своей курицей ближнее зарубежье. Стать серьезным экспортером можно, только освоив новые каналы сбыта.

Ведущим направлением экспорта могли бы стать страны Азии, Африки и Ближнего Востока, которые готовы закупать существенные объемы российской курицы. Крупные птицеводческие комплексы уже начали продавать курицу в Египет, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вьетнам (туда идут преимущественно субпродукты). Однако говорить о сколько-нибудь масштабном экспорте не приходится.

Сами производители, представители Россельхознадзора, чиновники других ведомств постоянно рассказывают об успехах в налаживании экспорта курицы. Регулярно в СМИ появляется информация о том, как то одно, то другое предприятие заключило контракт на продажу курицы. На деле в стране нет сколько-нибудь серьезных экспортеров птицы. Работа на экспорт предполагает жесткое соблюдение стандартов производства, а работа с мусульманскими странами накладывает дополнительные обязательства. Помимо высокого качества самого мяса необходимо обеспечить условия производства по мусульманским канонам. Однако проблема в том, что даже крупные производители не готовы к работе на внешний рынок.

Так, попытка ООО «Белгранкорм» выйти на рынки арабских стран обернулась провалом. Белгородская компания входит в число ведущих производителей курицы в России. По оценкам независимых экспертов, она занимает четвертое место по объемам производства. Правда, сам «Белгранкорм» ставит себя на третью строчку. Согласно данным сайта компании, в прошлом году «Белгранкорм» произвел 282 тыс. т бройлеров, в планах на текущий год вырасти до 345 тыс. т. Свою продукцию компания продает под марками «Ясные зори», «Халяль», «Сельские традиции», «Куриный король», которые представлены практически во всех розничных сетях страны.

Казалось, у «Белгранкорма» было все для того, чтобы стать серьезным экспортером: современное оборудование, мощности, способные обеспечить рост производства, возможность адаптации продукта под требования новых рынков и, главное, сертификат «Халяль». В марте 2016 года «Белгранкорм» заключил с компанией «Агроимпекс» агентское соглашение о продвижении курицы. «Агроимпекс» стал эксклюзивным представителем по вопросам экспорта в страны Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Йемен, Оман), обязался проводить анализ рынка на оговоренных территориях, искать покупателей, проводить преддоговорные переговоры, согласовывать условия поставок… Уже к началу сентября агент получил предложения от ОАЭ, Ирака, Египта на поставку от 100 до 2000 т в месяц замороженных тушек халяльной курицы. Вскоре выяснилось, что компания не имеет разрешения на продажу курицы в арабские страны.

На сайте Россельхознадзора «Белгранкорм» значился в списке предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям ОАЭ. При этом еще в феврале 2016 года компания получила от Россельхознадзора и посольства России в ОАЭ письма с информацией об изменении порядка аккредитации и сертификации курицы. На предприятие должна приехать комиссия страны-импортера, проверить производство и сделать выводы о его соответствии национальным стандартам качества и нормам халяль. Причем, расходы по приезду и приемке комиссии должно нести само предприятие. При положительном решении производитель получит аккредитацию и будет внесен в реестр экспортеров ОАЭ.

Стоит заметить, что в каждой мусульманской стране свои правила допуска продукции. Например, поставки в Египет не требуют прохождения аккредитации, достаточно наличие местного сертификата «Халяль». Но египетские инспекторы проверяют каждую предназначенную на экспорт партию. Бывает, что аккредитация одной мусульманской страны может признаваться другими. К примеру, при наличии сертификата ОАЭ можно продавать птицу, например, в Кувейт или Бахрейн.

«Белгранкорм» предоставил своему агенту весь перечень имеющейся санитарной и технической документации на курицу, включая сертификаты «Халяль» на производство и бойню, выданные Международным центром сертификации и стандартизации «Халяль» при Совете муфтиев России для прохождения первой ступени аккредитации. «Агроимпекс» за свой счет перевел документы, разместил их на сайте Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ, заплатив пошлину за производителя (что является пунктом номер два прире гистрации). А «Белгранкорм» направил агенту гарантийное письмо, взяв на себя обязательства возместить все расходы.

Пока шли процедура регистрации и подготовка приезда инспекторов, агент продолжал анализировать возможные рынки сбыта, пытаясь получить от производителя внятные предложения о том, сколько продукции и в какой срок они готовы поставлять. Представители «Белгранкорма» отвечали, что предоставят информацию по запросу.

Нехаляльная птица

В январе на фабрику «Белгранкорм» приехала Комиссия Министерства климатических изменений и окружающей среды. И вынесла вердикт: производство не соответствует мусульманским канонам. Претензии подробно расписаны в акте приемки аж в пяти пунктах. Для примера: комиссию удивило то, что при наличии отдельных халяльных и нехаляльных цехов оба вида продукции поступают на один и тот же склад.

Ситуация весьма странная, ведь «Белгранкорму» еще в 2015 году был выдан сертификат Международного центра сертификации и стандартизации «Халяль» при Совете муфтиев России. В июле 2016 года предприятие проверяла комиссия центра и представители местной религиозной общины. Был составлен акт с рекомендациями устранить выявленные нарушения. Отдельной строкой прописано: производство, оборудование и персонал позволяют производить «Халяль» с учетом выполнения рекомендаций.

Возникает ряд вопросов. На что рассчитывал производитель, у которого было достаточно времени перестроить производство под необходимые стандарты? Что за продукт под маркой «Халяль» все это время продавался российским мусульманам? И, наконец, какая курица предлагается потребителям нехаляльной продукции? Ведь претензии арабов не ограничились только лишь религиозной составляющей.

В акте приемки отдельным пунктом отмечено, что продукция «Белгранкорма» не соответствует требованиям о противоборстве фальсификации и даче ложной информации при торговых и коммерческих операциях в части предоставления информации о содержании всех добавок и растворов в сыром мясе. Попросту говоря, в курицу для увеличения веса впрыскивают неизвестную, не указанную на маркировке и этикетке жидкость.

Как рассказали представители «Агроимпекса», автоматизированное оборудование для накачки тушек арабы увидели своими глазами. Работники фабрики пытались убедить инспекторов, что жидкость впрыскивается только в тушки, предназначенные для местного покупателя, и никто не собирается «накачивать» экспортную курицу. Но, вероятно, арабам сложно понять психологию отечественного производителя, и они справедливо полагают: есть аппарат, и работать он может на оба рынка. В итоге комиссия отказалась допустить «Белгранкорм» в ОАЭ. Ранее «Белгранкорм» пытался получить сертификат на экспорт курицы в ЕС. Однако европейская комиссия выявила несоответствие продукции европейским нормам качества и безопасности.

Заключение Комиссии Министерства климатических изменений и окружающей среды ОАЭ

Стоит заметить, что «Белгранкорм» уже попадал в скандальные истории на внутреннем рынке. Например, в марте Россельхознадзор, как сообщал РБК (25.05.17), обнаружил антибиотик фуразолидон в куриных наггетсах компании «Каргилл», которая поставляет продукты в «Макдоналдс». Тогда котлеты исследовала Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория. Также антибиотик нашли в замороженном курином филе, к тому же курица кишела сальмонеллой. Именно «Белгранкорм» поставлял курицу для переработки в «Каргилл». Глава представительства «Каргилл» в России Елена Засимова тогда направила письмо на имя руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, в котором сообщила: «Белгранкорм» не заявлял об использовании антибиотиков в своем производстве, поэтому контроль содержания фуразолидона в каждой партии сырья от данного поставщика не осуществлялся.

Уйду я от вас

После отказа арабских инспекторов сертифицировать производство агент неоднократно посылал письма белогородским птичникам с просьбой устранить недостатки для прохождения повторной комиссии, а также предоставить конкурентоспособную цену и информацию о возможных объемах поставки. В ответных письмах производитель посылал заверения в заинтересованности экспорта. Агент повторно зарегистрировал «Белгранкорм» на сайте арабского министерства, еще раз заплатив пошлину.

С самого начала «Агроимпекс» сообщил производителю о запрошенной импортером цене: 1,35–1,4 долл. за килограмм (например, компании «Черкизово» и «Ресурс» в тот же период продавали курицу в эти страны по такой же цене). Отпускная цена «Белгранкорма» для внутреннего рынка состаляла около 80 руб. за килограмм, включая НДС (при экспорте НДС возвращается). При этом себестоимость тушек на момент, предшествующий подписанию соглашения, составляла 50–60 руб. за килограмм (при курсе доллара 76–79 руб.). Вероятно, «Белгранкорм» надеялся на дальнейшее падение рубля и возможность заработать на экспорте гораздо больше, чем на внутреннем рынке.

Компания стала настойчиво предлагать свою цену поставки: 140 руб., то есть примерно 2,35 долл. Представители «Агроимпекса» пытались объяснить птичникам, что в каждой стране сформирована постоянная рыночная цена, что при экспорте возвращается НДС в размере 10% и даже, торгуя по себестоимости, можно получить выгоду, что экспортеры зарабатывают не на высокой наценке, а на объеме отгружаемой продукции и стабильности поставок.

В итоге «Белгранкорм» отказался не только от работы на экспорт, но и от возмещения расходов своему агенту. Производитель подал иск в Арбитражный суд Белгородской области о признании агентского договора недействительным. Вероятно, таким способом производитель демонстрирует свою неспособность обеспечить качественную продукцию на экспорт. Ведь намного проще работать на внутреннего покупателя.

Между тем юристы «Агроимпекса» указывают на п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса. В ней говорится: по агентскому договору одна сторона обязуется за вознаграждения совершать по поручению другой стороны (принципиала) юридические и иные действия за счет принципиала. В общей сложности «Агроимпекс» потратил на выполнение обязательств по агентскому договору приблизительно 20 млн руб. За свой счет компания изучала потенциальные рынки сбыта (для чего пришлось укомплектовать штат профильными специалистами, снять офис), зарегистрировалась на трех зарубежных электронных специализированных торговых площадках, вела переговоры с руководством Россельхознадзора, Министерства экономики ОАЭ, участвовала в международных выставках, перевела материалы на арабский и английский языки, составила анализ логистических маршрутов экспорта, зарегистрировала компанию на сайте Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ, оплатила перелет и проживание инспекторов, услуги переводчиков-синхронистов.

Стабилизаторы, антибиотики, чума

История с «Белгранкормом» заставляет в очередной раз задуматься о качестве продуктов, продаваемых в наших магазинах. Постоянно потребительский рынок сотрясают разного рода скандалы. Независимые лаборатории и официальные проверяющие органы нередко находят в пище вредные вещества. В погоне за прибылью недобросовестные производители применяют любые уловки, лишь бы увеличить вес товара. При этом текущие обязательные стандарты в России запрещают содержание стабилизаторов, эмульгаторов, наполнителей и загустителей в мясе птицы. В том числе это касается фосфатов и полифосфатов – полимеров фосфорной кислоты, которые выполняют функции влагоудерживающего агента. Непонятно, как эти лишние ингредиенты влияют на наш организм.

В курице периодически находят следы антибиотиков, что вызывает обеспокоенность врачей. Конечно, использование различных лекарств при выращивании птицы – необходимый шаг. Куриная болезнь – дело жуткое, ведь в один день может пасть весь птичник. Раньше в промышленном птицеводстве применялись кормовые антибиотики, в том числе на основе тетрациклина. Сегодня их использование, как и стимуляторов и анаболиков, в России запрещено. Однако на деле невозможно определить, какими лекарствами, в каких количествах кормили птицу и как долго это продолжалось – всю жизнь или же прекратилось за какое-то время до убоя, чтобы препарат покинул организм.

Животным могут скармливать те же препараты, что дают человеку. Врачи ограничивают прием антибиотиков в больнице, выписывают их строго по рецепту в поликлинике, но вместе с курицей человек получает тот же медикамент, только вслепую. При реальном заболевании лекарство, регулярно попадающее с пищей в организм человека, уже не будет действовать. О масштабах проблемы можно только догадываться.

В середине ноября Госдума приняла закон, согласно которому Россельхознадзор получает право рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента выработать позицию по введению необходимых мер при применении антибиотиков в животноводстве. По мнению участников рынка, необходимо создать единую электронную систему контроля антибиотиков в животноводстве: какие именно антибиотики использует тот или иной производитель, в каких объемах закупает лекарства, куда идет приготовленная из мяса или молока готовая продукция, возможно, стоит указывать на этикетке название антибиотика, которым лечили животное.

Контролем качества продуктов в нашей стране занимаются две организации: Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Первая проверяет и сертифицирует непосредственно производство, вторая – проверяет готовый продукт в торговых точках. Помимо плановых проверок Роспотребнадзор реагирует на жалобы потребителей. Официальные лица постоянно говорят, что в России стандарты качества не хуже, чем в Европе (в частности, не допускаются некоторые антибиотики, стимуляторы роста, анаболики, введен запрет на использование хлора для обеззараживания птицы).

Почему же производители творят, что им вздумается? Потому, что качество продукта в нашей стране плохо контролируется. Сегодня каждое крупное предприятие обзавелось своей лабораторией, в стране действует немало независимых лабораторий, где можно проверить продукцию. При этом, как отмечают участники рынка, только в головной структуре Россельхознадзора в Москве есть сертифицированные лаборатории, способные проводить серьезные анализы. Речь идет не только о детальной проверке на антибиотики, но и о генетическом анализе (позволяет установить факт каннибализма, когда птицам скармливают своих же собратьев). Например, использование костной муки (производится из костей животных) при откорме животных запрещено не только в Европе, но и в России. Но наши производители нарушают установленные нормы. И проверить их почти невозможно.

Сложилась весьма странная ситуация – пищевые предприятия контролируют сами себя, а ведомство, которое должно строго следить за качеством продуктов, не только не имеет необходимых ресурсов, но и, вероятно, закрывает глаза на серьезные нарушения. Никто толком не знает, что творится в регионах. Информация просачивается в прессу только тогда, когда скрывать ее становится невозможно.

Например, неделю назад произошел очередной крупный скандал. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил ветеринарную службу Тюменской области в сокрытии факта вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионе, а также ее распространения за пределы области. Ранее власти Тюменской области сообщили о выявлении очага АЧС в Исетском районе и уничтожении около 16 тыс. свиней на ООО «Комплекс» в селе Шорохово и поголовья свиней в личных хозяйствах в радиусе 5 км. Появились сообщения и о вспышках АЧС в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе, которые покупали продукцию у «Комплекса».

«По нашим данным, ветеринарная служба Тюменской области скрывала развитие африканской чумы. Мы думаем, что болезнь начала распространяться в области в 20-х числах октября. Ситуация усугубляется тем, что «Комплекс» две недели работал и отправлял продукцию сотням потребителей, например на изготовление пельменей, – сказал Сергей Данкверт. – Мы, со своей стороны, подключили к работе региональное управление Роспотребнадзора, так как уже речь идет о готовой продукции. Все органы исполнительной власти должны заниматься выявлением, изъятием и уничтожением этой продукции. Мы пишем письмо в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту сокрытия и распространения африканской чумы. Люди умышленно отправляли в другие регионы зараженное мясосырье, и непонятно, как ветеринарные врачи это допустили».

Пока надзорные органы всячески скрывали проблему, зараженная продукция могла разойтись сотням мелких предприятий. Для человека болезнь опасности не представляет. Но ведь кто-то мог накормить чумными пельменями домашних свиней, которые разнесут заразу по округе, и она вполне может перекинуться на промышленные свинофермы.

Вернемся к «Белгранкорму». Производитель рассчитывал хорощо заработать на экспорте, рассчитывая на то, что в арабских странах не особо заморачиваются качеством и безопасностью продуктов. Между тем выход даже на арабский рынок чреват серьезными издержками, которые отечественный производитель нести не желает. Издержки несет внутренний потребитель. Ценой собственного здоровья.

Примечательно, что предприниматель В.Никифоров, к примеру, сам – не благодаря Минсельхозу – а за собственные средства на собственной энергии и авторитете создал контракт, совершив невозможное – потеснил на рынке традиционных поставщиков-бразильцев.