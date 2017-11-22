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22 ноября 2017, 18:00

Топ новостей 22 ноября

Генерал Ратко Младич
Генерал Ратко Младич
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Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вынесен приговор Ратко Младичу, умер Дмитрий Хворостовский, а Сулейман Керимов отказался признать вину в мошенничестве во Франции.

Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению

Гаагский трибунал приговорил генерала Ратко Младича за военные преступления в Боснии к пожизненному заключению. Суд подтвердил 10 из 11 пунктов обвинения, включающих гонения и насильственное переселение мусульманского населения Боснии и Герцеговины, «геноцид, гонения, истребления и депортацию» в Сребренице, обстрел Сараева и содержание военных наблюдателей ООН в качестве заложников.

Умер Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне на 56-м году жизни после борьбы с опухолью головного мозга. Он завещал кремировать себя, прах разделить на две части и захоронить в Москве и на родине певца в Красноярске.

Власти Украины заявили о побеге главы ЛНР в Россию

 
Игорь Плотницкий

В МВД Украины заявили, что глава ЛНР Игорь Плотницкий уехал в Россию. В Кремле же опровергли, что АП поддержала сторону отстраненного от должности главы МВД ЛНР Игоря Корнета в его конфликте с главой республики. Позднее СМИ сообщили о захвате прокуратуры ЛНР неизвестными людьми.

Сулейман Керимов отказался признать вину

 
Сулейман Керимов / duma.gov.ru

Сулейман Керимов после беседы в прокуратуре Франции отказался признать свою вину в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях в 2005-2008 годах на территории Франции. Срок его задержания продлен. Госдума решила обратиться к МИДу РФ, чтобы тот выразил протест против задержания Керимова.

Uber сознался в сокрытии факта утечки данных о клиентах за деньги

 
Реклама такси UBER / flickr.com

Uber в 2016 году решил скрыть взлом собственной базы данных с информацией о клиентах и водителях, заплатив хакерам 100 тысяч долларов за то, чтобы они удалили скомпрометированную информацию. Им удалось получить данные 50 млн клиентов Uber и 7 млн водителей компании, а также информацию о 600 тысячах водительских лицензий в США.

Совфед единогласно поддержал закон о СМИ-иноагентах

Совет Федерации почти единогласно одобрил закон о СМИ-иноагентах. За документ проголосовали 154 человека при одном воздержавшемся. Это произошло несмотря на то, что Совет по правам человека при президенте просил Совфед отклонить закон и отправить его на доработку в Госдуму.

В России появилась новая въездная виза

 
Проверка паспортов / mskagency.ru

Правительство утвердило образец новой разновидности визы для въезда в целях получения разрешения на временное проживание. Ее будут выдавать диппредставительство или консульское учреждение при наличии решения территориального органа МВД, виза будет однократной.

Джабраилову назначен штраф в полмиллиона рублей

Суд признал Умара Джабраилова виновным в хулиганстве после стрельбы в отеле и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Обвинение просило назначить экс-сенатору два года условно. Он извинился, но заявил, что мера необоснованная, так как она «не учитывают мою предыдущую жизнь и то, что я сделал для родины». Суд также оштрафовал экс-сенатора за употребление наркотиков.

В Кремле опровергли сведения о выбросе рутения-106

 
Радиоактивный счетчик / pixabay.com

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают подтверждением информации о якобы имевших место выбросах рутения-106. «Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — сказал он.

МОК лишил скелетонистов из РФ двух медалей ОИ в Сочи

МОК лишил медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину: Третьяков завоевал на Играх-2014 золотую награду, а Никитина взяла бронзу. Они пожизненно отстранены от участия в Играх. Также аннулированы результаты Олимпиады в Сочи скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

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