Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку через неделю после государственного переворота. СМИ обсуждают это событие и гадают о перспективах.

Сейчас Зимбабве находится в тяжелом состоянии, пишет The Economist. Экономика сокращается, банки лопаются. Отставка Мугабе вызвала среди общественности ликование, но помимо Мугабе, в стране еще есть и правящая партия Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт, которая по-прежнему олицетворяют старую систему. Новым президентом собирается стать Эммерсон Мнангагва, бывший вице-президент, который тоже часть этой системы. 6 ноября Мугабе отправил его в отставку, что и стало зачином событий, вскоре завершившихся государственным переворотом. Таким образом, отчетливой перспективы серьезных изменений нет, считает автор.

Эммерсон Мнангагва UN Geneva

Партия решила отстранить Мугабе от предводительства спустя четыре дня после того, как военные поместили его под домашний арест и задержали нескольких его ближайших союзников, пишет Bloomberg. Ему дали срок до полудня понедельника, чтобы он ушел в отставку добровольно. В противном случае его собирались сместить с помощью импичмента. Срок Мугабе пропустил, но в итоге все же подал заявление об отставке.

Эта атака на Мугабе, комментируют авторы, стала кульминацией борьбы за партийное лидерство. Один внутрипартийный лагерь собрался вокруг Мнангагвы (и поддерживает дружеские отношения с военными). Второй собрался вокруг Грейс Мугабе, жены Роберта Мугабе, которую он наметил себе в преемницы в качестве президента. В итоге, по всей видимости, победа оказалась за Мнангагвой, а его оппонентов партия исторгла.

Грейс и Роберт Мугабе (оба слева) во время официального визита в ЮАР GovernmentZA

Bloomberg тоже подчеркивает, что экономика Зимбабве сейчас пребывает в плачевном состоянии. По оценкам, около 95% работоспособного населения пребывает без работы. Инфраструктура разрушается. Периодически случается нехватка продовольствия и денег. Многими своим бедами страна обязана поддерживавшейся Мугабе политике отбирания земель у белых фермеров, объясняют авторы. Из-за этого резко сократилось производство сельскохозяйственной продукции, а это, в свою очередь, привело к снижению доходов от экспорта и налогов.

Financial Times пишет, что зимбабвийский кризис пролил некоторый свет на ту роль, которую Китай играет в Африке. Два года назад китайский президент Си Цзиньпин прибыл с визитом в Хараре и энергично демонстрировал там свое расположение к Мугабе. В принципе это было в русле давней традиции: Пекин поддерживал зимбабвийского президента с самого его прихода к власти после свержения белого правительства в 1980 г.

Связи с Китаем снова дали о себе знать и в нынешнем сюжете. Генерал Константино Чивенга, возглавлявший переворот, за несколько дней до того побывал в Пекине. Это послужило поводом к медийным спекуляциям о том, что главным инициатором переворота был Китай, который яростно отрицает эту версию и объясняет ее популярность тем, что западные СМИ пытаются поссорить его с Африкой.

Некоторые эксперты, отмечает FT, считают, что не следует преувеличивать роль Китая в зимбабвийском перевороте. Однако показательно, что Китай не пытался ему препятствовать, а такая возможность у него точно была. По всей видимости, Мугабе к тому моменту оказался не нужен и впал в немилость у китайского руководства. Собственно, симпатия к нему восходила к тем временам, когда Китай при Мао Цзэдуне финансировал революционные движения в развивающихся странах. Теперь стратегия изменилась.

Сейчас финансирование разрушенных экономик представляется Китаю неблагодарным занятием. По некоторым сообщениям, Китай недавно отказался помогать Зимбабве в восстановлении экономики, пока Мугабе не выработает план передачи власти преемнику. И собственно на этапе развития этого плана случился переворот. В принципе этот переворот был выгоден Китаю, потому что в итоге президентом должен стать Мнангагва, которому Китай симпатизирует. Пока Китай ведет себя очень сдержанно и, по всей видимости, ждет, как будут развиваться события. Если все пойдет гладко, он постарается повлиять в своих интересах на формирование новой политической повестки. А если что-то пойдет не так, то он просто не будет вкладываться в заведомо убыточное начинание.