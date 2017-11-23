Сулейману Керимову во Франции официально предъявлены обвинения в отмывании денег. В тюрьму он не попал, но вынужден был заплатить 5 млн евро залога, ему запрещено покидать Францию, каждую неделю он должен «отмечаться» в полиции.

В далеком 2011 году другой российский миллиардер, Михаил Прохоров, стал кавалером ордена Почетного легиона «за расширение культурных связей» между двумя странами — до этого, в 2007 году, он был задержан и допрошен в рамках расследования дела об организации проституции в горнолыжном курорте Куршевель.

Через несколько лет станет понятно, насколько «упали в цене» российские миллиардеры — достаточно посмотреть, станет ли Керимов кавалером или, например, сразу присоединится к офицерам ордена.