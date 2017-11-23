В среду канцлер британского казначейства Филип Хэммонд в обращении к парламенту объявил о сокращении прогнозируемого объема государственного бюджета. Сокращение связано, прежде всего, с перспективой отделения Британии от ЕС. Также ожидается уменьшение темпов экономического роста с вероятным возвращением к нынешним показателям не ранее 2021 г.

Bloomberg пишет, что британское правительство готовится к экономическим проблемам, которые считает неизбежными. На фоне этих прогнозов оно, тем не менее, ставит перед собой амбициозные задачи: во-первых, выделить 3 млрд. фунтов стерлингов на отделение от ЕС, а во-вторых, снабдить молодых граждан доступным жильем. Ожидается, что в этом году экономика Британии вырастет только на 1,4%. Ранее, в марте этого года, этот показатель оценивали в 1,6%. А еще раньше, в 2016 г., до референдума об отделении от ЕС , предсказывали рост на 2,2%. Эта динамика идет вразрез с общей мировой тенденцией, где темпы экономического роста по большей части увеличиваются.

Лондон. Чистка обуви / pixabay.com

Если Британия по итогам отделения от ЕС придет в состояние экономической стагнации, пишет редакция Wall Street Journal, то причина этого будет не в специфике (или даже отсутствии) торговой сделки с Брюсселем. Главная причина будет в том, что Британия не хочет реформировать свою внутреннюю экономику. Хэммонд сейчас испытывает давление с разных сторон. Финансовые «ястребы» от консерваторов требуют, чтобы он сокращал бюджетный дефицит и отказывался от кейнсианских методов расходования средств (в том числе с целью сокращения налогов). Другие консерваторы, наоборот, настаивают на кейнсианском подходе.

Наиболее грамотными редакция считает тех тори, которые признают необходимость радикальной дерегуляции. По их мнению, это поможет поддерживать инвестирование и производительность, когда Британия потеряет доступ к европейскому единому рынку. Их оппоненты (в числе которых находится премьер-министр Британии Тереза Мэй), наоборот, хотят «модернизировать» тори, чтобы они освоили политику социального расходования и субсидирования — то, что редакция обобщает выражением «ухищрениями для привлечения избирательских голосов».

Хэммонд, считает редакция, избрал самый плохой вариант. В налоговой политике он хочет сократить корпоративный налог, но личный подоходный налог начиная с определенного уровня дохода остается высоким, а это означает, что фактически такого снижения налогов никто не заметит. При этом расходование государственных средств остается обширным и щедрым. Например, на субсидии на строительство жилья определили дополнительно 15,3 млрд. фунтов. Еще 6,3 млрд. фунтов предназначено системе здравоохранения, которая до сих пор не была реформирована, то есть будет расходовать их заведомо неэффективно. 8 млрд. фунтов должно пойти в государственный инвестиционный фонд для финансирования новых разработок в области транспорта и технологий.

Лондон, вход в метро / pixabay.com

Правительство таким образом пытается завоевать себе расположение избирателей, комментирует редакция, но получается как раз наоборот. Избиратели начинают терять терпение, потому что они не видят у консерваторов ни понимания, как наладить ситуацию, ни серьезного стремления такое понимание выработать. Опросы общественного мнения уже отражают сокращение уверенности в том, что партия справляется с управлением экономикой. Если на это также наложится еще и ухудшение ситуации, связанное с изменениями по итогам отделения от ЕС, для тори это может закончится плачевно: избиратели перенаправят свои симпатии на лейбористов.