Топ новостей 22 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вынесен приговор Ратко Младичу, умер Дмитрий Хворостовский, а Сулейман Керимов отказался признать вину в мошенничестве во Франции.

Гаагский трибунал приговорил генерала Ратко Младича за военные преступления в Боснии к пожизненному заключению. Суд подтвердил 10 из 11 пунктов обвинения, включающих гонения и насильственное переселение мусульманского населения Боснии и Герцеговины, «геноцид, гонения, истребления и депортацию» в Сребренице, обстрел Сараева и содержание военных наблюдателей ООН в качестве заложников.

Известная запись, на которой генерал Ратко Младич отдаёт полковнику артиллерии Мирко Вукашиновичу приказы об обстреле районов Сараево: "Бей по Пофаличам, там сербского населения немного" (!) "Чтоб они там спать не могли, чтоб они разума лишились" https://t.co/sFSVPp7YoR pic.twitter.com/TA2iraCpVe — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 22 ноября 2017 г.

Ратко Младич получил пожизненный срок. Все, что известно военных преступлениях и геноциде, которые устроил генерал pic.twitter.com/scA1VDBX77 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 22 ноября 2017 г.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне на 56-м году жизни после борьбы с опухолью головного мозга. Он завещал кремировать себя, прах разделить на две части и захоронить в Москве и на родине певца в Красноярске.

Последние годы Дмитрий Хворостовский был примером того, как бороться со смертью. Он победил ее своим вечным талантомhttps://t.co/Cjv6vRcicd — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 ноября 2017 г.

Я не собирался становиться ньюсмейкером с этой печальной, трагической новостью. Это были просто эмоции, простите.. — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 22 ноября 2017 г.

Игорь Плотницкий

В МВД Украины заявили, что глава ЛНР Игорь Плотницкий уехал в Россию. В Кремле же опровергли, что АП поддержала сторону отстраненного от должности главы МВД ЛНР Игоря Корнета в его конфликте с главой республики. Позднее СМИ сообщили о захвате прокуратуры ЛНР неизвестными людьми.

В Кремле следят за ситуацией в Луганске. Понимание есть, но давать комментарии рано из-за отсутствия детальной информации -Песков



Перевожу. Кремль пока не решил, под каким соусом преподнести проводимую Путиным рокировочку в Луганске. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 22 ноября 2017 г.

Вы тут шутили про ЛНР? Дошутились:

"Бронетехника ДНР вторглась в Луганск" pic.twitter.com/bGlG0l4J1j — Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 22 ноября 2017 г.

Сулейман Керимов / duma.gov.ru

Сулейман Керимов после беседы в прокуратуре Франции отказался признать свою вину в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях в 2005-2008 годах на территории Франции. Срок его задержания продлен. Госдума решила обратиться к МИДу РФ, чтобы тот выразил протест против задержания Керимова.

Член высшего законодат органа в рабочее время задержан за наруш закона в другой стране, налоговым резидентом которой он является.

Россия, ты уникальна!.. pic.twitter.com/DnKHjAsAWD — Евгений Рехтер (@evgenyrekhter) 22 ноября 2017 г.

Очень бы хотелось, чтобы всех чиновников РФ, владеющих недвижимостью в Ницце, да и во многих других фешенебельных местах, начали бы поголовно привлекать к ответственности. Хотя бы там - за границей. Раз уж у нас в стране их покрывает действующая власть. — Владислав Наганов (@naganoff_ru) 22 ноября 2017 г.

Реклама такси UBER / flickr.com

Uber в 2016 году решил скрыть взлом собственной базы данных с информацией о клиентах и водителях, заплатив хакерам 100 тысяч долларов за то, чтобы они удалили скомпрометированную информацию. Им удалось получить данные 50 млн клиентов Uber и 7 млн водителей компании, а также информацию о 600 тысячах водительских лицензий в США.

Хакеры похитили данные о 57 млн клиентов и водителей американской корпорации Uber. Руководство компании пыталось скрыть информацию о случившемся.

Подробности в нашем видео:

Видео: © ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/MZgAQZMihn — ТАСС (@tass_agency) 22 ноября 2017 г.

Совет Федерации почти единогласно одобрил закон о СМИ-иноагентах. За документ проголосовали 154 человека при одном воздержавшемся. Это произошло несмотря на то, что Совет по правам человека при президенте просил Совфед отклонить закон и отправить его на доработку в Госдуму.

Закон о СМИ-иноагентах принят Совфедом. По сути, это средство защиты росс.СМИ за рубежом, инструмент сдерживания объявленной нам инфо-войны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 ноября 2017 г.

Проверка паспортов / mskagency.ru

Правительство утвердило образец новой разновидности визы для въезда в целях получения разрешения на временное проживание. Ее будут выдавать диппредставительство или консульское учреждение при наличии решения территориального органа МВД, виза будет однократной.

ВИЗА

облегчающая въезд в РФ для последующих финансовых поборов в отношении въехавших!!! — OPEN WORLD (@OWIRB) 22 ноября 2017 г.

Суд признал Умара Джабраилова виновным в хулиганстве после стрельбы в отеле и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Обвинение просило назначить экс-сенатору два года условно. Он извинился, но заявил, что мера необоснованная, так как она «не учитывают мою предыдущую жизнь и то, что я сделал для родины». Суд также оштрафовал экс-сенатора за употребление наркотиков.

Новый аттракцион: стрельба из пистолета в отеле в Москве! Всего за 500000... Рублей! Потому что можешь себе позволить!

Звоните нашему консультанту Джабраилову прямо сейчас. — Ове (@elnomio) 22 ноября 2017 г.

Радиоактивный счетчик / pixabay.com

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают подтверждением информации о якобы имевших место выбросах рутения-106. «Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — сказал он.

— Алло Минздрав, как получить компенсацию за вред от рутения-106?

— Не волнуйтесь, у него период полураспада 368 дней. Когда распадётесь, тогда и приходите. — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 22 ноября 2017 г.

Раньше мы почему плохо жили? Потому что рутениевых дождей у нас не было! — Дядюшка Шу (@Shulz) 22 ноября 2017 г.

МОК лишил медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину: Третьяков завоевал на Играх-2014 золотую награду, а Никитина взяла бронзу. Они пожизненно отстранены от участия в Играх. Также аннулированы результаты Олимпиады в Сочи скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной.