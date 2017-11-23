Юбилейный форум гражданского общества России

25 ноября 2017 пройдет пятый Общероссийской гражданский форум — ведущая площадка диалога гражданского общества России. Среди участников Форума — гражданские активисты и эксперты, представляющие как основные сектора гражданского общества, так и практически все регионы страны. Среди участников форума присутствуют также представители сферы бизнеса, государственные управленцы и сотрудники муниципальных структур.

В этому году своего рода названием Форума стала формулировка «Будущее России: федерация, регионы, города». Мероприятия объединены в пять тематических блоков:

Местное самоуправление и социальное партнерство

Правовое государство

Среда для жизни и социальные права

Открытое общество и управление государством

Наращивание человеческого и социального капитала

Для межфорумной деятельности и подготовки мероприятий на форуме сформировано 14 рабочих групп.

Гражданское просвещение

Выборы и референдумы

Защита животных

Качество социальной помощи

Местное самоуправление и социальное партнёрство

Общественный контроль

Открытые данные

Права в Интернете

Права потребителей

Развитие адвокатуры

СМИ

Социальное предпринимательство

Технологии взаимопомощи и повышения качества жизни

Экология

«Полит.ру» традиционно является информационным Общероссийского гражданского форума. Мы намерены, как и в прошлые годы, опубликует наиболее интересные его материалы.

Ниже мы публикуем расписание мероприятий Форума, проходящих 25 ноября в гостинице «Космос» с местами их проведения (отдельные мероприятия пройдут также 24 и 26 ноября).

Полную программу мы предваряем кратким рассказом о некоторых мероприятия.

Стратегия

Одним из значимых элементов каждого из Форумов является обсуждение ключевых тенденций развития и проектирование стратегии на будущее. Традиционно этому во многом посвящены открывающая и закрывающая Форум пленарная сессия.

Открывая Форум (10:00 — 12:00) пройдет дискуссия, одноименная общему слогану форума - «Будущее России: федерация, регионы, города» (модератор — Александр Архангельский).

В конце (20:00 — 22:30) — дискуссия «Как договориться о желаемом будущем» (модератор — Александр Аузан). Предварять дискуссию (в рамках того же временного слота) будут краткие резюме по основным направлениям работы ОГФ. Закроет работу Форума своим выступлением Алексей Кудрин.

Кроме двух пленарных сессий к стратегическим могут быть отнесены (при всей условности этого отнесения следующие мероприятия):

12:20 — 14:00. Дискуссия «Стратегии и реальность: почему всегда наступает другое будущее»

12:20 — 14:00. Дискуссия «Открытое правительство будущего»

12:20 — 14:00. Дискуссия «В чьих руках правосудие в России и как вернуть его гражданам?» (подробнее - ниже)

12:20 — 14:00. Дискуссия «Неравенство как ресурс развития регионов»

18:10 — 19:30. Диалог «Политическая стратегия гражданского общества: держаться подальше, влиять изнутри или менять систему?»

Гражданское просвещение

Ключевым фактором формирования обоснованной и ответственной гражданской позиции, а также важным подспорьем для коллективной самоорганизации с целью ее отстаивания является гражданское просвещение. Ему посвящены два мероприятия форума.

15:00 - 16:40. Дискуссия «Как дружить и выжить гражданским просветителям?».

Кому и какая помощь может быть нужна, кто готов помогать, нужно ли создавать что-то общее - и чего точно создавать не хочется.

18:10 - 18:50. Мастер-класс «Гражданское просвещение: как мы работаем».

Рассказы проектов о себе, с надеждой на советы со стороны остальных и учет лучшего опыта.

Суды

На Форуме будет линейка из трех мероприятий, посвященных одной из ключевых проблем развития России — формированию независимого правосудия.

12:20 — 14:00. Дискуссия «В чьих руках правосудие в России и как вернуть его гражданам?» с участием тех, кто смотрит на это из разных углов — исследователей, судей, адвокатов, правозащитников и других гражданских активистов, журналистов, чиновников. Логичным продолжением первого мероприятия станут еще два

16.50 – 18.00. Мастер-класс «Наблюдение за судами: как проводить и как применять?»

18.10 – 19.30 Круглый стол «Адвокатура как институт защиты прав человека »

Мероприятия программы ОГФ — 2017.

25 ноября 2017

C 8.00 - Регистрация участников и СМИ

Мраморный холл

09.00 – 9.50

Зеркальный холл

«Городская среда: власть, эксперты, горожане»

Дискуссия

В настоящее время по инициативе федерального центра в российских городах запущено сразу нескольких масштабных проектов по благоустройству и созданию общественных пространств: приоритетные проекты формирования комфортной городской среды и комплексного развития моногородов, внедрение практик инициативного бюджетирования. Публично озвучены планы по продолжению реализации системы федеральных, региональных и муниципальных проектов по изменению облика городов на ближайшие несколько лет. Формально все эти проекты предусматривают активное вовлечение жителей. Однако на практике нередки случаи, когда участие граждан лишь имитируется, а реальные решения по-прежнему принимают чиновники.

• Какие существуют технологии по действительному включению граждан в принятие решение по обустройству комфортной городской среды?

• Как соблюсти баланс интересов и наладить диалог между бизнесом, органами власти, экспертами и жителями?

• Какую роль могут играть городские сообщества в формировании облика города?

Модератор - Дмитрий Соснин - координатор проекта КГИ «Муниципальная карта России: точки роста»

Ожидается участие:

Владимир Вагин, руководитель проекта КГИ «Инициативное бюджетирование»

Максим Исаев, Руководитель направления разработки цифровых продуктов и работе с сообществами КБ Стрелка

Евгений Козлов, Заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы

Наталья Маковецкая, Руководитель направления соучаствующего проектирования и работы с горожанами КБ Стрелка

Олег Степанов, Управляющий партнер проекта «ЛавкаЛавка. Териберский производственный кластер»

Кирилл Никитин, партнер PwC в России, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора

Ирина Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка , руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»

10.00 – 12.00

Большой зал конгрессов

Открытие Форума

Будущее России: федерация, регионы, города (онлайн-трансляция)

Дискуссия

Эксперты дадут свой прогноз о том, с какими вызовами - технологическими, социальными, культурными, экономическими, образовательными - мы столкнемся через пять – десять – двадцать лет. Обсудят, что в состоянии культуры, экономики, общества, технологий, образования здесь и сейчас дает основания для позитива, а что является факторами, сдерживающими развитие. Наконец, спикеры предложат собственные рецептытого, что надо делать сообществу профессионалов в разных областях, чтобы мы оказались готовы к будущему. За что в ответе гражданское общество и к чему оно в действительности готово? Как преодолеть «эффект ножниц»? Нужно ли осуществлять «принуждение к прогрессу»? Как добиться консенсуса в пространстве огромного количества разнообразных интересов?

Модератор - Александр Архангельский, литературовед, критик, журналист, член Комитета гражданских инициатив.

Ожидается участие:

Алексей Кудрин, председатель Комитета гражданских инициатив, председатель совета Центра стратегических разработок;

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка России;

Александр Галицкий, венчурный инвестор, создатель фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс»;

Лариса Зелькова, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ГМК «Норильский никель»;

Андрей Себрант, директора по маркетингу сервисов компании «Яндекс»;

Константин Богомолов, театральный режиссер.

12.20 – 14.00

Зеркальный холл

Информационное пространство будущего: хаос или матрица

В рамках цикла «Образ будущего»

Меняется мир, меняется и скорость, и способы, и форматы передачи информации. Человеку неизбежно приходится адаптироваться к жизни в режиме онлайн в постоянно усложняющемся и уплотняющемся информационном пространстве.

Примитивизация контента – это миф или реальность?

Не разучатся ли люди читать? А если нет, то на чем они будут останавливать свой выбор?

Кто побеждает в конкуренции за аудиторию: самый умный или самый яркий?

Жизнь в постоянном информационном потоке – не приводит ли это к подмене действительности виртуальной реальностью?

Выживет ли телевидение, куда эволюционируют социальные сети и что придумают после мессенджеров?

Модератор - Светлана Миронюк - исполнительный директор PricewaterhouseCoopers, профессор практики московской школы управления СКОЛКОВО

Ожидается участие:

Максим Диденко - театральный режиссер

Ксения Чудинова - директор по внешним связям проекта «Сноб», журналист, пресс-секретарь Ксении Собчак

Илья Азар - журналист, специальный корреспондент «Новой газеты»

Александр Цыпкин - писатель

12.20 – 14.00

Сатурн

Будущее благотворительности: от импульса к культуре

В рамках цикла «Образ будущего»

Быстро меняющиеся технологические и экономические условия меняют правила игры в третьем секторе. Что будет определять развитие сектора? Какие тренды являются негативными и позитивными? Добрые дела необходимо делать открыто или не стоит привлекать внимание общественности к личной инициативе? И если привлекать внимание, то каким способом?

Модератор - Евгений Горькаев - основатель и генеральный директор Development Group, основатель «Душевный Bazar»

Ожидается участие:

Мария Черток – директор Фонда поддержки и развития филантропии КАФ

Екатерина Чистякова – директор Фонда «Подари жизнь»

Мария Стерхова - менеджер по развитию Добра Mail.Ru

Ксения Давидсон - исполнительный директор БФ "Шередарь"

Марина Михайлова - директор Центра социальных технологий «Гарант»

Партнер сессии - Development Group

12.20 – 14.00

Терраса

Третий сектор Москвы: образ будущего

Дискуссия

Цель дискуссии – определить векторы развития некоммерческой социальной сферы, а также обсудить важный вопрос: как организовать поддержку третьего сектора со стороны государства в будущем, чтобы эффективно способствовать его развитию и решению задач, направленных на улучшение жизни жителей мегаполиса.

Модератор - Антон Лопухин - директор Ресурсного центра НКО.

На сессии выступят:

Александра Александрова, председатель Комитета общественных связей города Москвы;

к участию также приглашены руководители некоммерческих организаций и представители крупнейших российских компаний с развитой корпоративной социальной ответственностью.

12.20 – 14.00

Юпитер

Как организуются организации будущего

В рамках цикла «Образ будущего»

Какие новые формы организаций в коммерческом и некоммерческом секторах появятся в будущем? Что является движущей силой появления новых форм? Эксперты в области эволюционного развития обсудят, как трансформировались организации на каждом витке развития общества, какие стадии мы уже прошли, а какие нам еще предстоит пройти. Речь пойдет также о концепции «бирюзовых» организаций, основанных на принципах самоуправляемости и целостности.

Представители бизнеса и НКО рассмотрят примеры существующих компаний и некоммерческих организаций и ответят на вопросы:

Что послужило причиной отказа от традиционной формы организации и перехода к новой форме?

Как новая форма организации повлияла на эффективность, распределение ролей и ответственности за результат?

Как изменилось представление о лидерстве в организации?

С какими ограничениями и препятствиями столкнулись организации, работающие на новых принципах?

Модератор - Даниил Рыбак - партнер Odgers Berndtson, Россия

Ожидается участие:

Евгения Шамис - CEO компании Sherpa S Pro, основатель и координатор проекта RuGenerations

Денис Лыхин - организатор фестиваля «Пустые Холмы»

Андрей Черняков - разработчик и ведущий программы развития «Эволюция»

Татьяна Честина - руководитель экологического движения ЭКА, управляющий партнер зеленого агентства «Велес»

Федор Шеберстов – ответственный за стратегию развития программы «Учитель для России», работу управляющего совета фонда поддержки и развития образования «Новый учитель»

Сергей Солонин – Генеральный директор QIWI

12.20 – 14.00

Вечерний космос_1

Стратегии и реальность: почему всегда наступает другое будущее (онлайн-трансляция)

В рамках цикла «Образ будущего»

Будущее нельзя «придумать» раз и навсегда: оно меняется под воздействием различных факторов, которые сами находятся в процессе постоянного изменения. Но тотальная переменчивость не означает отсутствия необходимость правильного выбора общего направления движения. Кто отвечает за этот выбор? Нужен ли общественный консенсус по его поводу? В чем особенности российского целеполагания?

Мир - и его будущее - становится все менее иерархичным и более «горизонтальным». Следовательно, на смену «вертикали» и ручному управлению должны прийти единые принципы - практически сетевые. Каким образом должны формулироваться эти принципы? Как добиваться их соблюдения? И в чем роль гражданского общества?

Модератор – Андрей Шаронов – президент Московской школы управления «Сколково»

Ожидается участие:

Дмитрий Потапенко – основатель и управляющий партнер компании Management Development Group Inc.

Олег Фомичев - статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ

Александр Аузан - декан экономического факультета МГУ, член экономического совета при президенте РФ

Константин Фокин – почетный президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов

Андрей Клепач , главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБа), председатель Экспертного совета Фонда президентских грантов

Андрей Галиев – советник председателя совета ЦСР

12.20 – 14.00

Вечерний космос_2

Открытое правительство будущего

В рамках цикла «Образ будущего»

Участники сессии обсудят результаты внедрения концепции открытости в органах исполнительной власти Российской Федерации и поговорят о приоритетах дальнейшей работы Правительства в этом направлении.

Часть государственных процессов, функций и услуг уже невозможно себе представить без использования механизмов открытого правительства. В то же время текущая рутина деятельности ФОИВ с системой поручений, приоритетом тактических задач над стратегическими, только наметившимся трендом на оценку качества государственных и социальных услуг продолжает оказывать сопротивление более глубокому проникновению механизмов открытости. Имеющиеся случаи «имитации» открытости наносят ущерб доверию между государством и обществом. Все механизмы должны развиваться, использоваться все большим числом граждан и чиновников для большего числа задач.

Модератор - Елена Панфилова, учредитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия»

Ожидается участие:

- Михаил Абызов, Министр Российской Федерации

Результаты работы открытого правительства: что удалось и где мы еще «закрыты»

- Анна Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»

Могут ли НКО участвовать в реформе законодательства

- Иван Бегтин, директор и соучредитель АНО «Инфокультура», член КГИ

Использование открытых данных для повышения качества государственного управления

- Светлана Маковецкая, Директор Общественного фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований» (Центр ГРАНИ)

Зрелость гражданского общества как задача нового правительства

- Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

Хочет ли общество открытости?

- Екатерина Шульман, доцент института общественных наук РАНХиГС, политолог

- Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), председатель совета директоров АО «Эксперт РА»

- Станислав Кучер, журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека

- Сергей Лапенков, Председатель Совета Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк»

Партнер сессии – Открытое правительство

12.20 – 14.00

Нептун

В чьих руках правосудие в России и как вернуть его гражданам?

Дискуссия

Независимое правосудие – необходимое условие верховенства права, политической конкуренции, эффективной и современной экономики, успешной защиты гражданских и социальных прав.

Основные проблемы российского суда сегодня связаны:

· с различными особенностями условий работы судей и институционального дизайна судебной системы, препятствующими независимой судейской деятельности;

· с катастрофическим нарушением принципа состязательности и равноправия сторон в результате дискриминации стороны защиты, доминирования обвинительного уклона, нарушения профессиональных прав адвокатов;

· с фактическим отсутствием реализации конституционной гарантии участия граждан в отправлении правосудия за счет урезания полномочий суда присяжных, за счет слабого участия в квалификационных коллегиях судей, за счет неразвитости института наблюдения и за счет недостаточной открытости в работе судов.

Дискуссия призвана свести на одной площадке представителей различных групп интересов, сторон экспертизы и гражданских активистов, испытывающих на себе проблемы с отсутствием независимого правосудия в России.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что в результате дискуссии удастся выявить основные препятствия в работе суда и определить направления гражданского участия в формировании независимого правосудия в России.

Модератор – Борис Долгин, член Оргкомитета ОГФ, член Совета Вольного исторического общества, член Совета просветительского фонда «Эволюция», член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог», соучредитель АНО «Информационная культура», научный редактор «Полит.ру»

Ожидается участие:

Тамара Морщакова - заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, член СПЧ, профессор, заведующая кафедрой судебной власти факультета права НИУ ВШЭ

Кирилл Титаев - ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге

Вадим Клювгант - адвокат, Вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы, член редколлегии журнала «Московский адвокат», Заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по защите прав адвокатов

Леонид Никитинский - учредитель «Центра правовых программ Леонида Никитинского», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Новой газеты»

Денис Новак - заместитель Министра юстиции Российской Федерации

Сергей Пашин - член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ «Высшая школа экономики», судья в отставке

Андрей Гривцов - адвокат, бывший следователь СК РФ

Татьяна Марголина - профессор Пермского государственного национального исследовательского университета

Николай Васильев - бывший руководитель аналитического управления аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, кандидат юридических наук

Партнер сессии - «Центр правовых программ Леонида Никитинского»

12.20 – 14.00

Галактика 1

Неравенство как ресурс развития регионов

Дискуссия

Согласно Конституции, Россия является федеративным государством. Однако сегодняшние отношения между федеральным центром и регионами России вряд ли можно назвать лучшими из возможных. В связи с этим в центре внимания дискуссии вопрос, как найти пути к оптимизации федеративного устройства и что представляет собой этот оптимум? В том числе эксперты обсудят такие проблемы, как:

• социально-экономическое и политическое неравенство регионов;

• культурные различия регионов (в том числе, различия политических культур) и их влияние на политический процесс в России и российскую экономику;

• организация власти в регионах и на федеральном уровне;

• функции Федеральных округов;

• проблема «совместного ведения» РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции РФ);

• бюджетный федерализм (степень самостоятельности бюджетов регионов в области фискальных полномочий и расходования средств; проблема изъятия части региональных доходов в федеральный бюджет);

• наиболее острые «внутренние» проблемы регионов;

• наиболее острые проблемы взаимоотношений между регионами и федеральным центром в области политики, экономики, культуры.

Модератор – Марк Урнов, научный руководитель департамента политической науки НИУ ВШЭ

Ожидается участие:

Ольга Вендина - ведущий научный сотрудник лаборатории геополитических исследований Института географии РАН

Михаил Виноградов - президент Фонда «Петербургская политика»

Григорий Голосов - профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Наталья Зубаревич - профессор географического факультета МГУ, директор региональных программ Независимого института социальной политики

Александр Кынев - доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ

Эмиль Паин - ведущий научный сотрудник института географии РАН

Владимир Рыжков - политик

Алексей Титков - доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ

Шломо Вебер - Ректор РЭШ, Научный руководитель Лаборатории исследования социальных отношений и многообразия общества РЭШ, Профессор

Антон Табах - Доцент НИУ ВШЭ, Факультет экономических наук / Департамент прикладной экономики

Кирилл Янков - Председатель Межрегиональной общественной организации содействия защите прав пассажиров «Союз пассажиров»

Галактика 4

Регулирование за гранью фола: как российские законы уничтожают интернет-отрасль и цифровые права граждан и что с этим делать

Дискуссия

Серия экспресс-докладов ведущих экспертов в области защиты прав человека и гражданина в Интернете.

Модератор – Артем Козлюк - руководитель организации «РосКомСвобода»

Ожидается участие:

Саркис Дарбинян , глава юридической практики общественной организации «РосКомСвободы», руководитель Центра цифровых прав

Ирина Левова , куратор рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, координатор Кластера по информационной безопасности РАЭК

Карен Казарян , главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)

Александр Исавнин , координатор направления международного сотрудничества общественной организации «РосКомСвобода», эксперт Ассоциации “Открытая сеть”

Михаил Климарев , директор аналитического агентства «Точка отсчета», директор «Общества защиты интернета»

Владимир Харитонов , исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей

Дмитрий Мариничев , Интернет-омбудсмен

Партнер дискуссии – Роскомсвобода

12.20 – 14.00

Плутон

Радиоактивные отходы в РФ: вызовы и перспективы

Круглый стол

Вопросы выбора для мест окончательного захоронения радиоактивных отходов практически всегда вызывают жаркую общественную дискуссию в затрагиваемом регионе. Как власть должна учитывать мнения местных жителей и экологических организаций? Каким должно быть участие общественности в принятии решений по окончательному захоронению радиоактивных отходов на той или иной территории? Может ли обеспечение безопасности радиоактивных захоронений стать предметом общественного контроля? На эти и другие вопросы эксперты будут искать ответы в рамках круглого стола.

Итогом работы круглого стола станет согласованная резолюция о необходимости участия общественности и учета мнения местного населения в вопросах выбора мест размещения пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также предложения по внедрению конкретных механизмов общественного контроля.

Модератор - Александр Никитин - председатель экологического правового центра «Беллона» (Санкт-Петербург), руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия с общественными и экологическими организациями в части размещения объектов изоляции РАО Общественного совета госкорпорации «Росатом»

Ожидается участие:

Никита Медянцев - руководитель Центра общественных и международных связей ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» («НО РАО»)

Денис Плещенко - начальник управления по коммуникациям ФГУП «РосРАО»

Александр Колотов - координатор программы «Безопасность РАО» Российского социально-экологического союза (РСоЭС)

Андрей Ожаровский - эксперт программы по ядерной и радиационной безопасности Международного социально-экологического союза (МСоЭС)

Представители Гринпис России

12.20 – 14.00

Венера

Свобода слова в эпоху Больших данных

Дискуссия

В новом цифровом мире транснациональные корпорации приобретают колоссальные возможности по контролю над жизнью каждого человека. Самым опасным является возможность злоупотребления использованием данных в целях манипуляции общественным мнением и формированием новой реальности. Современные государства значительно отстают, как в регулировании, так и в понимании природы этого явления. Государства как инструменты защиты общественных интересов теряют свою эффективность в быстро меняющемся мире.

В современном обществе еще не сформирована идентичность относительно того, что можно считать цензурой в цифровую эпоху, учитывая, что блокировки поддерживаются большинством населения, а среди специалистов господствует снисходительное отношение к цензуре.

Кто он – «цифровой диссидент»? Человек, чьи личные убеждения расходятся с господствующей доктриной. И каковы могут быть последствия конфликта с внушаемой идеологией?

Модератор - Алексей Сидоренко - руководитель Теплицы социальных технологий

Ожидается участие:

Александр Черкасов – председатель Совета ПЦ, член Правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», сотрудник программы «Горячие точки», член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, журналист.

Александр Верховский - журналист и публицист, директор информационно-аналитического центра «Сова», вице-президент и главный редактор информационно-исследовательского центра «Панорама» В. В. Прибыловского.

Алексей Шляпужников - президент Интеллектуального Движения «Лебедь»

Мария Эйсмонт – журналист, автор колонок о гражданском обществе в газете «Ведомости». Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» за 2014 год.

Партнер – Теплица социальных технологий

12.20 – 14.00

Библиотека ОГФ

Молодежные дебаты и другие технологии гражданского воспитания

Презентация и дебаты

На Форуме состоится презентация технологии молодежных дебат и пройдет финал турнира молодежных дебат (сам турнир начнется еще накануне, 24 ноября). На турнире будут дебатироваться темы, по которым нет консенсуса в обществе:

• нужен ли в России суд присяжных;

• стоит ли законодательно запретить органам государственной власти и органам местного самоуправления содержать средства массовой информации, выдавать гранты на развитие СМИ и на производство того или иного контента, тех или иных передач или печатных материалов;

• эффективнее ли сегодня менять мир к лучшему, работая в некоммерческих организациях и гражданских инициативах, а не в органах государственной власти;

• должны НКО в России законодательно получить право на коммерческую тайну на таких же основаниях и таким же образом регулируемое, что и право на коммерческую тайну для коммерческих организаций

После подведения итогов турнира будут презентованы другие технологии обучения молодежи (интеллектуальные игры, олимпиады и т.д.).

Ведущие:

Максим Иванцов - координатор инициативы «Школьные проекты»

Алексей Ремыга - основатель и координатор проекта «Полис»

12.00 – 14.00

Терраса

Консультации экспертов по правам в Интернете

Екатерина Абашина - ведущий юрист ООО «Центр защиты цифровых прав»

Консультации экспертов по технологиям развития территорий и применению ресурсов локальных сообществ

Максим Шпаковский - директор городских проектов компании Aventica, основатель проекта "Соседские центры"

Сергей Кузнецов - руководитель всероссийского проекта «Добрососедство»

Елена Малицкая – президент межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», член Оргкомитета ОГФ

12.00 – 19.30

Фойе Большого зала конгрессов

Консультации экспертов по инициативному бюджетированию

14.00 – 15.00 – Обед для участников Форума

Ресторан Калинка

Ресторан Центральная Галактика

15.00 – 16.40

Зеркальный холл

Третья миссия университетов

Дискуссия

Традиционно за высшими образовательными учреждениями в качестве основных было закреплено две функции: обучение и научно-исследовательская деятельность. «Третья» миссия, успешно реализованная многими зарубежными и российскими вузами, предполагает активное участие высшей школы в жизни общества, что одновременно приводит к повышению качества жизни в регионах и муниципалитетах, а также к развитию и повышению устойчивости самих образовательных организаций. Успехи и ошибки вузов в этом направлении обсудят участники сессии.

Модератор – Лариса Зелькова - Старший вице-президент - руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, член Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», президент Благотворительного фонда Владимира Потанина

Ожидается участие:

Евгения Михайлова, ректор Северо-Восточного федерального университета,

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова,

Алина Левитская, ректор ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,

Сергей Землюков, ректор Алтайского государственного университета,

Лариса Нехвядович - декан факультета искусств АлтГУ

Юрий Чернышов - заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ

Алексей Зубец, проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Финансового университета при Правительстве РФ

Владимир Васильев - Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, член-корреспондент Российской академии наук, вице-президент Российского союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга

Дарья Козлова, первый проректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики,

Василий Попов, проректор по науке и инновациям Воронежского государственного ниверситета,

Темыр Хагуров, проректор по учебной работе, качеству образования – первый проректор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар)

Вероника Шубаева, проректор по учебной и методической работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета

Лев Якобсон, первый проректор НИУ «Высшая школа экономики»

Наталья Мальковец, доцент кафедры муниципального управления Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета; ответственный секретарь секции местного самоуправления Ассоциации сибирских и дальневосточных городов,

Шломо Вебер – ректор Российской экономической школы,

Вячеслав Бахмин – председатель Экспертного совета Политехнического музея, член Московской Хельсинкской группы, член Оргкомитета ОГФ

Александр Гордеев - первый проректор Крымского федерального университета

Партнер дискуссии - Благотворительный фонд Потанина

15.00 – 16.40

Вечерний космос_1

Коммуникация власть-общество: технологии вместо симулякров (онлайн-трансляция)

Дискуссия

В течение 2000-2010-х годов произошло массовое разрастание «вмененных» государством форм взаимодействия ведомств с общественностью – от опросов до обязательной экспертизы нормативно-правовых актов и открытого правительства. Часть этих форм осталась неосвоенной, а часть не принята административной или общественной стороной.

Отношение государства и гражданского общества может осмысливаться в разных модусах - партнерства и сотрудничества, интервенций и противостояния, контроля и сдерживания. Но сами «государство» и «гражданское общество» не гомогенно автономны и не являются едиными противостоящими друг другу субъектами, хотя часто воспринимаются и истолковываются именно как таковые.

Таким образом, участникам дискуссии предлагается в ее ходе обсудить следующие вопросы:

• Какой партнер в системе взаимодействия органов власти (МСУ) и объединений граждан кажется «правильным»/необходимым? Где его взять? Каковы его мотивы и риски? Какие стимулы можно предложить для его вовлечения и обеспечения продуктивности результата?

• Возможна ли в условиях «конфликта групповых интересов» в отношении гражданского участия и «политической деятельности» НКО смена ориентиров руководства органов государственной власти всех уровней: от «административный компромисс» к конструктивному «социальному партнерству» во имя общенациональных интересов. Что для этого нужно/можно сделать?

• Какие из элементов реализованных практик взаимодействия органов власти и объединений граждан (бизнеса) представляются успешными и могут лечь в основу дальнейшего проектирования взаимодействия?

• Можно ли и с помощью каких инструментов расширить практику взаимодействия органов власти и общественных изменений за пределы пространства «красных кнопок»: кроме «негативного» отношения, обычно заключающегося в расстановке «красных флажков», т.е. указании на то, чего делать нельзя ни при каких условиях и обстоятельствах, добавлять «позитивного», «продуктивного» отношения, например, в форме указания на то, что нужно делать и как это можно сделать в имеющихся условиях и обстоятельствах, в том числе с операциональными, инструментальными рекомендациями, которые могут быть реализованы органами публичной власти?

Модератор – Светлана Маковецкая - директор центра «Грани»

Ожидается участие:

Михаил Абызов - министр по делам «Открытого правительства»

Алексей Миняйло – директор по счастью партнёров, МОО «Игры будущего»

Иван Бегтин - директор АНО «Информационная культура», член КГИ

Сергей Капков - руководитель Центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ

Дмитрий Жебелев - Учредитель, председатель президиума, координатор по общим вопросам фонда «Дедморозим»

Артем Шадрин - директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития

Партнер дискуссии – Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ

15.00 – 16.40

Вечерний космос_2

Технологии и практики по развитию городских и сельских сообществ

Дискуссия

За последнее время в России накоплен значительный пласт социальных технологий, которые эффективно влияют на развитие местных сообществ. Как правило, такие технологии были разработаны и апробированы в рамках реализованных проектов, поддержанных государством, бизнесом или благотворительными фондами. Специфика технологии в том, что она алгоритмизирует деятельность и поэтому может быть многократно использована, тиражирована для решения сходных задач. Однако, на сегодняшний день, имеющиеся практики не получили широкого распространения и чаще всего технологии не выходят за пределы региона, в котором они были разработаны и внедрены. Как правило, технология, апробированная некоммерческой организацией, в лучшем случае продолжает использоваться данной НКО и публикуется в виде методического описания. В худшем – она описывается в отчете о реализации проекта и не применятся в жизни.

В ходе дискуссии эксперты будут разбираться, в чем причины такой низкой степени тиражирования успешных социальных технологий в России, как создать систему для их распространения и обеспечить их устойчивость. Как сделать власть и бизнес партнером тиражируемых технологий? Как определять эффективность используемых социальных технологий? Как распространять информацию об успешных технологиях?

На дискуссии, в том числе, будут представлены успешные технологии, описанные по единой структуре и подходящие для тиражирования в других регионах.

После завершения мероприятия участники смогут дополнительно пообщаться с экспертами в зоне открытых консультаций (Ресторан Терраса, 2 этаж) и детально узнать о заинтересовавших их технологиях.

Модераторы:

Андрей Максимов - координатор рабочей группы «Местное самоуправление и социальное партнёрство», руководитель проекта Комитета гражданских инициатив «Муниципальная карта России: точки роста», председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ

Эльвира Алейниченко - руководитель программ Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров», руководитель проекта «Грантовые конкурсы компании «Газпром нефть» ФКЦ «Родные города», руководитель GrantRafting

Ожидается участие:

Марина Михайлова, директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант»: технологии развития местных сообществ сельских территорий

Анна Орлова ЦРНО, Председатель правления Центра развития некоммерческих организаций , Руководитель направления «Ресурсный центр для НКО»

Елена Малицкая, директор Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»: Включение граждан в местное самоуправление

Наталья Штецель, координатор проектов Центра «Грани»

Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, Города будущего

Нина Самарина, президент фонда поддержки социальных инициатив «Содействие».

Максим Шпаковский, основатель «Соседские центры»: развитие инфраструктуры добрососедства

Екатерина Затуливетер, социальный предприниматель и основатель компании Altourism: путешествия со смыслом

Наталья Никифорова, Директор Департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций Группы Магнезит, Руководитель Фонда поддержки и сохранения культурных инициатив

Александр Щеряков, организатор Фестиваля уличного кино

Партнер дискуссии - Центр управления социальных инициатив GrantRafting.

15.00 – 16.40

Сатурн

Как сделать школу источником общественного развития

Дискуссия

Массовая школа как институт почти не изменилась с момента создания, и мало кто станет спорить с тем, что она далеко не всегда отвечает вызовам XXI века. Школа будущего — это школа, где учеба станет собственным делом ребенка, школа, которая предоставит не только знания, но и навыки, школа, где нет ни парт, ни досок, ни уроков. Это институт персонализированного обучения.

Мы часто и много говорим о будущем школы, но при этом не всегда понимаем, что сегодня волнует учителей, детей и родителей, как устроена школьная жизнь, что мы можем сделать для движения в сторону персонализации образовательного процесса. Союзники и участники программы "Учитель для России" (выпускники лучших вузов страны, работающие в региональных школах) поделятся с вами своими впечатлениями, видением будущего и успешным опытом запуска трансформационных проектов.

Участники дискуссии узнают с чем сталкивается директор школы, внедряя системные изменения в уклад школ; что встречает молодой учитель, меняя форматы уроков и подходы к процессу образования; как видит школу современный ребенок.

Задача встречи — погрузить аудиторию в проблематику современной школы и обсудить, как выйти на новый уровень её развития уже сегодня.

Модератор - Ольга Фогельсон – со-руководитель Программы Учитель для России

Участники:

Ярослав Артюхин - учитель истории и обществознания в Сабуро-покровском филиале Никифоровской СОШ № 1 Тамбовской области

Ирма Деркач - учитель биологии в Козельской СОШ № 1 Калужской области

Дарья Середа - учитель математики в Калужской СОШ № 44

Анастасия Белеванцева - учитель математики в Воронежской СОШ № 62

Анастасия Шпилько - учитель физики в Калужской СОШ № 22

Ирина Белоусова - учитель русского языка и литературы в Белоусовской СОШ № 2 Калужской области

Александр Стариков - учитель английского языка в Калужской СОШ № 2

Артем Замараев - учитель физики в Глазковском и Кругловском филиалах Кочетовской СОШ Тамбовской области

Наталья Гарист - куратор в Тамбовской области Программы Учитель для России

Станислав Янкевич - Выпускник первого набора Программы Учитель для России

Лариса Бобер - директор Ворсинской СОШ Калужской области

Елена Котова - директор Тарусской СОШ № 1 Калужской области

Федор Шеберстов – разработчик стратегии развития Программы Учитель для России

Партнер дискуссии - Программа «Учитель для России»

15.00 – 16.40

Нептун

Региональные медиа. Честная конкуренция государственных и частных СМИ как условие объективной журналистики будущего

Дискуссия

В центре дискуссии будет вопрос о реформировании рынка региональных медиа. Очевидно, что должны быть созданы единые условия для честной конкуренции разных по форме собственности региональных медиа. Для этого необходимо выработать единый подход со стороны государства к региональным СМИ, частным и муниципальным, который, с одной стороны, обеспечил бы равные экономические условия для всех участников рынка, с другой, гарантировал гражданам сохранение максимального числа объективных источников общественно значимой информации.

В ходе дискуссии планируется сформулировать и принять предложения по подготовке к реформированию существующей модели региональных медиа, с учетом предложений, выработанные в ходе XI Саммита независимых региональных издателей.

Модераторы:

Юрий Пургин - гендиректор ИД «Алтапресс», президент АНРИ

Дмитрий Казьмин - руководитель Фонда «Медиастандарт», эксперт КГИ

Ожидается участие:

Сергей Лапенков - исполнительный директор АНРИ

Ирина Самохина - гендиректор ИД «Крестьянин»

Валерий Безпятых - издатель газеты «Городские вести»

Юрий Казаков - заместитель председателя Палаты медиа-аудитории Коллегии по жалобам на прессу

Леонид Никитинский - соучредитель «Центра правовых программ Леонида Никитинского», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Новой газеты»

Анна Качкаева - медиаэксперт, декан факультета медиакоммуникаций ВШЭ

Павел Шишкин - главный редактор «Пензенской правды»

Виктор Мучник - главный редактор ТВ-2

Виталий Обедин - заместитель главного редактора "Якутск Вечерний"

Владимир Павловский - главный редактор газеты "Красноярский рабочий"

Дмитрий Федечкин - начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области

Илья Сахаров - руководитель Департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области

Партнер – Ассоциация независимых региональных издателей (АНРИ)

15.00 – 16.40

Юпитер

Технологии взаимопомощи для повышения качества жизни

Дискуссия

Продолжающийся экономический кризис значительно понизил уровень жизни россиян. Однако развитие технологий, расширение доступа к информации и расширяющиеся горизонтальные связи помогают самоорганизации людей, их способности находить ресурсы для развития новых сервисов и повышения качества традиционных, кооперироваться для взаимопомощи и решения общих проблем, влиять на подотчетность власти. Участники дискуссии обсудят технологии солидарности, самопомощи и взаимопомощи: что могут сами люди, чтобы помочь жить достойно себе и другим?

Неэффективность государственного надзора в банковской сфере (особенно в кредитовании и микрофинасировании), неисполнение финансовыми организациями принципов ответственного кредитования требуют активизации усилий НКО. Рост закредитованности так же связан с потерей доверия людей друг к другу, отсутствию института взаимопомощи в трудной ситуации. С учетом членов семьи, в кредитной кабале находятся несколько миллионов россиян. По данным Национального бюро кредитных историй уровень долговой нагрузки российских заемщиков с наименьшими доходами (до 20 000 рублей) составляет 30% от ежемесячных доходов. Могут ли технологии взаимопомощи избавить россиян от кредитной кабалы?

В области страховых услуг распространены дискриминационные практики, когда приобрести страховой продукт не могут люди с инвалидностью, ВИЧ-инфицированные. Какие действия могут предпринять НКО?

Модератор – Елена Тополева-Солдунова - член Оргкомитета ОГФ, директор АНО «Агентство социальной информации», член Общественной палаты РФ

Ожидается участие:

Дмитрий Янин - председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, координатор площадки ОГФ «Права потребителей»

Алексей Сидоренко - руководитель Теплицы социальных технологий

Константин Сулимов - эксперт Центра гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ»

Татьяна Честина - директор по развитию Межрегиональной экологической общественной организации ЭКА

Ольга Приходько - координатор программ региональной помощи БФ «Второе дыхание»

Мария Островская – активист группы самопомощи родителей детей с инвалидностью

Партнер дискуссии – Агентство социальной информации

15.00 – 16.40

Галактика 1

Создание сети общественного контроля за выборами

Конституционный Суд России в определении от 2016 г. отметил, что «одним из важнейших факторов поддержания доверия, обеспечивающих реализацию и защиту избирательных прав граждан, является контроль за ходом выборов со стороны институтов гражданского общества, который позволяет гражданам быть уверенными в том, что все избирательные процедуры осуществляются на основе соблюдения законности, а подсчет поданных ими голосов на выборах производится в строгом соответствии с состоявшимся волеизъявлением».

В России работает целый ряд общественных организаций, активно занимающихся общественным наблюдением на выборах и защитой избирательных прав. Создание общероссийской сети общественного контроля за выборами, объединяющей представителей разных сфер гражданского общества, не только профессионально этим занимающимися, остро стоит на повестке дня. Ни одному объединению сегодня не по плечу самостоятельно организовать контроль на территории всех регионов в период избирательной кампании и в день голосования на 96 тыс. избирательных участков.

Задача рабочей группы предложить обществу внятную программу общественного наблюдения за выборами, основанную на ясных ценностях — ключевых избирательных стандартах, принятых Россией. После докладов участники обсудят предложения по программе общественного наблюдения, необходимые акценты и подготовят призыв к обществу по вовлечению в общественное наблюдение за выборами Президента России.

Модератор - Григорий Мельконьянц - сопредседатель движения «Голос»

Ожидается участие:

Андрей Бузин - сопредседатель движения «Голос»

Александр Кынев - эксперт проекта КГИ «Выборы в России: независимый аудит», политолог

Аркадий Любарев - эксперт КГИ, председатель МОО «Экспертный форум «Законы о выборах – для избирателя»

Елена Лукьянова - профессор НИУ «Высшая школа экономики»

Юрий Гурман - сопредседатель движения «Голос»

Станислав Андрейчук - руководитель Западно-Сибирского центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл-Р»

Виталий Ковин - политолог, эксперт МОФ «ГОЛОС-Урал»

Анна Черепанова - председатель Новгородской региональной общественной организации «Собрание коренных новгородцев»

Партнер круглого стола – Движение ГОЛОС

15.00 – 16.40

Галактика 4

Разработка принципиального задания по развитию практик общественного контроля

Мозговой штурм

Участникам будет предложено разделиться на три подгруппы и с помощью авторской методики позиционного вопрошания взглянуть на практики общественного контроля с трех принципиально разных углов зрения: страны, бизнеса и гражданина. Предлагаемая методика уникальна, но имеет общие черты с техниками мозгового штурма и мирового кафе.

По итогам сессии получится сформировать поле общих смыслов, зафиксированных в виде вопросов, и подготовить проект Принципиального задания по развитию практик общественного контроля.

Модератор – Вадим Карастелев - координатор кампании «Гражданин и полиция» Московской Хельсинкской Группы

Ожидается участие региональных лидеров различных практик общественного контроля:

Леонид Петрашис - председатель ОНК РО по контролю за обеспечением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы

Василий Рыбаков – член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Свердловской области

Семен Симонов - президент «Южного правозащитного центра»

Зарият Акбаева – председатель Союза НКО и активных граждан Карачаево-Черкесской Республики, Председатель Антикоррупционного центра по КЧР МОО СКФО

15.00 – 16.40

Терраса

Как дружить и выжить гражданским просветителям?

Дискуссия

В России существуют многие десятки проектов гражданского просвещения — общероссийские организации и небольшие клубы, структуры с большой историей и возникшие совсем недавно, узкоспециализированные объединения и площадки широкого профиля. При всех этих различиях, многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться этим проектам, — общие. И решать их проще сообща.

Дискуссия представителей проектов гражданского просвещения будет посвящена тому, какие из форм взаимодействия между проектами кажутся эффективными, для чего могут быть нужны более прочные организационные формы, не будет ли это нести слишком больших рисков, и какими могут быть партнеры проектов.

Основные вопросы, выносимые на обсуждение:

• Какие формы поддержки необходимы проектам гражданского просвещения?

• Какими ресурсами проекты гражданского просвещения готовы делиться?

• Должно ли сотрудничество проектов приобретать организационные формы?

• Чего в сотрудничестве проектов хотелось бы избежать?

Модераторы:

Борис Долгин - член Оргкомитета ОГФ, член Совета Вольного исторического общества, член Совета просветительского фонда «Эволюция», член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог», соучредитель АНО «Информационная культура», научный редактор «Полит.ру»

Участники:

Сергей Лукашевский – член Оргкомитета ОГФ, директор Сахаровского центра

Илья Венявкин, директор образовательных программа проекта InLiberty

Андрей Бабицкий, главный редактор ИД «ПостНаука»

Павел Гнилорыбов, историк, член совета Вольного исторического общества

Никита Соколов, историк, председатель совета Вольного исторического общества

Константин Морозов, профессор Института общественных наук РАНХиГС

Александра Поливанова, куратор программ Международного правозащитного общества «Мемориал»

Александр Согомонов, эксперт КГИ, ведущий научный сотрудник института социологии РАН

Партнеры – ПОЛИТ.ру и Сахаровский центр

15.00 – 16.40

Библиотека ОГФ

Общественное взаимодействие в условиях социального конфликта

Мастер-класс

На мастер-классе в формате игры будет воссоздана ситуация конфликта между гражданами в условиях градостроительных трансформаций. Участники мероприятия познакомятся с методиками конструктивного поведения в групповом социальном конфликте с целью его разрешения. Продемонстрированная методика так же может эффективно применяться при общении с населением на сходе граждан. Применение методики направлено на создание обстановки сотрудничества и формирование диалога между участниками конфликта, что в итоге способствует выработке ими конструктивного совместного решения по сути спора.

Ведущие:

Рустем Максудов - президент Центра «Судебно-правовая реформа», руководитель Всероссийской ассоциации восстановительного правосудия, научный консультант Центра медиации и общественного взаимодействия Российского государственного социального университета

Антон Островский - руководитель Центра медиации и общественного взаимодействия Российского государственного социального университета

15.00 – 16.40

Плутон

Что делать с безнадзорными животными

Дискуссия

Россия существенно отстаёт в части гарантий гуманного обращения с животными от большинства развитых стран. Отсутствие специального закона для решения проблем содержания домашних животных и обращения с бездомными животными влечет за собой опасность, как для самих животных, так и для людей. Ситуация осложняется за счет излишне широких границ правового усмотрения на местах – в городах и муниципалитетах – где используются такие антигуманные методы, как убийство животных. Не решает проблем и помещение животных в приюты.

В рамках экспертной дискуссии представителей некоммерческих организаций и органов власти будет обсуждаться региональный опыт по гуманному регулированию численности животных, статистика по покусам, видам безнадзорных животных на улицах и т.д. Кроме того, участники дискуссии обсудят дорожную карту по разработке критериальной оценки работы приютов, пунктов стерилизации и кампаний по отлову и транспортировке животных.

Модератор – Елена Береговая - директор благотворительного фонда «Образ жизни»

Ожидается участие:

Владимир Гройсман - директор благотворительного фонда помощи животным фонда «Сострадание НН»

Леонид Ярмольник - председатель попечительского совета фонда помощи животным «Дарящие надежду»

Татьяна Шеина - президент Национальной ассоциации организаций по защите животных «Мы вместе»

Елена Иванова - член экспертного совета комиссии по экологической политике Мосгордумы

Светлана Сафонова - и.о. директора Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду»

Наталья Галяс - председатель КРОО «Право на жизнь»

Партнер - благотворительный фонд «Образ жизни»

15.00 – 16.40

Венера

TimePad – решение для гражданских проектов

Мастер-класс

Значительное количество НКО, гражданских проектов и просто активистов регулярно проводят собственные мероприятия. Информацию о них необходимо распространить и сделать заметной, чтобы собрать на событие заинтересованную аудиторию. При этом с учетом роста конкуренции между организаторами мероприятий продвинуть свой анонс становится все сложнее и сложнее.

Самой популярной площадкой для публикации анонсов стал TimePad. А в сентябре на сервисе по инициативе Оргкомитета ОГФ появился новый раздел « Гражданские проекты ». В нем размещается информация о событиях в некоммерческом секторе, будь то мероприятия благотворительных фондов, волонтерских организаций и инициатив, локальных сообществ, правозащитных организаций или мероприятия коммерческих компаний, связанные с корпоративной социальной ответственностью.

TimePad формулирует собственную редакционную политику сервиса, а также предлагает широкие возможности для анонсирования и позиционирования своего мероприятия. Что это за возможности и как ими пользоваться с максимальной отдачей станет понятно на мастер-классе.

Ведущие:

Ольга Верещагина - коммерческий директор проекта TimePad

Дарья Одинокова - маркетинг-директор проекта TimePad

Партнер – TimePad

15.00 – 16.40

Терраса

Консультации экспертов по правам в Интернете

Саркис Дарбинян - руководитель «Центра защиты цифровых прав», глава юридической практики общественной организации «РосКомСвобода», адвокат. Автор ряда исследований, сфокусированных на правовом регулировании копирайта в цифровую эпоху, ответственности информационных посредников, ограничении доступа к веб-сайтам, кибер-слежке, правоприменении права на забвение, а также уголовном и административном преследовании в связи с выражения мнений в сети Интернет. Является идеологом кампании «Время менять копирайт» и соавтором ряда законопроектов по регулированию авторского права в цифровую эпоху.

Екатерина Абашина - ведущий юрист ООО «Центр защиты цифровых прав»

16.50 – 19.30

Сатурн

Учет органами власти мнения населения при принятии градостроительных решений

Круглый стол СПЧ

На круглом столе будут обсуждены следующие вопросы:

• оценка эффективности института публичных слушаний и способы совершенствования его содержания, процедуры проведения и обязательности заключения для органов власти;

• оценка целесообразности замены публичных слушаний общественным обсуждением в интернете (законопроект № 113118-7, подготовлен Минстроем России);

• оценка эффективности выборных форм местного самоуправления после изменения законодательства об МСУ (заменой выборности мэров их назначаемостью, ликвидацией поселенческих органов МСУ во вновь образованных городских округах и др.);

• потенциал и целесообразность замены поселенческих органов МСУ непрофессиональными формами самоорганизации населения: сельскими старостами (с наделением их властными полномочиями), территориальным общественным самоуправлением и др.;

• оптимальные форматы «переговорных площадок» для организации конструктивного диалога власти с населением и проблемы их наличия;

• оценка эффективности существующих форм защиты права местных жителей на участие в принятии градостроительных решений (обращения в профильные государственные контрольно-надзорные органы, в прокуратуру, судебная защита).

Участники:

Евгений Бобров - заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации, Руководитель правозащитной организации "Восход"

Владимир Ряховский - член Совета при Президенте Российской Федерации, Управляющий партнёр адвокатского бюро «Славянский правовой центр»

Яна Лантратова - ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Постоянной Комиссии по общественному контролю, председатель Координационного Совета Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».

Лилия Шибанова - член Совета при Президенте Российской Федерации, Член Московской Хельсинской группы , исполнительный директор Ассоциации "ГОЛОС" 2001-2013гг.

Алина Енгалычева – биолог, эксперт общественного экологического совета Москвы

Ольга Блатова - юрист «Гринпис России»

Ольга Вендина - ведущий научный сотрудник института географии РАН

Андрей Максимов - координатор рабочей группы «Местное самоуправление и социальное партнёрство», руководитель проекта Комитета гражданских инициатив «Муниципальная карта России: точки роста», председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ

Роман Петухов - институт социологии РАН / Центр поддержки и сопротивления органов местного самоуправления ВШГУ РАНХИГС старший научный сотрудник

Сергей Цыпляев - декан юридического факультета Северо-Западного Института Управления РАНХиГС, член КГИ

Екатерина Шугрина - директор Центра поддержи и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор

Владимир Таболин - заведующий кафедрой конституционного и международного права Государственного университета управления, доктор юридических наук, профессор

Партнер – Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

16.50 - 18.00

Юпитер

Чем может помочь опыт Польши местному самоуправлению в России

Лекция

Паулина Сегень - журналист газеты "Выборча".

Журналист Паулина Сегень расскажет о реформе местного самоуправления в Польше, о перспективах и проектах, связанных с реализацией Европейской Хартии местного самоуправления, о том, как в Польше решаются проблемы на местном уровне и как граждане участвуют в управлении своими городами и поселениями.

25 ноября 2017 года в рамках Гражданского форума пройдет встреча с польской журналисткой газеты «Выборча» Паулиной Сегень. Она расскажет о реформе местного самоуправления в Польше, о перспективах и проектах, связанных с реализацией Европейской Хартии местного самоуправления, о том, как в Польше решаются проблемы на местном уровне и как граждане участвуют в управлении своими городами и поселениями.

Паулина Сегень работает в региональном издании одного из крупнейших польских холдингов, пишет о местной политике с акцентом на приграничные вопросы и взаимодействие с Калининградской областью. Житель Гданьска, знаток истории Восточной Европы и России, изучала востоковедение и русскую филологию, говорит на пяти языках.

Калининградский культурологический ресурс IMPERATIVE.EU так характеризует Паулину Сегень: «Друг Калининграда, любительница истории региона, Ганзы, Балтики, русской литературы и русского рэпа»

16.50 – 18.00

Вечерний космос_2

Как получить президентский грант?

Мастер-класс

Результаты второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества будут объявлены 24 ноября 2017 года. В рамках мастер-класса участники узнают о том, какие ошибки были допущены заявителями, а также какими компетенциями нужно обладать для разработки проекта, чтобы он имел шансы на победу.

Ведущий:

Илья Чукалин – генеральный директор Фонда президентских грантов

Партнер – Фонд президентских грантов

16.50 – 18.00

Нептун

Новые медиа: нужна ли аудитории качественная журналистика и как на ней зарабатывать

Круглый стол

Качественные средства массовой информации, обеспечивающие единое информационное пространство страны и работающие в интересах граждан – обязательный признак развитого современного общества. Процесс создания новых медиа в последние годы затормозился, причем в некоторых сегментах вовсе остановился. Эксперты связывают этот тренд с ужесточением регулирования, недостаточностью и токсичностью инвестиций в медиа, сокращением рекламного рынка, кризисом форматов. Тем не менее, инвесторы или сами журналисты продолжают создавать новые медиа, в основном в интернете. Что ими движет? Ради чего они создают новые медиа? Как собираются их финансировать и конкурировать со старыми? Постараемся найти ответы на эти вопросы.

Участники круглого стола узнают о новых интересных медиа-проектах, проблемах, с которыми сталкиваются их авторы; смогут обменяться собственным опытом реализации проектов, а также обсудить возможности и проблемы при работе журналистов с социальными сетями и агрегаторами. Организаторы рассчитывают, что круглый стол продемонстрирует, что и сейчас возможно создавать новые проекты; привлекать к ним внимания общества и власти.

Модератор - Дмитрий Казьмин - директор Фонда «Медиастандарт»

Ожидается участие:

Колезев Дмитрий - интернет-газета ZNAK.com, Свердловская область

Поюрова Марина - «Ростовское агентство новостей», Donnews.ru, Ростовская область

Шляпужников Алексей - ИА «ПроВладимир», Владимирская область

Кузнецова Зоя - ИА «БайкалПост», Иркутская область

Александра Краснова - главный редактор Сравни.ру,

Максим Товкайло - шеф-редактор Vedomosti.ru,

Ксения Болецкая - редактор отдела медиа, газета «Ведомости»,

Юрий Нехайчук - Руководитель внешних коммуникаций АО «АльфаСтрахование»,

Ирина Мокроусова - шеф-редактор Forbes.ru,

Евгения Письменная - член Совета фонда "Медиастандарт"

Партнер круглого стола – Фонд «Медиастандарт»

16.50 – 18.00

Зеркальный холл

Открытые НКО и СМИ

Мастер-класс

Как показывает практика, даже самые опытные и знающие эксперты не понимают, что из себя представляет некоммерческий сектор. Не помогают прояснить картину и статистические данные, поскольку некоммерческими считаются самые разные организации: от государственных корпораций и Фонда развития моногородов с миллиардными бюджетами до сельского фонда местного сообщества, у которого один волонтер-сотрудник. При отсутствии достоверного портрета сектора, каждый рисует его по-своему, что не способствует ни пониманию реальной картины, ни доверию огромному количеству организаций, самоотверженно занимающихся любимым общественно полезным делом. Добровольное раскрытие данных о своей деятельности - первый и необходимый шаг НКО на пути к самопознанию и выстраиванию объективной карты сектора.

На примере проекта КГИ «Открытые НКО», созданного специалистами АНО «Информационная культура», ведущие мастер-класса покажут, как находить информацию о некоммерческих организациях, и как использовать эту информацию в своей работе.

Раскрытие данных о СМИ важно по нескольким причинам. Самая общая из них состоит в том, что чем больше открытых данных в самых разных областях, тем больше возможностей их использовать на благо общества. Данные по СМИ интересны тем, что они могут пролить свет на устройство медиапространства с точки зрения распределения в нем сфер влияния, денежных ресурсов, а также связей между СМИ и иными сферами жизни – политикой, экономикой, некоммерческими организациями. Для СМИ увеличение открытости может послужить стимулом к совершенствованию, а ля разработчиков такие данные важны как материал для создания коммерческих и некоммерческих приложений и сервисов.

Ведущие:

Иван Бегтин - директор АНО «Информационная культура», член КГИ

Ольга Пархимович - руководитель проектов АНО «Информационная культура»

Анна Сакоян - ведущий аналитик АНО «Информационная культура»

Партнер – АНО «Информационная культура»

16.50 – 18.00

Венера

Наблюдение за судами: как проводить и как применять?

Мастер-класс

В данный момент в России действует несколько движений и организаций, в том или ином виде осуществляющих общественное наблюдение за судами: движение ОГОН, кампания «Суд глазами граждан», программы «Центра правовых программ Леонида Никитинского» и Уполномоченных по правам человека в регионах. Проблема заключается в том, что результаты проведенных мониторингов никак не используются практически, не доходят до главного их потенциального заказчика – самих судов.

На деловой встрече будут обсуждаться оптимальные формы взаимодействия между разными инициаторами судебного мониторинга, а также способы практического применения результатов таких мониторингов.

Модератор – Леонид Никитинский - соучредитель «Центра правовых программ Леонида Никитинского», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Новой газеты»

Ожидается участие:

Николай Васильев - бывший руководитель аналитического управления аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, кандидат юридических наук, депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский города Москвы, правозащитник

Денис Новак - заместитель Министра юстиции Российской Федерации

Дмитрий Макаров - сопредседатель Координационного совета Международного Молодежного правозащитного движения

Николай Кретов - координатор общественных кампаний Московской Хельсинкской группы, участник ОГОН

Татьяна Марголина - профессор Пермского государственного национального исследовательского университета.

Партнер - «Центр правовых программ Леонида Никитинского»

16.50 – 18.00

Галактика 1

Информационная открытость НКО

Мастер-класс

Доверие общества к некоммерческим организациям – один из ключевых факторов их успешной деятельности, фундамент эффективной реализации их миссии и целей. Однако очень трудно доверять тому, с чем практически не знаком: нам важно понимать, что делает та или иная организация, для чего она была создана, кому и как оказывает помощь. Поэтому каждый раз, поднимая вопрос доверия, речь заходит об информационной открытости и прозрачности, то есть о доступности информации об организации, достаточной для понимания того, что и почему она делает. Прозрачность и открытость становится одним из базовых принципов коммуникации организации с внешней средой, обеспечивая ей обратную связь и развитие. Именно от доступности информации об организации во многом зависит доверие общества и государства к некоммерческому сектору в целом, а значит и его поддержка, а также личное участие граждан.

На мастер-классе эксперты расскажут, из чего складывается информационная открытость, что можно сделать для того, чтобы ее развить и преумножить. Какие из инструментов открытости и прозрачности являются обязательными, закрепленными законодательно, а какие являются выбором организации для построения качественной коммуникации с заинтересованными сторонами. Специалисты представят свои рекомендации по использованию одного из основных инструментов информационной открытости - публичного добровольного годового отчета. Расскажут, как его подготовить и эффективно продвигать, выстраивая коммуникации с заинтересованными сторонами.

Ведущие:

Эльвира Алейниченко - руководитель программ Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров», руководитель проекта «Грантовые конкурсы компании «Газпром нефть» ФКЦ «Родные города», руководитель GrantRafting.

Ирина Вдовенко - руководитель программ Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров»

Партнер – Форум доноров

16.50 – 18.00

Плутон

Противодействие жестокому обращению с животными

Круглый стол

С представителями органов власти, некоммерческого сектора, науки и коллегиальных совещательных органов будут обсуждаться вопросы противодействия жестокому обращению с животными, негативные последствия такого обращения для общества и меры по их уменьшению.

Цель круглого стола: подготовить резолюцию, содержащую рекомендации по совершенствованию мер по защите животных от жестокого обращения. Резолюция будет направлена в органы власти.

Вопросы для обсуждения:

• Эффективность текущей законодательной защиты животных от жестокого обращения;

• Проблемы законодательства и правопримененительной практики;

• Проблемы квалификации деяний, совершаемых в отношении животных;

• Динамика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными.

Модератор – Георгий Ситников - основатель Организации «За Защиту Зверей», Пермь

Ожидается участие:

Артем Кирьянов – адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами

• Представители от профильных комитетов ГД РФ – представление позиции Государственной Думы, обзор законодательного регулирования;

• Представитель от МВД РФ – доклад о состоянии расследования преступлений в отношении животных;

• Виктор Ханыков, научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского;

• Представители органов власти – МВД РФ, Комитетов ГД РФ по экологии и природопользованию, уголовному законодательству, Общественной палаты России, науки – исследователи в сфере уголовного права, психиатрии, криминологии.

16.50 – 17.20

Терраса

Технология создания карт сообществ и лидеров

Лекция

Карта Лидеров Инноваций в Образовании - это уникальный проект Центра Содействия Инновациям в Образовании «СОЛь», который позволил выявить около 1000 наиболее заметных лидеров изменений в области образования и сформулировать наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются лидеры инноваций.

Одной из ключевых проблем является отсутствие информации: участники рынка, даже самые выдающиеся, не знают друг о друге, и страна не знает о них. Такая информация либо отсутствует вообще, либо представлена на бесчисленных сайтах или в группах в социальных сетях, которые невозможно найти по заданным характеристикам. Предложенная Карта решает проблему информационного вакуума, а также позволяет объединить усилия различных игроков в сфере образования для поиска решений существующих проблем.

Авторы проекта расскажут о методике картирования сообщества лидеров и представят результаты своих исследований.

Спикер – Андрей Андрусов - заместитель директора Центра Содействия Инновациям в Образовании «СОЛь»

Партнер - Центр Содействия Инновациям в Образовании «СОЛь»

16.50 – 17.20

Библиотека ОГФ

Как сделать хорошую социальную рекламу

Мастер-класс

Ведущий:

Андрей Ковалев - видеопродюсер РБК

16.50 – 18.00

Терраса

Консультации экспертов по технологиям развития территорий и применению ресурсов локальных сообществ

Марина Михайлова - директор региональной благотворительной общественной организации «Архангельский центр социальных технологий «Гарант», член Оргкомитета ОГФ

Екатерина Затуливетер - социальный предприниматель и основатель компании Altourism: путешествия со смыслом

17.30 - 18.00

Библиотека ОГФ

Социальное продюсирование в медиа

Мастер-класс

В рамках мастер-класса будут представлены следующие кейсы:

Социальное предпринимательство: www.деложизни.org

Люди с инвалидностью: www.услышьменя.рф

Пожилое поколение: www.они-мы.рф

Ведущий - Никита Тихонов-Рау , генеральный продюсер Лаборатории Социального Кино “Третий Сектор”, вице-президент Гильдии Неигрового Кино и ТВ по спецпроектам

Партнер - Плат[форма]. Социальные медиапроекты нового поколения

17.30 – 18.00

Терраса

СМИ и НКО: как победить вместе?

Мастер-класс

Журналисты и лидеры гражданских инициатив презентуют успешные проекты сотрудничества, которые помогли решить практические задачи в регионах страны. Эксперты оценивают общую ситуацию взаимодействия СМИ и НКО и ее «болевые точки».

Модераторы:

Надежда Ажгихина - председатель Межрегионального клуба «Гражданин»

Светлана Рузлева - главный редактор Тверского регионального информационного агентства «Социум», председатель Тверской Ассоциации журналисток

Ожидается участие:

Дарья Милославская - председатель НП «Юристы для гражданского общества»

Марина Гаришенко - журналист, руководитель Тверского регионального благотворительного союза

Екатерина Самсонова - председатель регионального благотворительного фонда «Добрый мир»

Григорий Шведов - главный редактор веб-портала «Кавказский узел»

18.10 – 19.30

Вечерний космос_1

Политическая стратегия гражданского общества: держаться подальше, влиять изнутри или менять систему? (онлайн-трансляция)

Диалог

Существует три варианта стратегии гражданского сектора в отношении политической системы:

• взаимодействовать с системой власти, оказывая на неё влияние: сотрудничая с Фондом президентских грантов, Центром стратегических разработок, СПЧ, ЦИК, Минэком, Открытым Правительством и т.п.;

• заниматься политикой и добиваться трансформации политической системы, участвуя в выборах;

• заниматься своим делом, держаться подальше от власти и политики, работать в НКО или помогать гражданским проектам.

Как эти стратегии работают в совокупности? Каково их соотношение и динамика выбора стратегий? Как они меняют систему власти и меняют ли? Становится ли гражданское общество более эффективным в результате такого выбора?

Модератор — Сергей Зверев - основатель и президент КРОС, заведующий кафедрой интегрированных коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики», председатель АКОС

Участники:

Екатерина Шульман - политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС, член Оргкомитета ОГФ

Глеб Павловский - политолог, главный редактор Интернет-журнала ГЕФТЕР

Дмитрий Потапенко - основатель и управляющий партнер компании Management Development Group Inc.

Илья Яшин - лидер движения «Солидарность»

Наталья Назарова - Председатель комиссии Молодежного парламента при Государственной Думе по экономике и предпринимательству.

18.10 – 19.30

Зеркальный холл

Прозрачность – развитие или угроза?

Диалог

Разговор о необходимости развития культуры информационной открытости, как некоммерческих организаций, так и грантодающих структур, об определении более четких ориентиров и стандартов следования принципам прозрачности и открытости ведется не первый год. Активизация дискуссий на эту тему, особое внимание к информационной открытости НКО крупнейших грантодающих структур свидетельствует о том, что назрела необходимость в формализации стандартов открытости и включении их в повседневную практику саморегулирования сектора. С другой стороны, по мнению многих экспертов, формализация и стандартизация информационной открытости некоммерческого сектора может стать «прокрустовым ложем» и такие «стандарты» должны быть неким ориентиром в деятельности, но не принимать обязательный регламентирующий существование НКО характер. Чем же являются стандарты прозрачности для НКО: вектором развития иди угрозой существованию?

Модератор - Эльвира Алейниченко - руководитель программ Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров», руководитель проекта «Грантовые конкурсы компании «Газпром нефть» ФКЦ «Родные города», руководитель GrantRafting

Ожидается участие:

Елена Альшанская - директор БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Вячеслав Бахмин – председатель Экспертного совета Политехнического музея, член Московской Хельсинкской группы, член Оргкомитета ОГФ

Ольга Башкирова - генеральный директор Благотворительного фонда «РЕНОВА»

Иван Бегтин - директор, учредитель АНО «Информационная культура», член КГИ

Дмитрий Поликанов - президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», председатель совета Форума Доноров

Елена Тополева-Солдунова - член Оргкомитета ОГФ, директор АНО «Агентство социальной информации», член Общественной палаты РФ

Илья Чукалин - директор Фонда президентских грантов

Партнеры - АНО «Информационная культура» и Форум Доноров

18.10 – 19.30

Вечерний космос_2

Миссия СМИ: воспитание или обслуживание

Диалог

В секторе НКО популярна идея административного, то есть обязательного выделения квот в ТВ- и радиоэфире, на площадях печатных СМИ и страницах интернет ресурсов для социально значимой информации: сообщений и деятельности социально-ориентированных НКО, благотворительных акциях, социальной рекламы. СМИ на это отвечают, что социальная проблематика не приносит рейтингов и просмотров, то есть наносит СМИ ущерб. И, если НКО хотят, чтобы о них говорили СМИ, они должны стать интересными для аудитории.

В основе спора лежит фундаментальный вопрос: в чем миссия СМИ?

Если она в обслуживании потребителей информации, продаже им того продукта, который ей интересен, то СМИ не должны создавать невостребованные продукты. И тогда непопулярность социальной тематики – это проблема СОНКО. Однако, последовательно следуя этой миссии, СМИ рискуют естественным образом скатиться к желтизне, «скандалам, интригам, расследованиям», демонстрации грязного белья и насилия, сознательной примитивизации информационных продуктов.

Если же миссия СМИ – это больше, чем продажа популярного контента, если это еще и формирование спроса на новые, ранее непопулярные темы, пропаганда ценностей, создание моды на добрые дела, или даже воспитание аудитории, то возникает вопрос: может ли такое социально-ответственное СМИ быть коммерчески успешным, то есть выжить.

Модератор – Светлана Горбачева - директор по маркетингу и коммуникациям Фонда «КАФ», координатор инициативы #ЩедрыйВторник

Участники:

Дмитрий Муратов - главный редактор “Новой газеты”

Виктор Мучник - главный редактор ТВ-2

Сергей Лапенков - исполнительный директор АНРИ

Алена Быкова , главный редактор Агентства социальной информации

Никита Тихонов-Рау - генеральный продюсер Лаборатории Социального Кино “Третий Сектор”, вице-президент Гильдии Неигрового Кино и ТВ по спецпроектам

18.10 – 18.40

Юпитер

Стратегии и технологии выбора профессии

Мастер-класс

Сегодня перед школьниками открываются совершенно новые горизонты – возможно, им придется жить в мире, который было трудно представить их родителям и учителям. Как подготовить их к этим вызовам? Какая должна быть система мероприятий и комплекс технологий, которые помогут ориентироваться в динамике современного мира, учится новому и развивать ключевые компетенции с учетом своих персональных особенностей? На эти вопросы помогут ответить организаторы мастер-класса, авторы образовательного портала «Профилум». «Профилум» предлагает алгоритм диагностики, который определяет склонности, навыки и интересы личности и сопоставляет их с перспективными направлениями развития.

Участники мероприятия также поговорят об основных трендах и обсудят перспективы трансформации рынка труда и образования.

Ведущий – Виталий Алтухов - директор по R&D образовательного портала «Профилум».

18.10 – 19.30

Нептун

Здоровье общества и общественное здоровье

Дискуссия

Сегодня очевидно, что без участия общества усилия государства по охране здоровья граждан не могут достичь цели, быть максимально эффективными. Сегодня общественные организации могут и готовы оказывать целый ряд общественно полезных услуг, среди которых и профилактика основных заболеваний, и работа с группами риска, и паллиативный уход. Совместные проекты общественных организаций и органов власти в сфере здравоохранения могут дать серьезный синергетический эффект. С другой стороны, формирование государственной политики в сфере охраны здоровья невозможно без получения обратной связи со стороны гражданского общества.

Что необходимо дела? Какие проекты являются приоритетными? Это и многое другое предстоит обсудить участникам дискуссионной панели.

Модератор круглого стола - Виктория Шадеркина, председатель Ассоциации медицинских журналистов.

Ожидается участие:

Вероника Скворцова – Министр здравоохранения РФ;

Елена Тополева-Солдунова – директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты РФ;

Павел Савчук – председатель ВОД «Волонтеры-медики»;

Лев Якобсон – проректор НИУ «Высшая школа экономики», член Общественного совета Минздрава России;

Анастасия Муталенко – заместитель председателя Правительства Удмуртии;

Бойцов Сергей – главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России;

Ткаченко Александр - генеральный директор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис»;

Павел Кадочников - президент Центра стратегических разработок;

18.10 – 19.30

Венера

Возможности для участия в «Управлении интернетом (Internet Governance)» для российского гражданского общества

Мастер-класс

Участники расскажут о формах и способах участия НКО и активистов по включению в процессы «Управления Интернетом», объединения усилий, использования опыта гражданского общества других стран.

Эксперты в рамках мастер-класса обсудят следующие темы:

• Возможности для гражданского общества по участию в работе Интернет Корпорации по Присвоению Имён и Адресов;

• Управление Интернетом в Европе: как принять участие;

• IGF (Международный Форум по Управлению Интернетом) - как принять участие и получить пользу для местного общества;

• Возможности и недостатки системного представления позиций по вопросам регулирования в органы государственной власти;

• Интернет-омбудсмен: как правильно взаимодействовать для достижения наилучших результатов.

Модератор - Александр Исавнин - исследователь, Общество Защиты Интернета

Ожидается участие:

Александра Куликова - глава Восточно-европейского и Центрально-азиатского подразделения Интернет Корпорации по Присвоению Имён и Адресов (Head of EE&CA ICANN)

Майкл Огия (Michael J. Oghia) - независимый консультант и исследователь

Андрей Щербович - доцент кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ «Высшая Школа Экономики»

Ирина Левова - куратор рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, координатор Кластера по информационной безопасности РАЭК

Дмитрий Мариничев - интернет-омбудсмен

Партнер – Роскомсвобода.

18.10 – 19.30

Галактика 1

Адвокатура как институт защиты прав человека

Круглый стол

В рамках круглого стола пройдут выступления с докладами по основным тематическим блокам, касающимся обеспечения независимости адвокатуры, гарантий соблюдения профессиональных прав адвокатов, взаимодействия адвокатов и адвокатуры с другими институтами гражданского общества.

В ходе обсуждения участники затронут такие темы, как:

• актуальные проблемы адвокатской деятельности и адвокатуры как института, предназначенного для оказания квалифицированной юридической помощи;

• проект Федерального закона, направленный на повышение эффективности адвокатской деятельности и усиление гарантий реализации профессиональных прав адвокатов;

• концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи: взгляд адвокатов.

Предложения и рекомендации будут адресованы представителям адвокатского сообщества, а также органам государственной власти.

Модераторы:

Андрей Рагулин - адвокат АП г. Москвы, главный редактор международного научно-практического юридического журнала "Евразийская адвокатура", проректор Российской академии адвокатуры и нотариата, председатель научно-консультативного и экспертного Совета и Комиссии по защите прав адвокатов Гильдии российских адвокатов, руководитель центра исследования проблем организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института проблем права

Вадим Клювгант - адвокат, Вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы, член редколлегии журнала «Московский адвокат», Заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по защите прав адвокатов

Ожидается участие:

Нвер Гаспарян - адвокат АП Ставропольского края, Советник Федеральной палаты адвокатов РФ

Роман Мельниченко - кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Волгоградского государственного университета

Гасан Мирзоев - Президент Гильдии Российских адвокатов, Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Андрей Сучков - Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

Денис Новак - заместитель Министра юстиции Российской Федерации

Дмитрий Талантов - Президент адвокатской палаты Удмуртской Республики

18.10 – 19.30

Плутон

Реформа управления отходами: оценка перспектив реализации

Круглый стол

В ходе круглого стола эксперты планируют провести анализ результатов общественного экологического контроля в сфере управления отходами в России и выработать рекомендации по дальнейшему развитию этого направления. Кроме того, организаторы рассчитывают, что дискуссия способствует стимулированию реформы управления отходами в России, а также развитию диалога общественных экологических организаций и государственных органов по совместному продвижению реформы.

Модераторы:

Александр Веселов - председатель саморегулируемой организации НП «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов»,

Александр Федоров - председатель Ассоциации журналистов-экологов СЖР, сопредседатель Российского Социально-экологического Союза, координатор рабочей группы « Экология » на ОГФ-2017

Ожидается участие:

Михаил Василенко - председатель Национального союза саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами

Елена Есина - генеральный директор «Центра системных исследований»

Асхат Каюмов - председатель Совета Нижегородской региональной общественной организации «Экологический центр «Дронт», координатор рабочей группы « Экология »

18.10 – 18.50

Терраса

Гражданское просвещение: как мы работаем

Мастер-класс

Каждый из просветительских проектов сталкивается с проблемами поиска форматов и их дальнейшего преобразования, способов привлечения целевой аудитории и стимулирования ее интереса. Здесь организаторы идут на различные эксперименты со способами фиксации, обработки и дальнейшего использования контента со своих мероприятий и создаваемого специально. Все эти поиски соотносятся одновременно с пониманием миссии своего проекта и интересами своих аудиторий.

Мастер-класс призван представить различный опыт, в формате презентаций работающих просветительских проектов, который может быть усовершенствован и тиражирован.

Ведущие:

Борис Долгин - член Оргкомитета ОГФ, член Совета Вольного исторического общества, член Совета просветительского фонда «Эволюция», член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог», соучредитель АНО «Информационная культура», научный редактор «Полит.ру»

Полина Филиппова - маркетинг-директор Сахаровского центра

Катерина Беленкина - креативный директор Фонда Егора Гайдара

Роберт Латыпов - председатель Пермского краевого отделение Общества «Мемориал»

Алена Объездчикова - заместитель председателя правления Дома прав человека (Воронеж)

Андрей Егоров - Университет КГИ

Партнеры – ПОЛИТ.ру и Сахаровский центр

18.10 – 18.40

Библиотека ОГФ

Ложь, наглая ложь и статистика: почему НКО нужны данные?

Мастер-класс

Мир данных стремительно развивается. Их массовый сбор вынуждает компании по-новому вести свою деятельность. Уже сегодня работа с данными позволила нам:

• автоматизировать те действия, которые раньше могли выполнять только люди;

• совершить прорыв в аналитике;

• сегментировать и повышать точность при общении с аудиторией или бенефициарами.

Весь этот потенциал может быть использован и некоммерческим сектором. Готовность к данным – это одна из компетенций будущего, которая нужна гражданскому обществу, убеждены авторы мастер-класса. Внедрение данных в работу НКО не требует больших капиталовложений. Проблемы, скорее, подстерегают на пути выстраивания механизма сбора и проведения аналитики данных.

Как использовать потенциал данных в работе НКО и как подготовить организацию к внедрению данных, вы узнаете в ходе мастер-класса.

Ведущий – Алексей Сидоренко - руководитель общественного образовательного проекта «Теплица социальных технологий»

Партнер - «Теплица социальных технологий».

18.50 – 19.30

Юпитер

Технология паспортизации социальной активности территории

Мастер-класс

Инициатором его проведения выступил Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие». С 2012 года Фонд внедряет в Пермском крае универсальную практику разработки Паспорта социальной активности территории на основе локальных исследований в малых сообществах. «Социальный паспорт территории» состоит из карты проблем, влияющих на уровень качества жизни, и карты общественного потенциала населения и точек роста гражданских инициатив конкретных территорий. Такой паспорт территории позволяет увидеть состояние проблем в особенно чувствительных сферах жизни, таких как образование, здравоохранение, занятость населения, досуг, благоустройство и другие. Данные исследования на локальном уровне выступают как форма диалога населения, представителей местного бизнеса и органов власти, где жители территории получают возможность продемонстрировать все волнующие проблемы на близком им уровне, а представители органов местного самоуправления получают свежую, регулярную и сопоставимую информацию о происходящих социальных процессах в территории. Социальный паспорт территории предоставляет местному сообществу доступную информацию, которая становится базой для будущих преобразований, новым ресурсом, способствующим формированию инициатив и отношений, а также систем управления ими.

Участники мастер-класса узнают технологию разработки социального паспорта территории в муниципальных образованиях различного уровня – от микрорайона города-миллионника, небольшого города с населением около 30 тысяч человек до отдельных сельских поселений муниципального района, и научатся применять социальный паспорт в деятельности НКО.

Ведущая – Нина Самарина - президент фонда поддержки социальных инициатив «Содействие».

Партнер - Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие».

18.50 – 19.40

Библиотека ОГФ

Лидерский потенциал руководителя НКО

Мастер-класс

Лидерство как профессиональная компетенция повышает эффективность работы самого руководителя, его команды и организации в целом. Это в свою очередь повышает устойчивость НКО или отдельного проекта.

Участники мастер-класса узнают, какими ключевыми навыками должен обладать лидер НКО. Специалисты помогут понять различия между менеджерским и лидерским поведением, определить области и ресурсы, необходимые для гармоничного развития. Эти знания и навыки позволят более эффективно реализовывать проекты по развитию гражданского общества.

Ведущие:

Евгений Горькаев - генеральный директор Development Group, основатель «Душевный Bazar»

Инга Моисеева - руководитель проектов в D-Group.Social

Парптнер - Development Group

19.30 – 20.00 – Кофе-брейк для участников Форума

Ресторан Калинка

Ресторан Центральная Галактика

20.00 – 22.30

Большой зал конгрессов

Награждение победителей II Чемпионата по решению кейсов в управлении НКО «Разумеется!» и молодежных дебатов

Ведущая - Светлана Маковецкая - директор центра «Грани»

Резюме дискуссий Форума

Спикеры:

Светлана Маковецкая - директор центра «Грани»

Иван Бегтин - директор и соучредитель АНО «Инфокультура», член КГИ

Асхат Каюмов - председатель Совета Нижегородской региональной общественной организации «Экологический центр «Дронт», координатор рабочей группы « Экология »

Вячеслав Бахмин – председатель Экспертного совета Политехнического музея, член Московской Хельсинкской группы, член Оргкомитета ОГФ

Вадим Клювгант - адвокат, Вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы, член редколлегии журнала «Московский адвокат», Заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по защите прав адвокатов

Дмитрий Янин - председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, координатор площадки ОГФ «Права потребителей»

Как договориться о желаемом будущем (онлайн-трансляция)

Дискуссия

Модератор – Александр Аузан - декан экономического факультета МГУ, член экономического совета при президенте РФ

Ожидается участие:

Максим Решетников, губернатор Пермского края,

Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов,

Федор Шеберстов, ответственный за стратегию развития программы «Учитель для России»,

Андрей Шутов, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов».

Подведение итогов работы Форума

Алексей Кудрин - председатель Комитета гражданских инициатив, председатель совета Центра стратегических разработок, член Оргкомитета ОГФ