Правительство может создать «русский OneWeb» — гибридную сеть спутниковой и сотовой связи. На ее реализацию, как пишет РБК, до 2020 года потребуется 299 млрд рублей.

Всего на направление «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика», которая рассчитана до 2020 года, рабочая группа предлагает потратить 423 млрд рублей. При этом основные затраты (299 млрд рублей) планируется направить на создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС).

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством в июле 2017 года. В ней говорится, что ее цель — создать необходимые условия для развития в России экономики, в которой цифровые данные являются ключевым фактором. Ее общая стоимость еще не определена — она будет рассчитана исходя из мероприятий, предусмотренных пятью основными направлениями программы («Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры», «Нормативное регулирование» и «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов»).

Спутниковая группировка OneWeb

Ранее ГМИСС не упоминалась ни в самой программе «Цифровая экономика», ни в других публичных документах. Впрочем, даже в плане мероприятий, который есть в распоряжении РБК, о ГМИСС также немного информации. В нем указано, что разработать концепцию системы должна госкорпорация «Роскосмос» «совместно с заинтересованными организациями», а решение о финансировании должен принять ВЭБ. До конца 2020 года должен быть реализован первый этап «опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов» ГМИСС.

По всей видимости речь идет о создании новой гибридной сети спутниковой и сотовой связи. «Все понимают, что только сотовыми сетями покрыть территорию страны невозможно», — отметил один из собеседников РБК. Подобную идею сейчас реализовывает компания OneWeb, которая была основана бывшим менеджером Google Грегом Уайлером в Великобритании. Изначально она планировала запустить сеть из 648 низкоорбитальных спутников, которые охватят всю территорию планеты и позволят предоставить услугу доступа в интернет в местах, где его до сих пор не было, например в Африке. Более 1,7 млрд долларов в этот проект уже вложили Airbus Group, Bharti, Coca Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm, а также SoftBank. Что интересно, в реализации этого проекта участвует и «Роскосмос» — в 201 году первая очередь спутников для OneWeb должна быть запущена с использованием ракеты-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, с Байконура и с Восточного.

Макет спутника компании OneWeb NASA Kennedy

Ранее было известно, что OneWeb ищет партнеров в России для продажи своих услуг — но 300 млрд рублей (примерно 5 млрд долларов) хватит для того, чтобы реализовать подобный проект самостоятельно, во всяком случае на первом этапе.

При этом специалисты не уверены, что сама идея покрытия всей планеты спутниковым сигналом для подключения к интернету может окупиться. Дело в том, что площадь земли на планете — около 30%, а значит примерно 70% покрытия будет работать, фактически, вхолостую, для редких кораблей и самолетов.

Также сомнительно, что Россия сможет продавать услуги своей системы за пределами страны — среди потенциальных покупателей можно перечислить разве что некоторые страны СНГ, Кубу и Венесуэлу, эти рынки точно не являются самыми прибыльными.