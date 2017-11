«Коммерсантъ»: «Из любого тупика всегда есть выдох». Президенты России, Турции, Ирана и Сирии должны успокоиться и начать договариваться заново.

«Самолеты выруливают из резерва»: авиакомпании просят смягчить требования к запасному парку.

«Постсоветский рост небесконечен»: ЕБРР признал подопечные страны жертвой «ловушки средних доходов».

«Сергей Миронов положился на женщину»: «Справедливая Россия» начала кадровую ротацию накануне выборов.

«Ведомости»: «ФСБ предложила реформировать рынок дальневосточного краба». Интересантами считаются бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги.

«Сулейман Керимов отпущен под залог в 5 млн евро»: сенатору предъявили обвинение в отмывании денег и уходе от налогов, а также запретили покидать Францию.

«В России аномально медленный рост цен»: снижение годовой инфляции до 2,4% – признак слабости экономики.

РБК в статье «"Цифровая экономика" выходит в космос» пишет, что гибридную систему связи оценили в 299 млрд рублей.

О каком мире в Сирии договорились Россия, Турция и Иран описывается в материале «Сочинский триумвират».

«Забаненный баннер»: «Яндекс» лишил агентство IMHO эксклюзива на продажу рекламы на своей главной странице.

«Известия»: «Пенсии обогнали инфляцию». Рекордное замедление роста цен вывело доходы старшего поколения в плюс.

«Задержание Керимова может быть связано с "российским досье" в США»: ФБР в ответе на запрос «Известий» не стало этого отрицать.

«Россиянам понравились новые купюры»: позитивно высказались о банкнотах в 200 и 2000 рублей 45 тысяч граждан.

«Газета.ru» в статье «Веками водка шла рука об руку с насилием» пишет об исследовании, которое показало, какие эмоции вызывает разный алкоголь.

Почему Лукашенко пропустит саммит «Восточное партнерство» говорится в материале «Поворот на запад: Белоруссия ищет деньги в Евросоюзе».

The Economist: «Новая "большая коалиция" в Германии перестала быть немыслимой» (A new “grand coalition” in Germany is no longer unthinkable). На социал-демократов давят, чтобы они вступили в переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Bloomberg: «По мере приближения Brexit'а Британия ожидает ухудшения экономики и роста долгов» (UK Bows to Worsening Economy and More Borrowing as Brexit Nears). Правительство Британии хочет одновременно выкроить 3 млрд. фунтов для отделения от ЕС и обеспечить молодежи доступное жилье.

The Wall Street Journal: «Британия резко сократила прогнозы по экономическому росту» (U.K. Makes Sharp Cuts to Economic Growth Forecasts). Глава британского казначейства Филип Хэммонд представил экономические прогнозы, которые выглядят намного мрачнее, чем прежде.

Reuters: «В Зимбабве Мнангагва вступит в должность президента в пятницу» (Zimbabwe's Mnangagwa to be sworn in as president on Friday). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва собирается на этой неделе официально занять пост президента.

CNBC: «Люди, отрицающие глобальное потепление, готовят Трампу путь к святому граалю дерегуляции» (Climate change deniers are plotting Trump's path to the holy grail of deregulation). Скептики, не доверяющие разговорам о глобальном потеплении, формируют юридическую и политическую базу, благодаря которой в США будет проще ограничить государственный контроль над экологическим поведением компаний.

Al Jazeera: «Ратко Младич получил пожизненный срок за геноцид» (Ratko Mladic sentenced to life in prison for genocide). Генерал Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению. Ему вменили совершение военных преступлений во время балканского конфликта в 1990-е гг.