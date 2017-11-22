Россия не будет принимать у себя этап Кубка мира по биатлону сезона 2018-2019 годов. Согласно календарю Международного союза биатлонистов (IBU), заключительный этап первенства, который предполагалось проводить в Тюмени, пройдет в столице Норвегии Осло. О решении исполкома сообщается на сайте союза.

Это решение было принято по итогам заседания исполкома Международного союза биатлонистов, проводившегося в связи с расследованием на основе доклада Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте. В ходе заседания, как подчеркивалось в сообщении союза, обсуждались не только результаты расследования, проходившего на основе доклада Макларена, но и текущее положение дел.

В результате утверждены были следующие даты и места проведения этапов Кубка мира: в словенской Поклюке 3-9 декабря 2018 года, австрийском Хохфильцене 10-16 декабря, чешском Нове Место 17-23 декабря, в немецких Оберхофе 7-13 января и Рупольдинге 14-20 января, в итальянском городе Антхольц 21-27 января, в канадском Канморе 4-10 февраля, американском Солджер Холлоу 11-17 февраля и в Осло 18-24 марта. Чемпионат мира по биатлону 2019 года пройдет в Швеции с 7 по 17 марта.

О том, можно ли было ожидать такого исхода, а также о том, можно ли было предотвратить его, и о том, что означает для России это решение с «Полит.ру» согласился поговорить Николай Яременко, главный редактор «Советского спорта». По его мнению, в чем-то этот исход был ожидаемым – с учетом прочих событий, происходящих в последнее время вокруг российского спорта.

«Это известие нас, конечно, очень печалит. Потому что, по большому счету, любые соревнования, которые проходят в России – это еще и возможность показать, как Россия может логистически грамотно организовывать спортивные состязания. И тем более важен был этап Кубка мира по биатлону, который планировалось проводить в Тюменской области.

Ведь Кубок мира по биатлону – по большому счету, уже бренд. И то, что нас теперь его лишают, а этап переходит в Осло в сезоне 2018-2019 года, наверное, в чем-то можно считать предсказуемым в свете всех последних событий – обсуждения недопуска России на Олимпиаду в Пхенчхане, обсуждение всех следствий допинг-скандалов.

Тренировка на этапе Кубка мира в Оберхофе. 4 января 2017 Андрей Аносов/СБР

Я прекрасно знаю, как тщательно местные власти к этому этапу готовились. Я общался с губернатором Тюменской области Якушевым, который и сам является любителем биатлона и обязательно приезжает на разные этапы Кубка мира, чтобы узнать, как это происходит. Он с особым чувством относился к организации этапа Кубка мира в России. Так что, конечно, все это очень печально.

В любом случае, я далек от мысли, что все случившееся надо рассматривать сквозь призму идеологии «осажденной крепости»: мол, мы все делаем правильно, а кругом – любые враги-иностранцы, которые только и пытаются откусить что-то от нашего отечественного спорта. Но, в общем, это только лишний раз показывает, что надо работать – и Союзу биатлонистов России трудиться над восстановлением своего реноме в международных спортивных организациях, и, наверно, надо прилагать усилия политическим властям, не только спортивному руководству.

Хочется верить, что эта работа в ближайший год будет проводиться по всем фронтам. Но все будет зависеть не от того, как относиться к этапу Кубка мира, его непроведению в России и к градусу тех заявлений, которые прозвучат с нашей стороны. А надо все-таки рассматривать это через призму того, что 5-7 декабря будет происходить в Корее и какие решения будут приняты по поводу Олимпиады. Надо увязывать это в целом с положением российского спорта в мире на сегодняшний момент», – сказал Николай Яременко.

Он пояснил, что если говорить о подготовке к российскому этапу Кубка мира, то конкретные российские спортсмены в результате решения исполкома Международного союза биатлонистов об отказе от проведения этапа Кубка мира сезона 2018-2019 годов в Тюмени не пострадают, так как они в настоящее время готовятся к ближайшим соревнованиям. Однако регион в целом понесет определенные потери.

Соревнования по биатлону в центре "Жемчужина Сибири", Тюмень admtyumen.ru

«Спортсмены всегда готовятся к тем соревнованиям, которые будут сейчас. И вряд ли у каких-то спортсменов могут возникнуть затруднения из-за того, что через год они должны были выступать на состязаниях в Тюмени, Ханты-Мансийске или где-то еще, а будут, как оказалось, выступать в Осло. А для региона в целом это удручающе, конечно. Плюс финансовые потери – но в данном случае это и есть та реальность, которую надо принимать», – считает Николай Яременко.

Между тем президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил информационному агентству «Р-Спорт», что после восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут приложены все усилия для возвращения в Россию этапа Кубка мира. Он добавил, что в настоящее время давать более конкретные комментарии нет возможности, и в то же время подчеркнул, что решение исполкома Международного союза биатлонистов еще должно быть утверждено исполкомом союза в декабре в австрийском Хохфильцене, где пройдет второй этап Кубка мира.

Президент Союза биатлонистов России отметил также, что многое зависит от того, какое решение по участию России в Олимпийских играх-2018 будет принято МОК в начале декабря.

«Это решение принято в связи с тем, что антидопинговое агентство нашей страны (РУСАДА) до сих пор не восстановлено в правах, – приводит информагентство слова Кравцова. – Как только оно будет восстановлено, мы, разумеется, приложим все силы к тому, чтобы вернуть в Россию не только Кубок мира, но и Кубок IBU».

Напомним, Российское антидопинговое агентство не было восстановлено в правах на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Сеуле. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года после допинг-скандалов в российском спорте.

Однако шансы на скорое восстановление имеются: по словам президента Всемирного антидопингового агентства Крэйга Риди, процесс восстановления в правах Российского антидопингового агентства завершен на 90%, так как российской организацией проделан серьезный объем работы.