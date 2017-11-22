Росэнергоатом: Динамика образования радиоактивных отходов АЭС за последние 25 лет уменьшилась в 2 раза

Динамика образования радиоактивных отходов (РАО) за последние четверть века уменьшилась в 2 раза. Это стало возможным благодаря планомерной реализации Концерном «Росэнергоатом» многочисленных организационно-технических мероприятий, включающих, в том числе, постоянное совершенствование технологий обращения с РАО и регулярный пересмотр лимитов образования РАО на АЭС.

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник отдела отработавшего ядерного топлива, радиоактивных отходов и подготовки к выводу из эксплуатации Концерна «Росэнергоатом» Михаил Стахив в ходе Международного общественного форума-диалога «АтомЭко-2017», который открылся 21 ноября 2017 г. в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Концерн Росэнергоатом»

Сегодня в России эксплуатируются 35 энергоблоков АЭС (филиалы АО «Концерн Росэнергоатом»), при этом обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами является одной из ключевых задач, от успешного решения которой во многом зависит безопасность эксплуатации АЭС в целом.

Сегодня на АЭС России внедрены технологии, обеспечивающие безопасное обращение с РАО на всех этапах: от сбора, сортировки и транспортирования, до переработки и кондиционирования. При этом конечный продукт в виде кондиционированных РАО обеспечивает надежную изоляцию содержащихся в них радионуклидов от окружающей среды в течение длительного срока, достаточного для их полного распада и перевода РАО в нерадиоактивное состояние.



Также активно ведется масштабная работа по оснащению АЭС современными комплексами по переработке РАО. В рамках этой работы в 2003 г. был веден в промышленную эксплуатацию центр обработки твердых отходов на Балаковской АЭС, а в 2006 г. - первый в мире промышленный комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) на Кольской АЭС, где была реализована технология ионоселективной очистки (УИСО – установка ионоселективной очистки).



Технологии, доказавшие свою успешность и перспективность на Кольской АЭС, внедряются сейчас на ряде других атомных станциях: в 2016 г. аналогичная установка введена в эксплуатацию на Смоленской атомной станции в составе комплекса переработки радиоактивных отходов (КП РАО). Ведется сооружение КП РАО на Ленинградской и Курской АЭС.



В настоящее время оборудованием, обеспечивающим переработку твердых и жидких РАО, оснащена большая часть российских АЭС. В июле 2017 г. в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» - «Опытно демонстрационный инженерный центр» (г. Нововоронеж) введен в промышленную эксплуатацию Комплекс плазменной переработки радиоактивных отходов (КПП РАО), который обеспечил уменьшение количества РАО после переработки в 35 раз по сравнению с исходным объемом.

По мнению Михаила Романовича, дальнейшее развитие атомной энергетики требует продолжения работ по внедрению целостной системы обращения с РАО, основой которой является концепция (техническая политика), определяющая развитие вопросов обращения с РАО. «Концепция предусматривает разработку и реализацию безопасных методов, технологий и технических средств по переработке, хранению, транспортировке, а также окончательной изоляции твердых и отвержденных РАО от окружающей человека природной среды на весь необходимый период. При этом конечной целью осуществления концепции является реализация технологий и оборудования по переработке отходов, проектов безопасного хранения и захоронения РАО», - отметил Стахив.

В соответствии со Стратегией обращения с радиоактивными отходами Концерна «Росэнергоатом», утвержденной в 2013 г. Госкорпорацией «Росатом», одной из основных задач Концерна до 2020 г. является, в том числе, разработка и реализация мероприятий по снижению объемов образования РАО не менее чем на 5%, а целью на перспективу - полное удаление всех РАО из всех хранилищ АЭС с приведением их в безопасное состояние для последующего захоронения.



АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие крупнейшего дивизиона «Электроэнергетический» Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10 АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт. В настоящее время на АЭС России производится порядка 18,3% от всего объема выработки электроэнергии в стране.