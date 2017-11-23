Государственный долг регионов остается большой проблемой российской бюджетной системы. Хотя на 1 ноября 2017 года субъекты федерации были должны 2,173 трлн рублей. Это почти столько же, сколько было ровно год назад (2,211 трлн) и заметно меньше, чем в начале 2017 года (2,353 трлн). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отчасти снижение долговой нагрузки на регионы объясняется предоставлением бюджетных кредитов, когда федеральное правительство давало взаймы регионам под 0,1% годовых для замещения дорогих коммерческих кредитов — правда, от этой практики центр уже отказался.

На долю бюджетных кредитов сейчас приходится 1,05 трлн рублей, или более 48%. На банковские кредиты — 553 млрд, на государственные ценные бумаги — 472 млрд, на госгарантии — 91 млрд, на иные обязательства — 8 млрд. Но слишком большой объем дешевых бюджетных кредитов сам по себе стал проблемой: вполне вероятно, что если бы не льготная программа правительства, то регионы не набрали столько долгов.

Впрочем, сейчас начинается масштабная программа реструктуризации бюджетных кредитов: регионам будет дана рассрочка по уплате долга, в 2018–2019 годах можно будет отдавать по 5% от суммы задолженности, в 2020 году — 10%, в 2021–2024 годах — по 20% ежегодно.

Сталелитейный завод / pixabay.com

Накануне Центра развития ВШЭ опубликовал обзор, в котором обращается внимание на то, что несмотря на общую приостановку наращивания госдолга и фиксируемый совокупный профицит, проблемные регионы не смогли сбалансировать свои бюджеты.

У семи из 11 выбранных экспертами ВШЭ «сложных» регионов баланс бюджета по итогам восьми месяцев был отрицательным. Учитывая, что значительная часть трат приходится на конец года, их дефициты далее только вырастут. Совокупный долг больше всего вырос у Костромской области (на 22,5%), Мордовии (на 15,2%) и Еврейской автономии (на 11,2%). У Хакасии, Псковской области, Орловской области, Удмуртии, Саратовской области и Карелии рост долга не превысил 10%.

Эксперты особо подчеркивают, что проблемы возникли у регионов не сейчас. «Можно разложить по факторам влияние изменений в доходах и расходах в 2016 г. на изменение баланса бюджета по сравнению с 2015 г. К таким факторам отнесем прирост (сокращение) поступлений от налога на прибыль, изменение поступлений по НДФЛ, изменение поступлений трансфертов, других налоговых поступлений, а также прирост бюджетных расходов, с выделением расходов на образование», — говорится в обзоре.



Мужчина ждет почтальона / pixabay.com

«В России в период кризиса, рецессии и вялого экономического восстановления сформировался целый кластер проблемных регионов с высоким уровнем долга по отношению к собственным региональным доходам. Свежие данные 2017 года свидетельствуют, что большинство этих регионов продолжает наращивать долг, причем не за счет дешевых бюджетных кредитов. Это неминуемо скажется на их общем финансовом положении. Финансовые проблемы негативно повлияют на объемы и качество предоставляемых этими регионами бюджетных услуг, разрыв по этим показателям с благополучными регионами будет расти. Федеральный центр может требовать от регионов наращивать собственную доходную базу (эта политика активно проводится в 2017 году), но реальным выходом из ситуации было бы увеличение финансовой поддержки из федерального бюджета, средства на которую необходимо найти в условиях бюджетной консолидации», — заключают эксперты.