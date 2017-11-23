Координационный комитет под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко подвел итоги заключительного, второго конкурса президентских грантов 2017 года.

По словам главы первого заместителя главы АП Сергея Кириенко, гранты получила каждая пятая организация из заявившихся, раньше этот показатель был ниже в два раза. Между 2,2 тысячами некоммерческих организаций будет распределено 4,4 млрд рублей. Но в первую очередь журналисты обратили внимание на то, кто гранты не получил: а это и иностранные агенты, и «Ночные волки», и движение «Бессмертный полк».

«Ночные волки» подали на этот раз три заявки на общую сумму 14 млн рублей. Во время первого конкурса байкеры также подавали заявки, но независимые эксперты поставили им низкие оценки. «Коммерсантъ» со ссылкой на главу фонда президентских грантов Илью Чукалина пишет, что оценки проектов подросли, «Ночные волки» сумели их улучшить, но недостаточно для того, чтобы стать победителями.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин проводит семинар-практикум по подготовке заявок на конкурс президентских грантов для НКО Московского региона

При этом 2,39 млн рублей на проект «Славянский мир» получит организации «Русские мотоциклисты». РБК указывает, что соучредителем этой организации вместе с Евгением Строговым является Александр Залдастанов (Залдостанов) — лидер «Ночных волков». Предложенный байкерами проект «Славянский мир» — это «симметричные многокилометровые пробеги и паломничества по России и славянским странам» (России, Сербии, Белоруссии, Словакии, Словении, Македонии, Черногории, Болгарии).

Также грант на 3,3 млн руб. получила Федерация мототуризма, председателем которой также значится Строгов. Им выделили грант на проект «Русская дорога».

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк» просил 3,7 млн на организацию горячей линии — и не получило денег. А вот зарегистрированному в Томской области межрегиональному историко-патриотическому общественному движению «Бессмертный полк» решено выделить 2,6 млн рублей на поиск информации о солдатах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Отметим, что идея «Бессмертного полка» возникла как раз в Томске — только потом была создана одноименная федеральная организация.

Заявки подали 12 организаций, которые ранее были в реестре НКО-иностранных агентов, семь из них получили гранты. При этом ни одной организации, которая все еще является иноагентом, грант не достался. В первом конкурсе таких было три, в том числе организация «Русь сидящая». 9 млн рублей во втором конкурсе выделено движению «За права человека», 2,8 млн рублей — Союзу комитетов солдатских матерей России.

Сергей Кириенко Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям

Ранее фактически существовала квота на правозащитные организации, когда определенный объем финансирования распределялся грантооператором «Гражданское достоинство». Но с приходом Сергея Кириенко в Кремль система распределения грантов изменилась, теперь они все выделяются по единому механизму и, соответственно, квот не осталось. Правда, система в будущем году вновь изменится: по поручению президента, которое он дал на прошлой неделе после встречи с деятелями культуры в Санкт-Петербурге, координационный комитет придумает механизм, как выделять президентские гранты не организациям, а отдельным деятелям культуры. Кроме того, увеличение суммы грантов в 2018 году до 8 млрд рублей позволит рассмотреть вопрос выделения долгосрочных грантов, рассчитанных на несколько лет.